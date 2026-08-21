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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHow To Prevent Mosquitoes At Night: मच्छरों ने उड़ा रखी है नींद? बिना कॉइल 2 मिनट में ऐसे भगाएं बाहर

How To Prevent Mosquitoes At Night: मच्छरों ने उड़ा रखी है नींद? बिना कॉइल 2 मिनट में ऐसे भगाएं बाहर

How To Keep Mosquitoes Away: मच्छरों के कारण न सिर्फ नींद में खलल पड़ता है, बल्कि इनके काटने से खुजली भी परेशान करती है. अगर आपके कमरे में भी रात होते-होते मच्छर बढ़ जाते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 21 Aug 2026 08:45 AM (IST)
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How To Get Rid Of Mosquitoes In Bedroom: रात को सोने जाते समय कान के पास मच्छर की भिनभिनाहट सुनाई देना काफी परेशान करने वाला होता है. मच्छरों के कारण न सिर्फ नींद में खलल पड़ता है, बल्कि इनके काटने से खुजली भी परेशान करती है. अगर आपके कमरे में भी रात होते-होते मच्छर बढ़ जाते हैं, तो सोने से पहले कुछ आसान काम करके इनकी संख्या कम की जा सकती है. सबसे पहले घर और आसपास की जगहों को मच्छरों के लिए अनुकूल बनने से रोकना जरूरी है. मच्छर पनपने के लिए जमा पानी का इस्तेमाल करते हैं. बहुत कम मात्रा में रुका हुआ पानी भी उनके अंडे देने के लिए काफी हो सकता है. ऐसे में सोने से पहले कमरे के साथ-साथ घर के आसपास की कुछ चीजों पर भी नजर डालना जरूरी है.

जमा पानी को तुरंत हटाएं

घर के आसपास या कमरे के पास कहीं पानी जमा है तो उसे खाली कर दें. गमलों के नीचे रखी प्लेट, पुराने कंटेनर, बेकार पड़े टायर और दूसरी ऐसी जगहों की जांच करें, जहां पानी जमा हो सकता है. पानी जमा रहने से मच्छरों को पनपने का मौका मिल सकता है. पालतू जानवरों के पानी के बर्तन और बर्ड बाथ का पानी भी नियमित रूप से बदलते रहें. घर के आसपास पानी जमा होने से रोकना मच्छरों की संख्या कम करने का एक जरूरी तरीका है.


How To Prevent Mosquitoes At Night: मच्छरों ने उड़ा रखी है नींद? बिना कॉइल 2 मिनट में ऐसे भगाएं बाहर

खिड़की और दरवाजे की जाली जांच लें

मच्छर घर में छोटे-छोटे रास्तों से भी प्रवेश कर सकते हैं. सोने से पहले खिड़कियों की जाली की जांच करें. अगर जाली कहीं से फटी हुई है या उसमें छेद है, तो मच्छरों के अंदर आने का रास्ता मिल सकता है. दरवाजे के नीचे बने गैप से भी मच्छर कमरे में आ सकते हैं. इसलिए कोशिश करें कि दरवाजे और खिड़कियां ठीक से बंद हों. अगर स्क्रीन या जाली में कोई छेद है तो उसे ठीक करा लें.

पौधों की खुशबू का सहारा लें

कुछ पौधों की खुशबू मच्छरों को पसंद नहीं आती. लैवेंडर, गेंदा, लेमनग्रास और पुदीना जैसे पौधों को खिड़की और दरवाजे के पास रखा जा सकता है. इनकी खुशबू वाले पौधे मच्छरों को दूर रखने में मदद कर सकते हैं. अगर घर में जगह है तो इन पौधों को गमलों में लगाकर खिड़कियों या दरवाजों के आसपास रखा जा सकता है. इससे घर के आसपास एक खुशबूदार माहौल भी बना रहेगा.


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खुशबू वाले तेल का कर सकते हैं इस्तेमाल

कमरे में एसेंशियल ऑयल डिफ्यूजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. लेमन यूकेलिप्टस, लैवेंडर, पेपरमिंट या टी ट्री ऑयल की कुछ बूंदें डिफ्यूजर में डालकर कमरे में खुशबू फैलाई जा सकती है. इनकी तेज खुशबू मच्छरों को दूर रखने में मदद कर सकती है. सोने से पहले कमरे में डिफ्यूजर का इस्तेमाल करते समय उसकी मात्रा का ध्यान रखें. कमरे में बहुत ज्यादा तेज खुशबू से बचें.

कपूर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं

मच्छरों को दूर रखने के लिए कपूर का इस्तेमाल भी एक पारंपरिक तरीका है. कपूर की तेज खुशबू के कारण मच्छर कमरे से दूर जा सकते हैं. कपूर को गर्म डिफ्यूजर प्लेट पर रखा जा सकता है. एक तरीका यह भी है कि कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके कपूर जलाया जाए. इसके बाद कमरे को कुछ समय तक बंद रखा जा सकता है, ताकि उसकी खुशबू कमरे में फैल सके और अंदर मौजूद मच्छर बाहर निकल जाएं.

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नींबू और लौंग का तरीका

मच्छरों को दूर रखने के लिए नींबू और लौंग का तरीका भी अपनाया जाता है. इसके लिए एक नींबू को आधा काट लें और उसके गूदे वाले हिस्से में कुछ लौंग लगा दें. इसके बाद नींबू के दोनों टुकड़ों को बेड के पास या कमरे की दूसरी जगहों पर रखा जा सकता है. नींबू और लौंग की खुशबू का इस्तेमाल मच्छरों को दूर रखने के लिए किया जाता है. इसे रात में सोने से पहले बेडसाइड टेबल पर भी रखा जा सकता है.

पंखा जरूर चलाएं

मच्छर बहुत तेज हवा में आसानी से उड़ नहीं पाते. ऐसे में रात को सोते समय सीलिंग फैन या टेबल फैन चलाना मददगार हो सकता है. पंखे से बनने वाली हवा के कारण मच्छरों के लिए उड़ना और शरीर पर बैठना मुश्किल हो सकता है. इसलिए अगर कमरे में मच्छर ज्यादा हैं तो सोने से पहले पंखा चलाना एक आसान तरीका हो सकता है.

शाम के समय रखें खास ध्यान

मच्छर शाम और सुबह के समय ज्यादा सक्रिय हो सकते हैं. ऐसे में शाम होते ही दरवाजे और खिड़कियां खुली छोड़ने से मच्छर कमरे में आ सकते हैं. इसलिए इस समय खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखने या जाली का इस्तेमाल करने पर ध्यान देना चाहिए. रात को मच्छरों से बचने के लिए सबसे पहले उन्हें घर में आने और पनपने से रोकना जरूरी है. घर के आसपास जमा पानी हटाएं, खिड़की-दरवाजे की जाली जांचें और कमरे में हवा बनाए रखने के लिए पंखा चलाएं. इन आसान बातों को सोने से पहले अपनी आदत में शामिल करके मच्छरों की परेशानी को कम किया जा सकता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 21 Aug 2026 08:45 AM (IST)
Tags :
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