Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाMIT में किस तरह से मिलेगा एडमिशन? आज ही शुरू कर दें तैयारी

MIT में किस तरह से मिलेगा एडमिशन? आज ही शुरू कर दें तैयारी

भारत में 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के वाले छात्र एमआईटी से यूजी के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करना और चुने गए सब्जेक्ट से संबंधित एकेडमिक आधार मजबूत होना जरूरी है.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 21 Aug 2026 10:07 AM (IST)
भारत में 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के वाले छात्र एमआईटी से यूजी के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करना और चुने गए सब्जेक्ट से संबंधित एकेडमिक आधार मजबूत होना जरूरी है.

MIT Admission Process For Indians:  अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे टॉप इंस्टीट्यूट में शामिल है. खासकर साइंस टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स कोर्सेज के लिए इसकी अलग पहचान है. भारत से भी बड़ी संख्या में छात्र एमआईटी में पढ़ाई करने का सपना देखते हैं, लेकिन यहां एडमिशन की प्रक्रिया काफी कंपीटेटिव होती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आपको एमआईटी में किस तरह से एडमिशन मिलेगा और इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए.

1/10
भारत में 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के वाले छात्र एमआईटी से यूजी के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करना और चुने गए सब्जेक्ट से संबंधित एकेडमिक आधार मजबूत होना जरूरी है. जानकारी के अनुसार भारतीय छात्रों को 10वीं और 12वीं में लगातार अच्छे अंक हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए.
भारत में 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के वाले छात्र एमआईटी से यूजी के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करना और चुने गए सब्जेक्ट से संबंधित एकेडमिक आधार मजबूत होना जरूरी है. जानकारी के अनुसार भारतीय छात्रों को 10वीं और 12वीं में लगातार अच्छे अंक हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए.
2/10
यूजी एडमिशन के लिए एसएटी या एसीटी स्कोर भी जरूरी है. एसएटी में 1520 से 1580 या एसीटी में 34 से 36 के बीच स्कोर को मजबूत माना गया है. इसके अलावा अंग्रेजी भाषा की दक्षता साबित करने के लिए टीओईएफएल, आईलेट्स, पीटीई जैसे टेस्ट स्कोर भी मांगे जा सकते हैं.
यूजी एडमिशन के लिए एसएटी या एसीटी स्कोर भी जरूरी है. एसएटी में 1520 से 1580 या एसीटी में 34 से 36 के बीच स्कोर को मजबूत माना गया है. इसके अलावा अंग्रेजी भाषा की दक्षता साबित करने के लिए टीओईएफएल, आईलेट्स, पीटीई जैसे टेस्ट स्कोर भी मांगे जा सकते हैं.
3/10
वहीं यूजी कोर्स में आवेदन की फीस 75 अमेरिकी डॉलर है. आर्थिक रूप से जरूरतमंद छात्रों के लिए फीस माफी की सुविधा भी उपलब्ध है. इसके अलावा एमआईटी में पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के नियम चुने गए कोर्स और डिपार्टमेंट के अनुसार अलग-अलग होते हैं.
वहीं यूजी कोर्स में आवेदन की फीस 75 अमेरिकी डॉलर है. आर्थिक रूप से जरूरतमंद छात्रों के लिए फीस माफी की सुविधा भी उपलब्ध है. इसके अलावा एमआईटी में पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के नियम चुने गए कोर्स और डिपार्टमेंट के अनुसार अलग-अलग होते हैं.
4/10
आमतौर पर उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में बैचलर डिग्री होनी चाहिए. जानकारी के अनुसार आवेदन को मजबूत जीपीए के साथ एकेडमिक प्रदर्शन पर ध्यान देना चाहिए.
आमतौर पर उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में बैचलर डिग्री होनी चाहिए. जानकारी के अनुसार आवेदन को मजबूत जीपीए के साथ एकेडमिक प्रदर्शन पर ध्यान देना चाहिए.
5/10
एमआईटी में आवेदन के दौरान छात्रों को अपनी शैक्षणिक योग्यता और दूसरी उपलब्धियां से जुड़े डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं. इनमें स्कूल या कोर्स की ट्रांसक्रिप्ट एडमिशन एसे स्टेटमेंट ऑफ परपज ऑफर लेटर का रिकमेंडेशन प्रमुख है. एमआईटी में अंडर ग्रेजुएट आवेदन के लिए अर्ली एक्शन और रेगुलर एक्शन ऑप्शन होते हैं. अर्ली एक्शन की डेडलाइन 1 नवंबर और रेगुलर एक्शन की डेडलाइन 6 जनवरी बताई गई है.
एमआईटी में आवेदन के दौरान छात्रों को अपनी शैक्षणिक योग्यता और दूसरी उपलब्धियां से जुड़े डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं. इनमें स्कूल या कोर्स की ट्रांसक्रिप्ट एडमिशन एसे स्टेटमेंट ऑफ परपज ऑफर लेटर का रिकमेंडेशन प्रमुख है. एमआईटी में अंडर ग्रेजुएट आवेदन के लिए अर्ली एक्शन और रेगुलर एक्शन ऑप्शन होते हैं. अर्ली एक्शन की डेडलाइन 1 नवंबर और रेगुलर एक्शन की डेडलाइन 6 जनवरी बताई गई है.
6/10
वहीं भारतीय छात्रों के लिए आवेदन की तैयारी पहले से शुरू करना जरूरी है, ताकि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और अंग्रेजी भाषा की परीक्षा के लिए पर्याप्त समय मिल सके. अर्ली एक्शन में आवेदन करने पर छात्रों को एडमिशन का फैसला जल्दी मिलने के साथ आगे की वीजा और वित्तीय तैयारी के लिए भी ज्यादा समय मिल सकता है.
वहीं भारतीय छात्रों के लिए आवेदन की तैयारी पहले से शुरू करना जरूरी है, ताकि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और अंग्रेजी भाषा की परीक्षा के लिए पर्याप्त समय मिल सके. अर्ली एक्शन में आवेदन करने पर छात्रों को एडमिशन का फैसला जल्दी मिलने के साथ आगे की वीजा और वित्तीय तैयारी के लिए भी ज्यादा समय मिल सकता है.
7/10
एमआईटी में यूजी और पीजी एडमिशन के लिए अलग-अलग आवेदन पोर्टल है. अंडरग्रैजुएट आवेदकों को एमआईटी के एडमिशन पोर्टल के जरिए आवेदन करना होता है, जबकि पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवारों को संबंधित ग्रेजुएट एडमिशन पोर्टल से आवेदन करते हैं.
एमआईटी में यूजी और पीजी एडमिशन के लिए अलग-अलग आवेदन पोर्टल है. अंडरग्रैजुएट आवेदकों को एमआईटी के एडमिशन पोर्टल के जरिए आवेदन करना होता है, जबकि पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवारों को संबंधित ग्रेजुएट एडमिशन पोर्टल से आवेदन करते हैं.
8/10
वहीं एमआईटी में चयन प्रक्रिया केवल अंकों तक सीमित नहीं है. इंस्टीट्यूट की ओर से आवेदन का मूल्यांकन किया जाता है. एकेडमी प्रदर्शन के साथ यह भी देखा जाता है कि छात्र अपनी रुचि के क्षेत्र में कितना उत्साह दिखता है और उसने स्कूल या कॉलेज के दौरान किस तरह की पहल की है.
वहीं एमआईटी में चयन प्रक्रिया केवल अंकों तक सीमित नहीं है. इंस्टीट्यूट की ओर से आवेदन का मूल्यांकन किया जाता है. एकेडमी प्रदर्शन के साथ यह भी देखा जाता है कि छात्र अपनी रुचि के क्षेत्र में कितना उत्साह दिखता है और उसने स्कूल या कॉलेज के दौरान किस तरह की पहल की है.
9/10
एमआईटी में एडमिशन की सबसे बड़ी समझ चुनौती इसकी बहुत कम स्वीकार्यता दर और कंपटीशन है. इसका एडमिशन रेट करीब 4 से 5 फीसदी के बीच रहा है. इस समय भारतीय छात्रों के लिए मजबूत एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ अलग पहचान बनाने वाली प्रोफाइल तैयार करना जरूरी होता है.
एमआईटी में एडमिशन की सबसे बड़ी समझ चुनौती इसकी बहुत कम स्वीकार्यता दर और कंपटीशन है. इसका एडमिशन रेट करीब 4 से 5 फीसदी के बीच रहा है. इस समय भारतीय छात्रों के लिए मजबूत एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ अलग पहचान बनाने वाली प्रोफाइल तैयार करना जरूरी होता है.
10/10
ऐसे में एमआईटी में आवेदन करने की योजना बनाने वाले भारतीय स्टूडेंट्स को तैयारी काफी पहले शुरू करनी चाहिए. सबसे पहले अपने लिए सही आवेदन डेडलाइन तय करनी चाहिए और उसी के अनुसार एसएटी-एसीटी तथा अंग्रेजी भाषा की परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए. इसके बाद एडमिशन एसे पर काम करें. आवेदन की अपनी उपलब्धियां रुचि और किए गए प्रोजेक्ट को स्पष्ट तरीके से सामने रखना जरूरी है. 
ऐसे में एमआईटी में आवेदन करने की योजना बनाने वाले भारतीय स्टूडेंट्स को तैयारी काफी पहले शुरू करनी चाहिए. सबसे पहले अपने लिए सही आवेदन डेडलाइन तय करनी चाहिए और उसी के अनुसार एसएटी-एसीटी तथा अंग्रेजी भाषा की परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए. इसके बाद एडमिशन एसे पर काम करें. आवेदन की अपनी उपलब्धियां रुचि और किए गए प्रोजेक्ट को स्पष्ट तरीके से सामने रखना जरूरी है. 
Published at : 21 Aug 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
MIT Admission MIT India MiT UG Admission MIT Application

शिक्षा फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
MP Government Jobs: मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी का मौका, इन पदों पर निकली वैकेंसी
मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी का मौका, इन पदों पर निकली वैकेंसी
शिक्षा
AI Copy Checking: क्या एआई से चेक होने लगी हैं कॉपियां, किन देशों में बढ़ रहा ये चलन?
क्या एआई से चेक होने लगी हैं कॉपियां, किन देशों में बढ़ रहा ये चलन?
शिक्षा
UGC NET Answer Key पर NTA की सफाई, कहा- सही चुनौती पर ₹200 हाेंगे वापस
UGC NET Answer Key पर NTA की सफाई, कहा- सही चुनौती पर ₹200 हाेंगे वापस
शिक्षा
UPSSSC 5369 पदों का रिजल्ट 10 सितंबर को संभव, चयन की तैयारी पूरी
UPSSSC 5369 पदों का रिजल्ट 10 सितंबर को संभव, चयन की तैयारी पूरी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जलते ट्रक में 'बदनाम' रिश्ते की लाश !
Lucknow में मौत के एलान के बाद मर्डर का डरावना खेल!
Sansani: दौलत की खातिर पति की साजिश !
SRK के गाने पर Air Force Officers का Dance, ‘Operation Safed Sagar’ का Emotional किस्सा
Bollywood News: 'टॉक्सिक' में दिखेगा अंधाधुंध खून-खराबा! UK सेंसर बोर्ड ने दी 18+ रेटिंग, हिंसा और बोल्ड सीन्स में मिले 5/5 नंबर (20.08.26)

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
यूपी-यामानाशीः आध्यात्मिक निकटता के साथ बढ़ते आर्थिक अवसर
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'इमरान खान रिहा होते हैं तो...', आसिम मुनीर से टकराव पर PTI का बदला रुख
'इमरान खान रिहा होते हैं तो...', आसिम मुनीर से टकराव पर PTI का बदला रुख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा में शामिल हुए दामाद का इमरान मसूद पर हमला, 'अगर आप अखिलेश को...'
सपा में शामिल हुए दामाद का इमरान मसूद पर हमला, 'अगर आप अखिलेश को...'
ओटीटी
अक्षय कुमार की ‘वेलकम टू द जंगल’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
अक्षय कुमार की ‘वेलकम टू द जंगल’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
क्रिकेट
13 साल ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला, पहला इंटरनेशनल शतक पुर्तगाल के लिए ठोका
13 साल ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला, पहला इंटरनेशनल शतक पुर्तगाल के लिए ठोका
इंडिया
22 भारतीय नाविकों वाले 2 जहाज हाईजैक, समुद्री लुटेरों का फिर बढ़ा खतरा
22 भारतीय नाविकों वाले 2 जहाज हाईजैक, समुद्री लुटेरों का फिर बढ़ा खतरा
टेक्नोलॉजी
Elon Musk Starlink India : एलन मस्क की Starlink ने फिर मांगी भारत में एंट्री, सैटेलाइट नेटवर्क की तैयारी
एलन मस्क की Starlink ने फिर मांगी भारत में एंट्री, सैटेलाइट नेटवर्क की तैयारी
Home Tips
How To Prevent Mosquitoes At Night: मच्छरों ने उड़ा रखी है नींद? बिना कॉइल 2 मिनट में ऐसे भगाएं बाहर
मच्छरों ने उड़ा रखी है नींद? बिना कॉइल 2 मिनट में ऐसे भगाएं बाहर
बिजनेस
'राम मंदिर प्रसाद' बेचने पर Amazon पर जुर्माना, श्रद्धा के नाम पर किया गुमराह
'राम मंदिर प्रसाद' बेचने पर Amazon पर जुर्माना, श्रद्धा के नाम पर किया गुमराह
ABP NEWS
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
ABP NEWS
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
ABP NEWS
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
ABP NEWS
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
ABP NEWS
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Embed widget