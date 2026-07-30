BPSC TRE-4  के 32388 पदों के लिए भेजा गया प्रस्ताव, नोटिफिकेशन जल्द

Bihar Teacher Recruitment 2026: बिहार में टीचर बनने की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर आई है. दरअसल राज्य सरकार ने शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE-4) की तैयारी 4 के तहत 32,388 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को भेज दिया है. प्रस्ताव भेजे जाने के साथ ही अब भर्ती प्रक्रिया का अगला चरण शुरू होने की उम्मीद है और जल्द ही आयोग की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है. यदि सूचना जारी होने के बाद आवेदन की तारीख, पात्रता, परीक्षा, पैटर्न और चयन प्रक्रिया जैसी पूरी जानकारी सामने आएगी.

शिक्षा विभाग में BPSC को भेजा भर्ती प्रस्ताव

बिहार सरकार के अनुसार शिक्षा विभाग में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए खाली पदों का प्रस्ताव बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को भेज दिया है. यह भर्ती राज्य के प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से की जाएगी. अब आयोग आधिकारिक अधिसूचना जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा.

किस कक्षा के लिए कितने पद पर होगी भर्ती?

TRE-4 के तहत अलग-अलग स्तरों के लिए कुल 32,388 पद प्रस्तावित किए गए हैं. इनमें सबसे ज्यादा रिक्तियां उच्च माध्यमिक यानी कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए रखी गई है. वहीं कक्षा 1 से 5 तक के लिए 3,847 पद, कक्षा 6 से 8 तक के लिए 8,563 पद, कक्षा 9 से 10 के लिए 3,877 पद और कक्षा 11वीं से 12वीं के लिए 16,101 पद प्रस्तावित किए हैं. इस तरह लगभग आधे पद केवल उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए प्रस्तावित है.

ये भी पढ़ें-कब जारी होगा UP TET 2026 का रिजल्ट? इन उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी

जल्दी जारी होगा BPSC TRE-4 का नोटिफिकेशन

प्रस्ताव मिलने के बाद अब बिहार लोक सेवा आयोग भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी करेगा. इस अधिसूचना में आवेदन शुरू होने की तारीख, अंतिम तिथि, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण नियम, परीक्षा का प्रारूप और चयन प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी. ऐसे में अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क शुरू होने तक आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा. इसके अलावा इस भर्ती अभियान का उद्देश्य राज्य के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से खाली पड़े शिक्षकों के पदों को भरना, प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति होने से स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है.

रोजगार और शिक्षा दोनों पर जोर

राज्य सरकार का कहना है कि यह भर्ती केवल रिक्त पदों को भरने तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है. सरकार लगातार विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रियाओं को आगे बढ़ने पर जोर दे रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके.

ये भी पढ़ें-राजस्थान में 24 हजार से ज्यादा सफाई कर्मचारी भर्ती, बिना परीक्षा मिलेगा मौका

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI