MIT में किस तरह से मिलेगा एडमिशन? आज ही शुरू कर दें तैयारी

एमआईटी में आवेदन के दौरान छात्रों को अपनी शैक्षणिक योग्यता और दूसरी उपलब्धियां से जुड़े डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं. इनमें स्कूल या कोर्स की ट्रांसक्रिप्ट एडमिशन एसे स्टेटमेंट ऑफ परपज ऑफर लेटर का रिकमेंडेशन प्रमुख है. एमआईटी में अंडर ग्रेजुएट आवेदन के लिए अर्ली एक्शन और रेगुलर एक्शन ऑप्शन होते हैं. अर्ली एक्शन की डेडलाइन 1 नवंबर और रेगुलर एक्शन की डेडलाइन 6 जनवरी बताई गई है.