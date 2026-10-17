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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट48 साल का क्रिकेटर बनेगा टीम इंडिया का नया चीफ सेलेक्टर, अजीत अगरकर की लेगा जगह!

48 साल का क्रिकेटर बनेगा टीम इंडिया का नया चीफ सेलेक्टर, अजीत अगरकर की लेगा जगह!

Team India Chief Selector: भारतीय क्रिकेट टीम का चीफ सेलेक्टर बनने की रेस दिलचस्प हो गई है. पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने चयन समिति में खाली पड़ी पोजीशन के लिए आवेदन किया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 17 Oct 2026 11:41 AM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम का अगला चीफ सेलेक्टर कौन होगा? यह फिलहाल सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है. प्रज्ञान ओझा अभी अंतरिम चीफ सेलेक्टर की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन नया मुख्य चयनकर्ता बनने की रेस दिलचस्प हो गई है. दिग्गज खिलाड़ी वसीम जाफर ने BCCI द्वारा निकाली गई वैकेंसी के लिए आवेदन किया है. उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार 48 वर्षीय वसीम जाफर ने पुष्टि करते हुए बताया कि उन्होंने चीफ सेलेक्टर की पोजीशन के लिए अप्लाई किया है. अगर क्रिकेट एडवाइजरी कमिटी (CAC) वसीम जाफर का चयन कर लेती है, तो वह टीम इंडिया के नए मुख्य चयनकर्ता बन जाएंगे, क्योंकि समिति में सबसे ज्यादा टेस्ट मैचों का अनुभव उन्हीं के पास होगा. जाफर ने 31 टेस्ट मैच खेले, जबकि प्रज्ञान ओझा ने 24 मैच खेले थे. सीएसी वह समिति है, जो टीम इंडिया के चयनकर्ताओं का सेलेक्शन करती है.

वसीम जाफर होंगे नए चीफ सेलेक्टर?

चयन समिति में जिस भी व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने का अनुभव होता है, उसे मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया जाता है. पहले पार्थिव पटेल का नाम इस पद के लिए सामने आ रहा था, लेकिन रिपोर्ट्स अनुसार उन्होंने इस पोजीशन के लिए आवेदन ही नहीं किया था.

अभी प्रज्ञान ओझा अंतरिम चीफ सेलेक्टर हैं, जिनके पास 24 टेस्ट मैचों का अनुभव है. मगर वसीम जाफर चयन समिति में आते हैं, तो वे नए चीफ सेलेक्टर होंगे क्योंकि उनके पास 31 टेस्ट मैचों का अनुभव होगा. रिपोर्ट्स की मानें तो BCCI के टॉप अधिकारियों से ओझा को काफी समर्थन प्राप्त है, इसलिए वह चीफ सेलेक्टर बने रह सकते हैं. ओझा को मिल रहे समर्थन का पांचवें चयनकर्ता की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी असर पड़ सकता है.

कौन करेगा फैसला?

अटकलें हैं कि पूर्व स्पिनर रमेश पवार चयन समिति में आने के दावेदार हो सकते हैं, जिन्होंने सिर्फ 2 टेस्ट मैच खेले थे. वह भी वेस्ट जोन से आते हैं और चयन समिति में वेस्ट जोन का ही पद खाली है. उनके आने से प्रज्ञान ही चीफ सेलेक्टर की कुर्सी पर बैठे रहेंगे. आवेदन आने के बाद CAC उसका आकलन करेगी, देखेगी कि बीसीसीआई किसको तरजीह देना चाहता है, उसके बाद चयन समिति में आखिरी पोजीशन पर नियुक्ति कंफर्म की जाएगी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 17 Oct 2026 11:41 AM (IST)
Tags :
Pragyan Ojha TEAM INDIA WASIM JAFFER
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