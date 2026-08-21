अक्षय कुमार की ‘वेलकम टू द जंगल’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म

अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ इस साल जून में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस कॉमेडी-एडवेंचर थ्रिलर को क्रिटिक्स से मिला-जुला रिव्यू मिला था लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया. ये इस साल की पांचवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. वहीं जो लोग ‘वेलकम टू द जंगल’ को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए उनके लिए गुड न्यूज है. दरअसल ये फिल्म ओटीटी पर आ गई है. जानते हैं इसे कब और कहां देख सकते हैं?

‘वेलकम टू द जंगल’ ओटीटी पर कब और कहां देखें?

बता दें कि ‘वेलकम टू द जंगल’ ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर 21 अगस्त यानी आज से स्ट्रीम होना शुरू हो गई है. प्लेटफॉर्म ने इसे लेकर ऑफिशियल पोस्ट भी जारी की है. इसमें अक्षय कुमार वाले फिल्म के पोस्टर के साथ लिखा गया है, “ अब सब कुछ जबरदस्त होने वाला है! वेलकम टू द जंगल अब जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है.”

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‘वेलकम टू द जंगल’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

‘वेलकम टू द जंगल’ ने भारत में पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक 131 करोड़ की अनुमानित लाइफटाइम कमाई की है और भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन 157 करोड़ रुपये रहा है. जबकि ओवरसीज में फिल्म की ग्रॉस कमाई 36 करोड़ और इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 193 करोड़ रुपये रहा हैय

‘वेलकम टू द जंगल’ के बारे में

‘वेलकम टू द जंगल’में कई बड़े स्टार्स हैं, जिनमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडीज, रवीना टंडन, लारा दत्ता, अरशद वारसी, परेश रावल, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, आफताब शिवदासानी और जैकी श्रॉफ शामिल हैं. इस फ़िल्म को अहमद खान ने डायरेक्ट किया है और इसकी कहानी दिवंगत नीरज वोरा ने लिखी है, जबकि डायलॉग फरहाद सामजी ने लिखे हैं.. नितिन पाठक ने फिल्म के एडिटर के तौर पर काम किया और कबीर लाल इसके सिनेमैटोग्राफर थे.

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