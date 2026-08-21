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28 की उम्र में रचा इतिहास कृष्णाप्रिया उन्नी, बनीं मुन्नार की पहली महिला SHO
कृष्णाप्रिया उन्नी इडुक्की के कट्टाप्पना के नारियम्पारा के रहने वाली है. वह एमपी उन्नी और सुम्मा की बेटी है. उनकी शादी आनंदुदास से हुई है, जो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यरत है.
Success Story: केरल पुलिस में 28 साल की कृष्णाप्रिया उन्नी ने एक खास उपलब्धि हासिल की है. 2024 बैच के सब-इंस्पेक्टर कृष्णाप्रिया उन्नी को इडुक्की के मुन्नार पुलिस स्टेशन का स्टेशन ऑफिसर नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही वह मुन्नार पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है. मुन्नार केरल के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है और यहां देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. कृष्णाप्रिया की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है, जब सब इंस्पेक्टरों को दोबारा स्टेशन हाउस ऑफिसर की जिम्मेदारी दी गई है. उन्होंने पुलिस स्टेशन के प्रिंसिपल सब इंस्पेक्टर के तबादले के बाद एसएचओ का पद संभाला है.
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Published at : 21 Aug 2026 08:45 AM (IST)
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