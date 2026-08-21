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हिंदी न्यूज़शिक्षाMP Government Jobs: मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी का मौका, इन पदों पर निकली वैकेंसी

MP Government Jobs: मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी का मौका, इन पदों पर निकली वैकेंसी

MP Government Jobs: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए कई मौके हैं. पटवारी, ग्रुप-3 और हाई कोर्ट समेत इन पदों पर भर्ती निकली है

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 21 Aug 2026 09:29 AM (IST)
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MP Government Jobs: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए लिए अच्छी खबर है. राज्य में अलग-अलग विभागों में कई पदों पर भर्ती के मौके सामने आए हैं. इनमें कुछ भर्तियां ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए हैं तो कुछ पदों के लिए तकनीकी योग्यता और दूसरी शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है. ऐसे में उम्मीदवार अपनी पढ़ाई और योग्यता के हिसाब से इन भर्तियों में आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं किन-किन पदों पर भर्ती का मौका है?

पटवारी और अन्य पदों पर भर्ती

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ग्रुप-2 और सब ग्रुप-4 के पटवारी, असिस्टेंट और दूसरे पदों पर भर्ती निकाली गई है. इस भर्ती में कुल 2306 पद शामिल हैं. इन पदों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता तय की गई है. उम्मीदवार आवेदन करने से पहले अपने पद की योग्यता जरूर जांच लें.

ग्रुप-3 में भी वैकेंसी

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड की ग्रुप-3 भर्ती में सब इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट और दूसरे पद शामिल हैं. इस भर्ती में कुल 1040 पदों को भरा जाना है. इन पदों के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में डिग्री, डिप्लोमा या जरूरी तकनीकी योग्यता होना जरूरी है. तकनीकी क्षेत्र से पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए यह अच्छा मौका हो सकता है.

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हाई कोर्ट में असिस्टेंट ग्रेड-3 के पद

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी असिस्टेंट ग्रेड-3 के 1174 पदों पर भर्ती का मौका है. इस पद के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित शैक्षणिक और कंप्यूटर से जुड़ी योग्यता पूरी करनी होगी. आवेदन करने से पहले उम्मीदवार आधिकारिक भर्ती नोटिफिकेशन में उम्र सीमा, योग्यता और चयन प्रक्रिया की जानकारी जरूर देख लें.

दूसरे पदों पर भी नजर रखें

मध्य प्रदेश में अलग-अलग विभागों की ओर से समय-समय पर कई पदों पर भर्ती निकाली जाती है. इनमें 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन और तकनीकी योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग अवसर हो सकते हैं. इसलिए सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को संबंधित विभागों की भर्ती जानकारी पर नजर रखनी चाहिए.

फॉर्म भरने से पहले ये काम जरूर करें

किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत जरूरी है. इसमें आवेदन की तारीख, उम्र सीमा, शैक्षणिक योग्यता, फीस, जरूरी दस्तावेज और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी जाती है. फॉर्म भरते समय सभी जानकारी ध्यान से दर्ज करें और आवेदन जमा करने के बाद उसकी कॉपी अपने पास जरूर रखें. इससे बाद में किसी तरह की परेशानी होने पर जानकारी आसानी से मिल सकेगी.

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About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
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Published at : 21 Aug 2026 09:29 AM (IST)
Tags :
MP Government Jobs MP Recruitment 2026
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