28 की उम्र में रचा इतिहास कृष्णाप्रिया उन्नी, बनीं मुन्नार की पहली महिला SHO

कृष्णाप्रिया उन्नी इडुक्की के कट्टाप्पना के नारियम्पारा के रहने वाली है. वह एमपी उन्नी और सुम्मा की बेटी है. उनकी शादी आनंदुदास से हुई है, जो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यरत है. पुलिस ट्रेनिंग पूरी करने के बाद कृष्णाप्रिया ने कन्नूर ने अपनी सेवा शुरू की थी. इसके बाद अतिरिक्त ड्यूटी के लिए मुन्नार पहुंची.