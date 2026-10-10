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दुनिया के टॉप 25 बिजनेस स्कूल में भारत के 4 संस्थान, इन कॉलेजों ने बनाई जगह
फाइनेंशियल टाइम्स की 2026 की ग्लोबल रैंकिंग में चार भारतीय संस्थानों ने टीचिंग केस के इस्तेमाल और उसके प्रभाव से जुड़ी कैटेगरी में दुनिया के टॉप 25 बिजनेस स्कूलों में जगह बनाई है.
भारत के चार बिजनेस स्कूलों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. फाइनेंशियल टाइम्स की 2026 की ग्लोबल रैंकिंग में चार भारतीय संस्थानों ने टीचिंग केस के इस्तेमाल और उसके प्रभाव से जुड़ी कैटेगरी में दुनिया के टॉप 25 बिजनेस स्कूलों में जगह बनाई है. इस लिस्ट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु सबसे आगे रहा. संस्थान को वैश्विक स्तर पर 11वीं रैंक मिली. वहीं एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च ने 15वां स्थान हासिल किया.
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Published at : 10 Oct 2026 08:14 PM (IST)
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