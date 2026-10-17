48 साल का क्रिकेटर बनेगा टीम इंडिया का नया चीफ सेलेक्टर, अजीत अगरकर की लेगा जगह!

भारतीय क्रिकेट टीम का अगला चीफ सेलेक्टर कौन होगा? यह फिलहाल सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है. प्रज्ञान ओझा अभी अंतरिम चीफ सेलेक्टर की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन नया मुख्य चयनकर्ता बनने की रेस दिलचस्प हो गई है. दिग्गज खिलाड़ी वसीम जाफर ने BCCI द्वारा निकाली गई वैकेंसी के लिए आवेदन किया है. उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार 48 वर्षीय वसीम जाफर ने पुष्टि करते हुए बताया कि उन्होंने चीफ सेलेक्टर की पोजीशन के लिए अप्लाई किया है. अगर क्रिकेट एडवाइजरी कमिटी (CAC) वसीम जाफर का चयन कर लेती है, तो वह टीम इंडिया के नए मुख्य चयनकर्ता बन जाएंगे, क्योंकि समिति में सबसे ज्यादा टेस्ट मैचों का अनुभव उन्हीं के पास होगा. जाफर ने 31 टेस्ट मैच खेले, जबकि प्रज्ञान ओझा ने 24 मैच खेले थे. सीएसी वह समिति है, जो टीम इंडिया के चयनकर्ताओं का सेलेक्शन करती है.

वसीम जाफर होंगे नए चीफ सेलेक्टर?

चयन समिति में जिस भी व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने का अनुभव होता है, उसे मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया जाता है. पहले पार्थिव पटेल का नाम इस पद के लिए सामने आ रहा था, लेकिन रिपोर्ट्स अनुसार उन्होंने इस पोजीशन के लिए आवेदन ही नहीं किया था.

अभी प्रज्ञान ओझा अंतरिम चीफ सेलेक्टर हैं, जिनके पास 24 टेस्ट मैचों का अनुभव है. मगर वसीम जाफर चयन समिति में आते हैं, तो वे नए चीफ सेलेक्टर होंगे क्योंकि उनके पास 31 टेस्ट मैचों का अनुभव होगा. रिपोर्ट्स की मानें तो BCCI के टॉप अधिकारियों से ओझा को काफी समर्थन प्राप्त है, इसलिए वह चीफ सेलेक्टर बने रह सकते हैं. ओझा को मिल रहे समर्थन का पांचवें चयनकर्ता की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी असर पड़ सकता है.

कौन करेगा फैसला?

अटकलें हैं कि पूर्व स्पिनर रमेश पवार चयन समिति में आने के दावेदार हो सकते हैं, जिन्होंने सिर्फ 2 टेस्ट मैच खेले थे. वह भी वेस्ट जोन से आते हैं और चयन समिति में वेस्ट जोन का ही पद खाली है. उनके आने से प्रज्ञान ही चीफ सेलेक्टर की कुर्सी पर बैठे रहेंगे. आवेदन आने के बाद CAC उसका आकलन करेगी, देखेगी कि बीसीसीआई किसको तरजीह देना चाहता है, उसके बाद चयन समिति में आखिरी पोजीशन पर नियुक्ति कंफर्म की जाएगी.

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