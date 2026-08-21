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हिंदी न्यूज़शिक्षाUPSSSC 5369 पदों का रिजल्ट 10 सितंबर को संभव, चयन की तैयारी पूरी

UPSSSC 5369 पदों का रिजल्ट 10 सितंबर को संभव, चयन की तैयारी पूरी

लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर है. सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 10 सितंबर तक अंतिम परिणाम जारी करने को कहा है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 21 Aug 2026 06:53 AM (IST)
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UPSSSC Junior Assistant Result: उत्तर प्रदेश में जूनियर असिस्टेंट जूनियर लिक्विड और सहायक स्तर-3 के 5369 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है. लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर है. सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 10 सितंबर तक अंतिम परिणाम जारी करने को कहा है. इससे उन हजारों उम्मीदवारों की उम्मीद जगी है, जो लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट और अभिलेख परीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे.

3 साल से चल रही भर्ती, अब रिजल्ट का इंतजार

जूनियर असिस्टेंट भर्ती पीईटी-2022 के आधार पर शुरू हुई थी. भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने के साथ बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इसके अलग-अलग चरणों में शामिल हुए. उम्मीदवारों का कहना है कि भर्ती शुरू हुए 3 साल से ज्यादा समय बीत चुका है और अब तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है. इस वजह से समय-समय पर उम्मीदवार लखनऊ स्थित यूपीएसएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते रहे. उम्मीदवारों की मांग रही है कि भर्ती के सभी चरण पूरे होने के बाद अब अंतिम रिजल्ट जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए.

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2.43 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने दी थी लिखित परीक्षा

जूनियर असिस्टेंट जूनियर लिपिक और सहायक स्तर-3 के पदों के लिए लिखित परीक्षा 29 जून को आयोजित की गई थी. इसमें कुल 2,43,981 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया. परीक्षा के बाद आयोग ने 3 जुलाई को प्रोविजनल आंसर की जारी की और अभ्यर्थियों से पत्तियां मांगी थी. प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट 21 जुलाई को आयोग को मिली. इसके बाद अंतिम आंसर की 30 अगस्त को जारी की गई. लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर 90,336 अभ्यर्थियों को टाइपिंग परीक्षा के लिए योग्य घोषित किया गया था. टाइपिंग परीक्षा 23 नवंबर से 17 दिसंबर तक आयोजित हुई थी.

टाइपिंग के बाद अभिलेख परीक्षण भी पूरा

टाइपिंग परीक्षा के बाद चयन प्रक्रिया में आगे बड़े अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट की जांच की गई. इसके लिए 26,570 अभ्यर्थियों के अभिलेख आयोग को प्राप्त हुए. अभिलेख परीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब भर्ती के लगभग सभी प्रमुख चरण पूरे हो चुके हैं और अंतिम परिणाम जारी किया जाना बाकी है. इस वजह से अभ्यर्थियों की नजर आयोग की ओर से रिजल्ट की घोषणा पर टिकी हुई है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 21 Aug 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
UPSSSC Upsssc Result Junior Clerk Junior Assistant Assistant Level 3
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