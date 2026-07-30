#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाBPSC TRE-4  के 32388 पदों के लिए भेजा गया प्रस्ताव, नोटिफिकेशन जल्द

BPSC TRE-4  के 32388 पदों के लिए भेजा गया प्रस्ताव, नोटिफिकेशन जल्द

बिहार सरकार ने शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी के तहत 32,388 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव BPSC को भेज दिया. प्रस्ताव भेजे जाने के साथ ही अब भर्ती प्रक्रिया का अगला चरण शुरू होने की उम्मीद है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 30 Jul 2026 08:05 AM (IST)
Preferred Sources

Bihar Teacher Recruitment 2026: बिहार में टीचर बनने की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर आई है. दरअसल राज्य सरकार ने शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE-4) की तैयारी 4 के तहत 32,388 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को भेज दिया है. प्रस्ताव भेजे जाने के साथ ही अब भर्ती प्रक्रिया का अगला चरण शुरू होने की उम्मीद है और जल्द ही आयोग की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है. यदि सूचना जारी होने के बाद आवेदन की तारीख, पात्रता, परीक्षा, पैटर्न और चयन प्रक्रिया जैसी पूरी जानकारी सामने आएगी. 

शिक्षा विभाग में BPSC को भेजा भर्ती प्रस्ताव 

बिहार सरकार के अनुसार शिक्षा विभाग में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए खाली पदों का प्रस्ताव बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को भेज दिया है. यह भर्ती राज्य के प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से की जाएगी. अब आयोग आधिकारिक अधिसूचना जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा. 

किस कक्षा के लिए कितने पद पर होगी भर्ती? 

TRE-4 के तहत अलग-अलग स्तरों के लिए कुल 32,388 पद प्रस्तावित किए गए हैं. इनमें सबसे ज्यादा रिक्तियां उच्च माध्यमिक यानी कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए रखी गई है. वहीं कक्षा 1 से 5 तक के लिए 3,847 पद, कक्षा 6 से 8 तक के लिए 8,563 पद, कक्षा 9 से 10 के लिए 3,877 पद और कक्षा 11वीं से 12वीं के लिए 16,101 पद प्रस्तावित किए हैं. इस तरह लगभग आधे पद केवल उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए प्रस्तावित है. 

ये भी पढ़ें-कब जारी होगा UP TET 2026 का रिजल्ट? इन उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी

जल्दी जारी होगा BPSC TRE-4 का नोटिफिकेशन 

प्रस्ताव मिलने के बाद अब बिहार लोक सेवा आयोग भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी करेगा. इस अधिसूचना में आवेदन शुरू होने की तारीख, अंतिम तिथि, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण नियम, परीक्षा का प्रारूप और चयन प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी. ऐसे में अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क शुरू होने तक आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा. इसके अलावा इस भर्ती अभियान का उद्देश्य राज्य के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से खाली पड़े शिक्षकों के पदों को भरना, प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति होने से स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है.

रोजगार और शिक्षा दोनों पर जोर 

राज्य सरकार का कहना है कि यह भर्ती केवल रिक्त पदों को भरने तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है. सरकार लगातार विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रियाओं को आगे बढ़ने पर जोर दे रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके.

ये भी पढ़ें-राजस्थान में 24 हजार से ज्यादा सफाई कर्मचारी भर्ती, बिना परीक्षा मिलेगा मौका 

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 30 Jul 2026 08:05 AM (IST)
Tags :
Education BPSC​ BPSC TRE 4 BPSC Teacher Recruitment 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
BPSC TRE-4  के 32388 पदों के लिए भेजा गया प्रस्ताव, नोटिफिकेशन जल्द
BPSC TRE-4  के 32388 पदों के लिए भेजा गया प्रस्ताव, नोटिफिकेशन जल्द
शिक्षा
NEET UG काउंसलिंग 2026 में MCC ने किए बड़े बदलाव, पढ़ें पूरी रिपोर्ट
NEET UG काउंसलिंग 2026 में MCC ने किए बड़े बदलाव, पढ़ें पूरी रिपोर्ट
शिक्षा
भारत में हर चौथा कमर्शियल पायलट महिला, जानें पायलट बनने की योग्यता, ट्रेनिंग और सैलरी
देश में हर चौथा कमर्शियल पायलट महिला, जानें इसकी पढ़ाई योग्यता, ट्रेनिंग और सैलरी
शिक्षा
भारत सरकार में नौकरी करने का बड़ा मौका, अगले कुछ महीनों में निकलेंगी वैकेंसी, ऐसे करें आवेदन
भारत सरकार में नौकरी करने का बड़ा मौका, अगले कुछ महीनों में निकलेंगी वैकेंसी, ऐसे करें आवेदन
Advertisement

वीडियोज

7 फेरों के रिश्तों में साजिश की चाल!
Lock Upp 2: Shreya Kalra का बड़ा खुलासा, बचपन की दर्दनाक घटना सुनकर भावुक हुए सभी
Samay Raina का Munawar Faruqui पर Aamir Khan वाला Joke हुआ Viral, India’s Got Latent में मचा हंगामा
Ramayana Trailer Update: 30 July को आएगा ट्रेलर, फैंस में बढ़ी जबरदस्त Excitement
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol छा गए, लेकिन क्या ट्रेलर बना उम्मीदों जितना दमदार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PoJK में तीसरे दिन भी खूनी कार्रवाई, PAK रेंजर्स की फायरिंग में मारे गए 36 कश्मीरी
PoJK में तीसरे दिन भी खूनी कार्रवाई, PAK रेंजर्स की फायरिंग में मारे गए 36 कश्मीरी
मध्य प्रदेश
भोपाल प्रोटेस्ट: धरना खत्म होने के बाद भी 100% खरीद की मांग पर अड़े किसान
भोपाल प्रोटेस्ट: धरना खत्म होने के बाद भी 100% खरीद की मांग पर अड़े किसान
बॉलीवुड
साइबर फ्रॉड की शिकार हुईं कीर्ति कुल्हारी, ठगों ने क्रेडिट कार्ड से कर डाली लाखों की शॉपिंग 
साइबर फ्रॉड की शिकार हुईं कीर्ति कुल्हारी, ठगों ने क्रेडिट कार्ड से कर डाली लाखों की शॉपिंग 
क्रिकेट
ICC रैंकिंग में वैभव सूर्यवंशी की 230 पायदान की छलांग, किस रैंक पर पहुंचे
ICC रैंकिंग में वैभव सूर्यवंशी की 230 पायदान की छलांग, किस रैंक पर पहुंचे
दिल्ली NCR
आज दिल्ली में होगी झमाझम बारिश, छाए रहेंगे बादल, जानें मौसम का अपडेट
आज दिल्ली में होगी झमाझम बारिश, छाए रहेंगे बादल, जानें मौसम का अपडेट
इंडिया
बंगाल के मिड डे मील में बदलाव, स्कूलों में सात्विक खाने के साथ अंडा शामिल
बंगाल के मिड डे मील में बदलाव, स्कूलों में सात्विक खाने के साथ अंडा शामिल
ट्रेंडिंग
Video: सुपरबाइक पर स्टंट दिखाना पड़ा भारी, एक पहिए पर उठाई बाइक और...
सुपरबाइक पर स्टंट दिखाना पड़ा भारी, एक पहिए पर उठाई बाइक और...
टेक्नोलॉजी
Laptop से Phone चार्ज करना सही? एक गलती से हो सकता है बड़ा नुकसान
Laptop से Phone चार्ज करना सही? एक गलती से हो सकता है बड़ा नुकसान
ENT LIVE
India’s Got Latent में Samay Raina का Munawar Faruqui पर तंज, Viral हुआ Aamir Khan Joke
India’s Got Latent में Samay Raina का Munawar Faruqui पर तंज, Viral हुआ Aamir Khan Joke
ENT LIVE
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Grand Finale से पहले किया बचपन का दर्दनाक Secret Reveal
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Grand Finale से पहले किया बचपन का दर्दनाक Secret Reveal
ENT LIVE
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
ABP NEWS
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Embed widget