दुनिया के टॉप 25 बिजनेस स्कूल में भारत के 4 संस्थान, इन कॉलेजों ने बनाई जगह

इन केस स्टडीज में रणनीति बनाने, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन और लीडरशिप जैसे विषय शामिल हो सकते हैं. छात्र दिए गए मामलों का विश्लेषण करते हैं और जानकारी के आधार पर संभावित फैसलों पर विचार करते हैं. इससे उन्हें मैनेजमेंट से जुड़े सवालों को व्यवहारिक नजरिए से समझने में मदद मिलती है. फाइनेंशियल टाइम्स की इस कैटेगरी में यह देखा जाता है कि बिजनेस स्कूल के तैयार किए गए केस कितने संस्थानों तक पहुंच रहे हैं और उनका इस्तेमाल कितने व्यापक स्तर पर हो रहा है.