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हिंदी न्यूज़शिक्षाUGC NET Answer Key पर NTA की सफाई, कहा- सही चुनौती पर ₹200 हाेंगे वापस

UGC NET Answer Key पर NTA की सफाई, कहा- सही चुनौती पर ₹200 हाेंगे वापस

UGC NET 2026 Answer Key को चुनौती देने की ₹200 फीस पर NTA ने सफाई दी है. जानें सही आपत्ति पर पैसे कैसे वापस मिलेंगे और एक उम्मीदवार की चुनौती का फायदा किसे मिलेगा?

Written By : वरुण भसीन |  Updated at : 21 Aug 2026 07:19 AM (IST)
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UGC NET 2026 की Answer Key को लेकर उम्मीदवारों के बीच उठ रहे सवालों पर National Testing Agency (NTA) ने सफाई दी है. Answer Key पर सवाल उठाने के लिए ₹200 प्रति सवाल फीस को लेकर कुछ उम्मीदवार इसे महंगा बता रहे थे. NTA ने कहा है कि यह व्यवस्था किसी एक उम्मीदवार के फायदे के लिए नहीं बल्कि सभी उम्मीदवारों के हित में बनाई गई है.

एक सवाल पर सही आपत्ति - सभी को फायदा

NTA के मुताबिक अगर कोई एक उम्मीदवार किसी सवाल की Answer Key को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उसकी आपत्ति को सही मानते हैं  तो बदली हुई Answer Key का फायदा सिर्फ उस उम्मीदवार को नहीं बल्कि परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवारों को मिलता है. यानी किसी एक उम्मीदवार की सही चुनौती से हजारों-लाखों उम्मीदवारों के परिणाम पर असर पड़ सकता है.

 

 

सही चुनौती पर ₹200 वापस

NTA ने स्पष्ट किया कि Answer Key को चुनौती देने के लिए ₹200 प्रति सवाल शुल्क लिया जाता है. हालांकि अगर उम्मीदवार की चुनौती सही पाई जाती है तो उसकी फीस वापस कर दी जाती है. NTA का कहना है कि यह फीस गलत या बिना आधार वाली चुनौतियों को हतोत्साहित करने के लिए है  न कि इससे कमाई करने के लिए.

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NTA ने उम्मीदवारों से क्या कहा?

NTA ने कहा कि अगर किसी उम्मीदवार को Answer Key में वास्तविक गलती दिखाई देती है और उसके पास इसका ठोस आधार है तो उसे चुनौती जरूर देनी चाहिए. अगर आपत्ति सही साबित होती है तो फीस वापस होने के साथ-साथ उस एक सही चुनौती से सभी उम्मीदवारों के रिकॉर्ड में सुधार हो सकता है.

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About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 21 Aug 2026 07:12 AM (IST)
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