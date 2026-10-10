ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षादुनिया के टॉप 25 बिजनेस स्कूल में भारत के 4 संस्थान, इन कॉलेजों ने बनाई जगह

दुनिया के टॉप 25 बिजनेस स्कूल में भारत के 4 संस्थान, इन कॉलेजों ने बनाई जगह

फाइनेंशियल टाइम्स की 2026 की ग्लोबल रैंकिंग में चार भारतीय संस्थानों ने टीचिंग केस के इस्तेमाल और उसके प्रभाव से जुड़ी कैटेगरी में दुनिया के टॉप 25 बिजनेस स्कूलों में जगह बनाई है.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 10 Oct 2026 08:14 PM (IST)
फाइनेंशियल टाइम्स की 2026 की ग्लोबल रैंकिंग में चार भारतीय संस्थानों ने टीचिंग केस के इस्तेमाल और उसके प्रभाव से जुड़ी कैटेगरी में दुनिया के टॉप 25 बिजनेस स्कूलों में जगह बनाई है.

भारत के चार बिजनेस स्कूलों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. फाइनेंशियल टाइम्स की 2026 की ग्लोबल रैंकिंग में चार भारतीय संस्थानों ने टीचिंग केस के इस्तेमाल और उसके प्रभाव से जुड़ी कैटेगरी में दुनिया के टॉप 25 बिजनेस स्कूलों में जगह बनाई है. इस लिस्ट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु सबसे आगे रहा. संस्थान को वैश्विक स्तर पर 11वीं रैंक मिली. वहीं एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च ने 15वां स्थान हासिल किया.

1/7
इस रैंकिंग में मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुरुग्राम को 18वीं और इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी गाजियाबाद को 25वीं रैंक मिली. यह नतीजे बताते हैं कि भारतीय बिजनेस स्कूल में तैयार किए गए केस स्टडीज का इस्तेमाल दुनिया के अलग-अलग देश में मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए किया जा रहा है.
इस रैंकिंग में मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुरुग्राम को 18वीं और इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी गाजियाबाद को 25वीं रैंक मिली. यह नतीजे बताते हैं कि भारतीय बिजनेस स्कूल में तैयार किए गए केस स्टडीज का इस्तेमाल दुनिया के अलग-अलग देश में मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए किया जा रहा है.
2/7
फाइनेंशियल टाइम्स की 2026 की रैंकिंग में टीचिंग केस कैटेगरी के तहत चार भारतीय संस्थानों को जगह मिली. इनमें IIM बेंगलुरु को 11वीं रैंक, SPJIMR को 15वीं रैंक, MDI गुरुग्राम को 18वीं रैंक और IMT गाजियाबाद को 25वीं रैंक मिली.
फाइनेंशियल टाइम्स की 2026 की रैंकिंग में टीचिंग केस कैटेगरी के तहत चार भारतीय संस्थानों को जगह मिली. इनमें IIM बेंगलुरु को 11वीं रैंक, SPJIMR को 15वीं रैंक, MDI गुरुग्राम को 18वीं रैंक और IMT गाजियाबाद को 25वीं रैंक मिली.
3/7
टीचिंग केस स्टडी ऐसी रिसर्च सामग्री होती है, जिसमें किसी वास्तविक कारोबारी स्थिति, समस्या चुनौती को सामने रखा जाता है. इसके जरिए छात्रों को यह समझने का मौका मिलता है कि कंपनियां और उसके प्रबंधन से जुड़े लोग अलग-अलग परिस्थितियों में फैसले कैसे लेते हैं.
टीचिंग केस स्टडी ऐसी रिसर्च सामग्री होती है, जिसमें किसी वास्तविक कारोबारी स्थिति, समस्या चुनौती को सामने रखा जाता है. इसके जरिए छात्रों को यह समझने का मौका मिलता है कि कंपनियां और उसके प्रबंधन से जुड़े लोग अलग-अलग परिस्थितियों में फैसले कैसे लेते हैं.
4/7
इन केस स्टडीज में रणनीति बनाने, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन और लीडरशिप जैसे विषय शामिल हो सकते हैं. छात्र दिए गए मामलों का विश्लेषण करते हैं और जानकारी के आधार पर संभावित फैसलों पर विचार करते हैं. इससे उन्हें मैनेजमेंट से जुड़े सवालों को व्यवहारिक नजरिए से समझने में मदद मिलती है. फाइनेंशियल टाइम्स की इस कैटेगरी में यह देखा जाता है कि बिजनेस स्कूल के तैयार किए गए केस कितने संस्थानों तक पहुंच रहे हैं और उनका इस्तेमाल कितने व्यापक स्तर पर हो रहा है.
इन केस स्टडीज में रणनीति बनाने, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन और लीडरशिप जैसे विषय शामिल हो सकते हैं. छात्र दिए गए मामलों का विश्लेषण करते हैं और जानकारी के आधार पर संभावित फैसलों पर विचार करते हैं. इससे उन्हें मैनेजमेंट से जुड़े सवालों को व्यवहारिक नजरिए से समझने में मदद मिलती है. फाइनेंशियल टाइम्स की इस कैटेगरी में यह देखा जाता है कि बिजनेस स्कूल के तैयार किए गए केस कितने संस्थानों तक पहुंच रहे हैं और उनका इस्तेमाल कितने व्यापक स्तर पर हो रहा है.
5/7
आईआईएम बेंगलुरु की ओर से शेयर की गई जानकारी के अनुसार 2024 और 2025 के दौरान संस्थान की टीचिंग केस स्टडीज का इस्तेमाल करीब 50 देशों के लगभग 680 उच्च शिक्षा संस्थानों में किया गया. इनके उपयोगकर्ताओं में शैक्षणिक संस्थान, शिक्षक, छात्र, कंपनी और पेशेवर शामिल थे.
आईआईएम बेंगलुरु की ओर से शेयर की गई जानकारी के अनुसार 2024 और 2025 के दौरान संस्थान की टीचिंग केस स्टडीज का इस्तेमाल करीब 50 देशों के लगभग 680 उच्च शिक्षा संस्थानों में किया गया. इनके उपयोगकर्ताओं में शैक्षणिक संस्थान, शिक्षक, छात्र, कंपनी और पेशेवर शामिल थे.
6/7
संस्थान ने 2024 और 2025 में हार्वर्ड बिजनेस इंपैक्ट के माध्यम से 26 केस प्रकाशित किए. इन केस की बिक्री 2024 में 1,40,457 थी, जो 2025 में बढ़कर 1,84,879 हो गई. इस तरह बिक्री में करीब 32% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. वहीं आईआईएम बेंगलुरु के केस स्टडीज की अंतरराष्ट्रीय पहुंच और उनके इस्तेमाल से जुड़े आंकड़े भी इस रैंकिंग में संस्थान की स्थिति को समझने में मदद करते हैं.
संस्थान ने 2024 और 2025 में हार्वर्ड बिजनेस इंपैक्ट के माध्यम से 26 केस प्रकाशित किए. इन केस की बिक्री 2024 में 1,40,457 थी, जो 2025 में बढ़कर 1,84,879 हो गई. इस तरह बिक्री में करीब 32% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. वहीं आईआईएम बेंगलुरु के केस स्टडीज की अंतरराष्ट्रीय पहुंच और उनके इस्तेमाल से जुड़े आंकड़े भी इस रैंकिंग में संस्थान की स्थिति को समझने में मदद करते हैं.
7/7
वहीं टीचिंग केस की अंतरराष्ट्रीय पहुंच से पता चलता है कि भारतीय संस्थानों में तैयार की गई अध्ययन सामग्री का इस्तेमाल दूसरे देशों में भी मैनेजमेंट की पढ़ाई के दौरान हो रहा है. भारतीय कंपनियां, उद्यमियों और सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े मामलों पर तैयार केस स्टडीज के जरिए विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों को भारत के कारोबारी माहौल और प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों को समझने का अवसर मिल सकता है.
वहीं टीचिंग केस की अंतरराष्ट्रीय पहुंच से पता चलता है कि भारतीय संस्थानों में तैयार की गई अध्ययन सामग्री का इस्तेमाल दूसरे देशों में भी मैनेजमेंट की पढ़ाई के दौरान हो रहा है. भारतीय कंपनियां, उद्यमियों और सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े मामलों पर तैयार केस स्टडीज के जरिए विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों को भारत के कारोबारी माहौल और प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों को समझने का अवसर मिल सकता है.
Published at : 10 Oct 2026 08:14 PM (IST)
Tags :
Top Business School In India FT Global Ranking 2026

शिक्षा फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
दिल्ली में 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी, सफाई कर्मचारी और सरकारी पदों पर भर्ती
दिल्ली में 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी, सफाई कर्मचारी और सरकारी पदों पर भर्ती
शिक्षा
UP सहायक शिक्षक भर्ती में बढ़ेगी शर्तें, TET अनिवार्य करने की तैयारी
UP सहायक शिक्षक भर्ती में बढ़ेगी शर्तें, TET अनिवार्य करने की तैयारी
शिक्षा
RPSC वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2025 में 880 अभ्यर्थी अयोग्य, 1217 की होगी जांच
RPSC वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2025 में 880 अभ्यर्थी अयोग्य, 1217 की होगी जांच
शिक्षा
मुंबई बस कंडक्टर एग्जाम में बवाल, पूछे गए नोबल गैस और फैटी एसिड के सवाल
मुंबई बस कंडक्टर एग्जाम में बवाल, पूछे गए नोबल गैस और फैटी एसिड के सवाल
Advertisement

वीडियोज

SIR पर लड़ाई...मीर जाफर तक कैसे आई? बड़ा विश्लेषण
प्रदर्शन के बीच पुलिस एक्शन! दिल्ली में अब तक क्या हुआ?
प्रदर्शन के दौरान कई जवान घायल
वो दरिंदों के जाल में फंस गई थी !
बिना मंजूरी प्रदर्शन से ज्ञानेश का इस्तीफा हो जाएगा?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
काशी से जेवर तकः उत्तर प्रदेश की टेक्नोक्रांति
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'संदेह नहीं सबूत', चुनाव आयोग के बचाव में उतरे 124 नौकरशाह, लिखा ओपन लेटर
'संदेह नहीं सबूत', चुनाव आयोग के बचाव में उतरे 124 नौकरशाह, लिखा ओपन लेटर
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: तुषार गांधी की गिरफ्तारी पर थाने में अड़े आदित्य ठाकरे, बोले- 'जब तक...'
महाराष्ट्र: तुषार गांधी की गिरफ्तारी पर थाने में अड़े आदित्य ठाकरे, बोले- 'जब तक...'
क्रिकेट
सनराइजर्स ने किया रिप्लेसमेंट का एलान, इंग्लैंड के खिलाड़ी की हुई एंट्री
सनराइजर्स ने किया रिप्लेसमेंट का एलान, इंग्लैंड के खिलाड़ी की हुई एंट्री
इंडिया
'INDIA गठबंधन दिल्ली में करेगा बड़ा विरोध प्रदर्शन', CJP प्रोटेस्ट के बीच बोले केसी वेणुगोपाल
'INDIA गठबंधन दिल्ली में करेगा बड़ा विरोध प्रदर्शन', CJP प्रोटेस्ट के बीच बोले केसी वेणुगोपाल
बॉलीवुड
'एक बार तो जेल जाना है...', मुंबई प्रोटेस्ट में एक्टर इमरान खान हुए डिटेन, साथ में दिखीं गर्लफ्रेंड
'एक बार तो जेल जाना है...', मुंबई प्रोटेस्ट में एक्टर इमरान खान हुए डिटेन, साथ में दिखीं गर्लफ्रेंड
इंडिया
अभिजीत दीपके को हिरासत में लिए जाने पर विजेता दहिया बोले, 'मैं फ्री हूं और...'
अभिजीत दीपके को हिरासत में लिए जाने पर विजेता दहिया बोले, 'मैं फ्री हूं और...'
इंडिया
‘इमरजेंसी की बात राहुल न कहें, आपकी दादी की बात दुनिया जानती है’, BJP का हमला
‘इमरजेंसी की बात राहुल न कहें, आपकी दादी की बात दुनिया जानती है’, BJP का हमला
महाराष्ट्र
'ज्ञानेश कुमार इतने खास क्यों?’, प्रियंका चतुर्वेदी ने मोदी सरकार को घेरा
'ज्ञानेश कुमार इतने खास क्यों?’, प्रियंका चतुर्वेदी ने मोदी सरकार को घेरा
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget