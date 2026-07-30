DU के सेंट स्टीफंस कॉलेज में शॉर्ट्स पहनने पर रोक, ड्रेस कोड को लेकर विवाद
कॉलेज की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि छात्र कक्षाओं, ट्यूटोरियल रूम, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, असेंबली हॉल, डाइनिंग हॉल और चैपल में शॉर्ट्स पहनकर नहीं आ सकते हैं.
DU Dress Code: दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफंस कॉलेज में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही ड्रेस कोड को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. कॉलेज प्रशासन ने छात्रों के लिए कैंपस के कई हिस्सों में शॉर्ट्स पहनने पर रोक लगा दी है. इस फैसले के बाद कुछ छात्रों ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता में दखल बताते हुए विरोध शुरू कर दिया. जबकि कई छात्रों का कहना है कि यह नियम कॉलेज की पुरानी परंपरा का हिस्सा रहा है और अब इसे औपचारिक रूप दिया गया है.
कैंपस के कई हिस्सों में शॉर्ट्स पहनने पर प्रतिबंध
कॉलेज की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि छात्र कक्षाओं, ट्यूटोरियल रूम, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, असेंबली हॉल, डाइनिंग हॉल और चैपल में शॉर्ट्स पहनकर नहीं आ सकते हैं. प्रशासन ने सभी छात्रों से कैंपस के नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है. इस नोटिस पर कॉलेज की नई प्रिंसिपल प्रोफेसर सुसान एलियास के साइन है. नए सत्र की शुरुआत के साथ ही इस नोटिस को कैंपस के अलग-अलग स्थानों पर लगाया गया है.
पहले दिन ही छात्रों ने जताया विरोध
नए नियम के विरोध में कुछ छात्र पहले ही दिन शॉर्ट्स पहनकर कॉलेज पहुंचे. उनका कहना है कि कॉलेज यह तय नहीं कर सकता कि छात्र क्या पहने और क्या नहीं. कई छात्रों ने इस फैसले को मोरल पुलिसिंग बताते हुए कहा कि है यह उनके पहनावे की स्वतंत्रता में दखल है. वहीं कुछ छात्रों का कहना है कि कॉलेज में पहले भी शॉर्ट्स पहनने को लेकर अनौपचारिक रूप से रोक जैसी स्थिति रही है, लेकिन इस बार पहली बार इसे लिखित आदेश के रूप में लागू किया गया.
पुरानी परंपरा नया नियम
कॉलेज के कई वरिष्ठ छात्रों और स्कूल शिक्षकों का मानना है कि सेंट स्टीफंस में लंबे समय से कुछ औपचारिक स्थानों पर शॉर्ट्स पहनने को उचित नहीं माना जाता था. हालांकि पहले इसे केवल एक सलाह के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब इसे आधिकारिक नियम बना दिया गया है. कॉलेज की नियमावली में छात्रों को शालीन कपड़े पहनने की सलाह दी गई है, लेकिन उसमें कहीं भी शॉर्ट्स पहने पर स्पष्ट प्रतिबंध का उल्लेख नहीं है. इस वजह से नए आदेश को लेकर बहस तेज हो गई हैं.
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स्पोर्ट्स छात्रों को हो सकती है ज्यादा परेशानी
इस फैसले का सबसे ज्यादा असर खेल एक्टिविटी से जुड़े छात्रों पर पड़ सकता है. सुबह प्रैक्टिस करने वाले कई खिलाड़ी स्पोर्ट्स किट में ही कॉलेज पहुंचते हैं, जिसमें अक्सर शॉर्ट्स शामिल होते हैं. कुछ छात्रों का दावा है कि पहले भी खेल प्रैक्टिस के बाद शॉर्ट्स पहन कर आने वाले छात्रों को डाइनिंग हॉल में प्रवेश से रोका गया था, हालांकि कॉलेज प्रशासन की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान बाजी नहीं की गई.
ड्रेस कोड के साथ दूसरे निर्देश भी जारी
कॉलेज में ड्रेस कोड के अलावा कैंपस से जुड़े कुछ दूसरे नियम भी दोहराए हैं. नोटिस में पूरे परिसर को धूम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित करते हुए उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. इसके अलावा छात्रों को हर समय अपना वैध कॉलेज आई कार्ड साथ रखने और डाइनिंग हॉल में प्रवेश के समय उसे दिखाने के निर्देश भी दिए गए हैं.
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