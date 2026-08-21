MIT में किस तरह से मिलेगा एडमिशन? आज ही शुरू कर दें तैयारी
भारत में 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के वाले छात्र एमआईटी से यूजी के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करना और चुने गए सब्जेक्ट से संबंधित एकेडमिक आधार मजबूत होना जरूरी है.
Written By : कविता गाडरी | Updated at : 21 Aug 2026 10:07 AM (IST)
MIT Admission Process For Indians: अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे टॉप इंस्टीट्यूट में शामिल है. खासकर साइंस टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स कोर्सेज के लिए इसकी अलग पहचान है. भारत से भी बड़ी संख्या में छात्र एमआईटी में पढ़ाई करने का सपना देखते हैं, लेकिन यहां एडमिशन की प्रक्रिया काफी कंपीटेटिव होती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आपको एमआईटी में किस तरह से एडमिशन मिलेगा और इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए.
1/10
भारत में 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के वाले छात्र एमआईटी से यूजी के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करना और चुने गए सब्जेक्ट से संबंधित एकेडमिक आधार मजबूत होना जरूरी है. जानकारी के अनुसार भारतीय छात्रों को 10वीं और 12वीं में लगातार अच्छे अंक हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए.
2/10
यूजी एडमिशन के लिए एसएटी या एसीटी स्कोर भी जरूरी है. एसएटी में 1520 से 1580 या एसीटी में 34 से 36 के बीच स्कोर को मजबूत माना गया है. इसके अलावा अंग्रेजी भाषा की दक्षता साबित करने के लिए टीओईएफएल, आईलेट्स, पीटीई जैसे टेस्ट स्कोर भी मांगे जा सकते हैं.
3/10
वहीं यूजी कोर्स में आवेदन की फीस 75 अमेरिकी डॉलर है. आर्थिक रूप से जरूरतमंद छात्रों के लिए फीस माफी की सुविधा भी उपलब्ध है. इसके अलावा एमआईटी में पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के नियम चुने गए कोर्स और डिपार्टमेंट के अनुसार अलग-अलग होते हैं.
4/10
आमतौर पर उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में बैचलर डिग्री होनी चाहिए. जानकारी के अनुसार आवेदन को मजबूत जीपीए के साथ एकेडमिक प्रदर्शन पर ध्यान देना चाहिए.
5/10
एमआईटी में आवेदन के दौरान छात्रों को अपनी शैक्षणिक योग्यता और दूसरी उपलब्धियां से जुड़े डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं. इनमें स्कूल या कोर्स की ट्रांसक्रिप्ट एडमिशन एसे स्टेटमेंट ऑफ परपज ऑफर लेटर का रिकमेंडेशन प्रमुख है. एमआईटी में अंडर ग्रेजुएट आवेदन के लिए अर्ली एक्शन और रेगुलर एक्शन ऑप्शन होते हैं. अर्ली एक्शन की डेडलाइन 1 नवंबर और रेगुलर एक्शन की डेडलाइन 6 जनवरी बताई गई है.
6/10
वहीं भारतीय छात्रों के लिए आवेदन की तैयारी पहले से शुरू करना जरूरी है, ताकि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और अंग्रेजी भाषा की परीक्षा के लिए पर्याप्त समय मिल सके. अर्ली एक्शन में आवेदन करने पर छात्रों को एडमिशन का फैसला जल्दी मिलने के साथ आगे की वीजा और वित्तीय तैयारी के लिए भी ज्यादा समय मिल सकता है.
7/10
एमआईटी में यूजी और पीजी एडमिशन के लिए अलग-अलग आवेदन पोर्टल है. अंडरग्रैजुएट आवेदकों को एमआईटी के एडमिशन पोर्टल के जरिए आवेदन करना होता है, जबकि पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवारों को संबंधित ग्रेजुएट एडमिशन पोर्टल से आवेदन करते हैं.
8/10
वहीं एमआईटी में चयन प्रक्रिया केवल अंकों तक सीमित नहीं है. इंस्टीट्यूट की ओर से आवेदन का मूल्यांकन किया जाता है. एकेडमी प्रदर्शन के साथ यह भी देखा जाता है कि छात्र अपनी रुचि के क्षेत्र में कितना उत्साह दिखता है और उसने स्कूल या कॉलेज के दौरान किस तरह की पहल की है.
9/10
एमआईटी में एडमिशन की सबसे बड़ी समझ चुनौती इसकी बहुत कम स्वीकार्यता दर और कंपटीशन है. इसका एडमिशन रेट करीब 4 से 5 फीसदी के बीच रहा है. इस समय भारतीय छात्रों के लिए मजबूत एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ अलग पहचान बनाने वाली प्रोफाइल तैयार करना जरूरी होता है.
10/10
ऐसे में एमआईटी में आवेदन करने की योजना बनाने वाले भारतीय स्टूडेंट्स को तैयारी काफी पहले शुरू करनी चाहिए. सबसे पहले अपने लिए सही आवेदन डेडलाइन तय करनी चाहिए और उसी के अनुसार एसएटी-एसीटी तथा अंग्रेजी भाषा की परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए. इसके बाद एडमिशन एसे पर काम करें. आवेदन की अपनी उपलब्धियां रुचि और किए गए प्रोजेक्ट को स्पष्ट तरीके से सामने रखना जरूरी है.