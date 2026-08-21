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हिंदी न्यूज़बिजनेस'राम मंदिर प्रसाद' बेचने पर Amazon पर जुर्माना, श्रद्धा के नाम पर किया गुमराह

'राम मंदिर प्रसाद' बेचने पर Amazon पर जुर्माना, श्रद्धा के नाम पर किया गुमराह

Amazon News: ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन पर सीसीपीए ने एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. अमेजन राम मंदिर के नाम पर प्रसाद बेच रहा था. सीसीपीए ने इसे गुमराह करने वाला बताया.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 21 Aug 2026 08:37 AM (IST)
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Amazon Ram Mandir Prasad: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA ने ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजन पर पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. ये कार्रवाई अमेजन के प्लेटफॉर्म पर ऐसे प्रोडक्ट की बिक्री को लेकर की गई, जिन्हें श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद के नाम से बेचा जा रहा था. CCPA के मुताबिक, इन सामान्य मिठाइयों को राम मंदिर ट्रस्ट की अनुमति के बिना प्रसाद के तौर पर पेश किया गया था.

4 अगस्त 2026 को जारी 19 पेज के आदेश में CCPA ने कहा कि श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद नाम हिंदू श्रद्धालुओं के लिए खास मतलब रखता है. इससे अयोध्या के राम मंदिर में भगवान को चढ़ाए और आशीर्वाद प्राप्त प्रसाद का अर्थ निकलता है. ऐसे में सामान्य मिठाइयों के लिए इस नाम का इस्तेमाल करना कस्टमर्स को गुमराह करने वाला है.

संस्था ने कहा कि अमेजन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर इस तरह के प्रोडक्ट दिखने से आम कस्टमर को इनके सही होने का भरोसा हो सकता है. CCPA ने अमेजन को निर्देश दिया कि किसी भी धार्मिक संस्था या मंदिर के नाम से प्रसाद, प्रसादम, महाप्रसाद या इसी तरह के धार्मिक सामान बिना संबंधित संस्था की अनुमति के प्लेटफॉर्म पर नहीं बेचे जाएं. 

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बेची जा रही थीं 4 मिठाइयां

ये मामला Confederation of All India Traders की 19 जनवरी 2024 की शिकायत के बाद सामने आया. शिकायत में बताया गया था कि अमेजन पर चार मिठाई सामान श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद के नाम से 299 से 385 रुपये की कीमत में बेचे जा रहे थे. CCPA ने उसी दिन अमेजन को वजह बताओ नोटिस जारी किया था.

अमेजन ने कहा था कि वो सिर्फ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और उसे IT Act की धारा 79 के अनुसार सेफ्टी मिलती है. लेकिन CCPA ने इस दलील को मानना नहीं. संस्था ने कहा कि ई-कॉमर्स नियमों के अनुसार अमेजन की कस्टमर्स सेफ्टी से जुड़ी जिम्मेदारियां बनी रहती हैं.

जांच में ये भी सामने आया कि अमेजन पर बेचने वाले की जानकारी पर्याप्त रूप से नहीं दिखाई गई थी. शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था में भी लॉगिन जरूरी था. इन चार सामान की कुल बिक्री 25,26,309 रुपये रही, जबकि अमेजन को सर्विस फीस के तौर पर 15,165.90 रुपये मिले.

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About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 21 Aug 2026 08:37 AM (IST)
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