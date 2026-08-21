Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षा28 की उम्र में रचा इतिहास कृष्णाप्रिया उन्नी, बनीं मुन्नार की पहली महिला SHO

28 की उम्र में रचा इतिहास कृष्णाप्रिया उन्नी, बनीं मुन्नार की पहली महिला SHO

कृष्णाप्रिया उन्नी इडुक्की के कट्टाप्पना के नारियम्पारा के रहने वाली है. वह एमपी उन्नी और सुम्मा की बेटी है. उनकी शादी आनंदुदास से हुई है, जो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यरत है.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 21 Aug 2026 08:45 AM (IST)
कृष्णाप्रिया उन्नी इडुक्की के कट्टाप्पना के नारियम्पारा के रहने वाली है. वह एमपी उन्नी और सुम्मा की बेटी है. उनकी शादी आनंदुदास से हुई है, जो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यरत है.

Success Story: केरल पुलिस में 28 साल की कृष्णाप्रिया उन्नी ने एक खास उपलब्धि हासिल की है. 2024 बैच के सब-इंस्पेक्टर कृष्णाप्रिया उन्नी को इडुक्की के मुन्नार पुलिस स्टेशन का स्टेशन ऑफिसर नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही वह मुन्नार पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है. मुन्नार केरल के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है और यहां देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. कृष्णाप्रिया की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है, जब सब इंस्पेक्टरों को दोबारा स्टेशन हाउस ऑफिसर की जिम्मेदारी दी गई है. उन्होंने पुलिस स्टेशन के प्रिंसिपल सब इंस्पेक्टर के तबादले के बाद एसएचओ का पद संभाला है.

1/6
कृष्णाप्रिया उन्नी इडुक्की के कट्टाप्पना के नारियम्पारा के रहने वाली है. वह एमपी उन्नी और सुम्मा की बेटी है. उनकी शादी आनंदुदास से हुई है, जो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यरत है. पुलिस ट्रेनिंग पूरी करने के बाद कृष्णाप्रिया ने कन्नूर ने अपनी सेवा शुरू की थी. इसके बाद अतिरिक्त ड्यूटी के लिए मुन्नार पहुंची.
कृष्णाप्रिया उन्नी इडुक्की के कट्टाप्पना के नारियम्पारा के रहने वाली है. वह एमपी उन्नी और सुम्मा की बेटी है. उनकी शादी आनंदुदास से हुई है, जो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यरत है. पुलिस ट्रेनिंग पूरी करने के बाद कृष्णाप्रिया ने कन्नूर ने अपनी सेवा शुरू की थी. इसके बाद अतिरिक्त ड्यूटी के लिए मुन्नार पहुंची.
2/6
मुन्नार पुलिस स्टेशन में काम करने के दौरान उन्हें यहां की परिस्थितियों और जिम्मेदारियां को समझने का एक्सपीरियंस मिला. अब प्रिंसिपल सब-इंस्पेक्टर के तबादले के बाद उन्हें इसी स्टेशन की एसएचओ की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
मुन्नार पुलिस स्टेशन में काम करने के दौरान उन्हें यहां की परिस्थितियों और जिम्मेदारियां को समझने का एक्सपीरियंस मिला. अब प्रिंसिपल सब-इंस्पेक्टर के तबादले के बाद उन्हें इसी स्टेशन की एसएचओ की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
3/6
मुन्नार में पूरे साल बड़ी संख्या में देसी और विदेशी पर्यटक आते हैं. पर्यटन के सीजन में यहां भीड़ और वाहनों की आवाजाही बढ़ जाती है. ऐसे में पुलिस के सामने पर्यटकों की सुरक्षा के साथ-साथ ट्रैफिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था और अपराध से जुड़ी घटनाओं से निपटने की जिम्मेदारी भी रहती है.
मुन्नार में पूरे साल बड़ी संख्या में देसी और विदेशी पर्यटक आते हैं. पर्यटन के सीजन में यहां भीड़ और वाहनों की आवाजाही बढ़ जाती है. ऐसे में पुलिस के सामने पर्यटकों की सुरक्षा के साथ-साथ ट्रैफिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था और अपराध से जुड़ी घटनाओं से निपटने की जिम्मेदारी भी रहती है.
4/6
कृष्णाप्रिया भी मानती है कि मुन्नार एसएचओ के तौर पर उनकी नई जिम्मेदारी थोड़ी चुनौती पूर्ण होगी. पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनके प्रमुख कामों में शामिल होगा. इसके अलावा ट्रैफिक को व्यवस्थित के रखना और किसी भी अपराध या कानून व्यवस्था से जुड़ी स्थिति पर कार्रवाई करना भी उनकी जिम्मेदारी रहेगी.
कृष्णाप्रिया भी मानती है कि मुन्नार एसएचओ के तौर पर उनकी नई जिम्मेदारी थोड़ी चुनौती पूर्ण होगी. पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनके प्रमुख कामों में शामिल होगा. इसके अलावा ट्रैफिक को व्यवस्थित के रखना और किसी भी अपराध या कानून व्यवस्था से जुड़ी स्थिति पर कार्रवाई करना भी उनकी जिम्मेदारी रहेगी.
5/6
28 साल की उम्र में किसी प्रमुख पुलिस स्टेशन की कमान संभालना कृष्णाप्रिया के पुलिस करियर का सबसे बड़ा पड़ाव है. खासतौर पर मुन्नार जैसे पर्यटन क्षेत्र में एसएचओ की जिम्मेदारी संभालने के लिए अधिकारियों को लगातार सार्वजनिक परिस्थितियों से निपटने और मौके पर फैसले लेने पड़ते हैं.
28 साल की उम्र में किसी प्रमुख पुलिस स्टेशन की कमान संभालना कृष्णाप्रिया के पुलिस करियर का सबसे बड़ा पड़ाव है. खासतौर पर मुन्नार जैसे पर्यटन क्षेत्र में एसएचओ की जिम्मेदारी संभालने के लिए अधिकारियों को लगातार सार्वजनिक परिस्थितियों से निपटने और मौके पर फैसले लेने पड़ते हैं.
6/6
कृष्णाप्रिया की नियुक्ति केरल पुलिस में फील्ड स्तर पर महिलाओं में बढ़ती भागीदारी को भी दिखती है. सब इंस्पेक्टर के तौर पर सेवा शुरू करने के बाद इतनी कम उम्र में मुन्नार जैसे जरूरी पुलिस स्टेशन की कमान संभालना उनके करियर की एक बड़ी उपलब्धि है.
कृष्णाप्रिया की नियुक्ति केरल पुलिस में फील्ड स्तर पर महिलाओं में बढ़ती भागीदारी को भी दिखती है. सब इंस्पेक्टर के तौर पर सेवा शुरू करने के बाद इतनी कम उम्र में मुन्नार जैसे जरूरी पुलिस स्टेशन की कमान संभालना उनके करियर की एक बड़ी उपलब्धि है.
Published at : 21 Aug 2026 08:45 AM (IST)
Tags :
Success Story Krishnapriya Unni Munnar SHO Krishnapriya Unni Kerala Police

शिक्षा फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
AI Copy Checking: क्या एआई से चेक होने लगी हैं कॉपियां, किन देशों में बढ़ रहा ये चलन?
क्या एआई से चेक होने लगी हैं कॉपियां, किन देशों में बढ़ रहा ये चलन?
शिक्षा
UGC NET Answer Key पर NTA की सफाई, कहा- सही चुनौती पर ₹200 हाेंगे वापस
UGC NET Answer Key पर NTA की सफाई, कहा- सही चुनौती पर ₹200 हाेंगे वापस
शिक्षा
UPSSSC 5369 पदों का रिजल्ट 10 सितंबर को संभव, चयन की तैयारी पूरी
UPSSSC 5369 पदों का रिजल्ट 10 सितंबर को संभव, चयन की तैयारी पूरी
शिक्षा
JNU में डिप्रिवेशन पॉइंट्स पर विवाद, CUET स्कोर पर कितना असर और किसे फायदा?
JNU में डिप्रिवेशन पॉइंट्स पर विवाद, CUET स्कोर पर कितना असर और किसे फायदा?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जलते ट्रक में 'बदनाम' रिश्ते की लाश !
Lucknow में मौत के एलान के बाद मर्डर का डरावना खेल!
Sansani: दौलत की खातिर पति की साजिश !
SRK के गाने पर Air Force Officers का Dance, ‘Operation Safed Sagar’ का Emotional किस्सा
Bollywood News: 'टॉक्सिक' में दिखेगा अंधाधुंध खून-खराबा! UK सेंसर बोर्ड ने दी 18+ रेटिंग, हिंसा और बोल्ड सीन्स में मिले 5/5 नंबर (20.08.26)

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
यूपी-यामानाशीः आध्यात्मिक निकटता के साथ बढ़ते आर्थिक अवसर
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप की ईरान पर बड़ी धमकी! कड़े प्रतिबंधों के ऐलान से चीन भी हुआ नाराज
ट्रंप की ईरान पर बड़ी धमकी! कड़े प्रतिबंधों के ऐलान से चीन भी हुआ नाराज
मध्य प्रदेश
उज्जैन में 62 वर्षीय महिला की स्वाइन फ्लू से मौत, इंदौर के अस्पताल को नोटिस
उज्जैन में 62 वर्षीय महिला की स्वाइन फ्लू से मौत, इंदौर के अस्पताल को नोटिस
बॉलीवुड
'गोविंदा शादी करने की प्लानिंग में थे', सुनीता आहूजा का खुलासा, बोलीं- इसीलिए तलाक केस वापस लिया
'गोविंदा शादी करने की प्लानिंग में थे', सुनीता आहूजा का खुलासा, बोलीं- इसीलिए तलाक केस वापस लिया
क्रिकेट
13 साल ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला, पहला इंटरनेशनल शतक पुर्तगाल के लिए ठोका
13 साल ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला, पहला इंटरनेशनल शतक पुर्तगाल के लिए ठोका
इंडिया
होमवर्क नहीं करने पर टीचर को आया गुस्सा, चांटा मारते ही 6 साल के मासूम की मौत
होमवर्क नहीं करने पर टीचर को आया गुस्सा, चांटा मारते ही 6 साल के मासूम की मौत
जनरल नॉलेज
यूके ने जिस जेल नेल पॉलिश केमिकल को किया बैन, भारत में उसका कितना इस्तेमाल?
यूके ने जिस जेल नेल पॉलिश केमिकल को किया बैन, भारत में उसका कितना इस्तेमाल?
टेक्नोलॉजी
9W LED vs 60W bulb : 9W LED बल्ब 60W बल्ब जितनी रोशनी कैसे देता है? समझें असली खेल
9W LED बल्ब 60W बल्ब जितनी रोशनी कैसे देता है? समझें असली खेल
बिजनेस
'राम मंदिर प्रसाद' बेचने पर Amazon पर जुर्माना, श्रद्धा के नाम पर किया गुमराह
'राम मंदिर प्रसाद' बेचने पर Amazon पर जुर्माना, श्रद्धा के नाम पर किया गुमराह
ABP NEWS
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
ABP NEWS
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
ABP NEWS
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
ABP NEWS
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
ABP NEWS
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Embed widget