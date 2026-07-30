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हिंदी न्यूज़शिक्षाDU  के सेंट स्टीफंस कॉलेज में शॉर्ट्स पहनने पर रोक, ड्रेस कोड को लेकर विवाद

DU  के सेंट स्टीफंस कॉलेज में शॉर्ट्स पहनने पर रोक, ड्रेस कोड को लेकर विवाद

कॉलेज की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि छात्र कक्षाओं, ट्यूटोरियल रूम, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, असेंबली हॉल, डाइनिंग हॉल और चैपल में शॉर्ट्स पहनकर नहीं आ सकते हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 30 Jul 2026 10:04 AM (IST)
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DU Dress Code: दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफंस कॉलेज में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही ड्रेस कोड को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. कॉलेज प्रशासन ने छात्रों के लिए कैंपस के कई हिस्सों में शॉर्ट्स पहनने पर रोक लगा दी है. इस फैसले के बाद कुछ छात्रों ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता में दखल बताते हुए विरोध शुरू कर दिया. जबकि कई छात्रों का कहना है कि यह नियम कॉलेज की पुरानी परंपरा का हिस्सा रहा है और अब इसे औपचारिक रूप दिया गया है. 

कैंपस के कई हिस्सों में शॉर्ट्स पहनने पर प्रतिबंध 

कॉलेज की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि छात्र कक्षाओं, ट्यूटोरियल रूम, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, असेंबली हॉल, डाइनिंग हॉल और चैपल में शॉर्ट्स पहनकर नहीं आ सकते हैं. प्रशासन ने सभी छात्रों से कैंपस के नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है. इस नोटिस पर कॉलेज की नई प्रिंसिपल प्रोफेसर सुसान एलियास के साइन है. नए सत्र की शुरुआत के साथ ही इस नोटिस को कैंपस के अलग-अलग स्थानों पर लगाया गया है. 

पहले दिन ही छात्रों ने जताया विरोध 

नए नियम के विरोध में कुछ छात्र पहले ही दिन शॉर्ट्स पहनकर कॉलेज पहुंचे. उनका कहना है कि कॉलेज यह तय नहीं कर सकता कि छात्र क्या पहने और क्या नहीं. कई छात्रों ने इस फैसले को मोरल पुलिसिंग बताते हुए कहा कि है यह उनके पहनावे की स्वतंत्रता में दखल है. वहीं कुछ छात्रों का कहना है कि कॉलेज में पहले भी शॉर्ट्स पहनने को लेकर अनौपचारिक रूप से रोक जैसी स्थिति रही है, लेकिन इस बार पहली बार इसे लिखित आदेश के रूप में लागू किया गया. 

पुरानी परंपरा नया नियम 

कॉलेज के कई वरिष्ठ छात्रों और स्कूल शिक्षकों का मानना है कि सेंट स्टीफंस में लंबे समय से कुछ औपचारिक स्थानों पर शॉर्ट्स पहनने को उचित नहीं माना जाता था. हालांकि पहले इसे केवल एक सलाह के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब इसे आधिकारिक नियम बना दिया गया है. कॉलेज की नियमावली में छात्रों को शालीन कपड़े पहनने की सलाह दी गई है, लेकिन उसमें कहीं भी शॉर्ट्स पहने पर स्पष्ट प्रतिबंध का उल्लेख नहीं है. इस वजह से नए आदेश को लेकर बहस तेज हो गई हैं. 

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स्पोर्ट्स छात्रों को हो सकती है ज्यादा परेशानी 

इस फैसले का सबसे ज्यादा असर खेल एक्टिविटी से जुड़े छात्रों पर पड़ सकता है. सुबह प्रैक्टिस करने वाले कई खिलाड़ी स्पोर्ट्स किट में ही कॉलेज पहुंचते हैं, जिसमें अक्सर शॉर्ट्स शामिल होते हैं. कुछ छात्रों का दावा है कि पहले भी खेल प्रैक्टिस के बाद शॉर्ट्स पहन कर आने वाले छात्रों को डाइनिंग हॉल में प्रवेश से रोका गया था, हालांकि कॉलेज प्रशासन की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान बाजी नहीं की गई.

ड्रेस कोड के साथ दूसरे निर्देश भी जारी 

कॉलेज में ड्रेस कोड के अलावा कैंपस से जुड़े कुछ दूसरे नियम भी दोहराए हैं. नोटिस में पूरे परिसर को धूम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित करते हुए उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. इसके अलावा छात्रों को हर समय अपना वैध कॉलेज आई कार्ड साथ रखने और डाइनिंग हॉल में प्रवेश के समय उसे दिखाने के निर्देश भी दिए गए हैं.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 30 Jul 2026 10:04 AM (IST)
Tags :
Delhi University St.Stephens College DU Dress Code Shorts Ban In St Stephens College
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