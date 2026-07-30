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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET UG काउंसलिंग 2026 में MCC ने किए बड़े बदलाव, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

NEET UG काउंसलिंग 2026 में MCC ने किए बड़े बदलाव, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

MBBS काउंसलिंग प्रक्रिया में MCC ने सबसे बड़ा बदलाव उन उम्मीदवारों के लिए किया गया है, जिन्हें किसी राउंड में सीट मिल जाती है, लेकिन वह अगले राउंड में बेहतर कॉलेज या कोर्स के लिए अपग्रेड चाहते हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 30 Jul 2026 06:52 AM (IST)
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NEET UG 2026 Counseling Updates: मेडिकल काउंसिल कमेटी ने इस साल नीट यूजी की काउंसलिंग प्रक्रिया में कई अहम बदलाव किए हैं. इन बदलाव का उद्देश्य एडमिशन प्रक्रिया को पहले से ज्यादा आसान, पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल बनाना है. नए नियमों के लागू होने के बाद सीट अपग्रेड, सीट छोड़ने और एनआरआई कोटे से जुड़े कई काम अब ऑनलाइन किए जा सकेंगे. इससे छात्रों को बार-बार मेडिकल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और समय के साथ खर्च भी बचेगा. 

सीट अपग्रेड के लिए कॉलेज में रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं 

एमबीबीएस काउंसलिंग प्रक्रिया में एमसीसी ने सबसे बड़ा बदलाव उन उम्मीदवारों के लिए किया गया है, जिन्हें किसी राउंड में सीट मिल जाती है, लेकिन वह अगले राउंड में बेहतर कॉलेज या कोर्स के लिए अपग्रेड चाहते हैं. अब ऐसे अभ्यर्थियों को केवल सीट सुरक्षित रखने के लिए आवंटित मेडिकल कॉलेज में जाकर फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करनी होगी. नई व्यवस्था के तहत उनकी मौजूदा सीट काउंसलिंग सिस्टम में सुरक्षित रहेगी और वह अगले राउंड में अपग्रेड के लिए भाग ले सकेंगे. इससे उन छात्रों को काफी राहत मिलेगी, जिन्हें दूर दराज के कॉलेज तक पहुंचने में आर्थिक रूप से या किसी दूसरी वजह से समस्या का सामना करना पड़ता है. 

 ऑनलाइन भी कर सकेंगे सीट Withdrawal

एमसीसी ने काउंसलिंग प्रक्रिया में ऑनलाइन Withdrawal की सुविधा भी शुरू की है, जिन अभ्यर्थियों को नियमों के तहत सीट छोड़ने की अनुमति होगी. वह निर्धारित समय सीमा के अंदर सीधे एमसीसी पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे. पहले सीट छोड़ने के लिए संबंधित मेडिकल कॉलेज में व्यक्तिगत रूप से जाना पड़ता था. अब नई व्यवस्था लागू होने के बाद यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएगी, जिससे अभ्यर्थी का समय और मेहनत दोनों बचेंगे. 

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NRI कोटे के डॉक्यूमेंट अब पोर्टल पर होंगे अपलोड 

डीम्ड यूनिवर्सिटी में NRI कोटा के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए भी प्रक्रिया आसान कर दी गई है. अब आवश्यक डॉक्यूमेंट सीधे एमसीसी के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किए जा सकेंगे. पहले डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में अतिरिक्त औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती थी, जिससे प्रक्रिया लंबी हो जाती थी. वहीं ऑनलाइन डॉक्युमेंट वेरीफिकेशन की सुविधा से वेरिफिकेशन ज्यादा सरल और पारदर्शी होने की उम्मीद है. 

राज्यों के लिए भी जरूरी निर्देश 

एमसीसी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की काउंसलिंग एजेंसी को भी निर्देश दिया है कि वे मेडिकल कॉलेज की सीटों, फीस, उपलब्ध कोर्स और दूसरी जरूरी जानकारी छात्रों के लिए आसानी से उपलब्ध कराएं. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उम्मीदवार काउंसलिंग के दौरान सही जानकारी के आधार पर कॉलेज और कोर्स का चयन कर सके.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 30 Jul 2026 06:52 AM (IST)
Tags :
NEET UG Counselling 2026 MCC Changes NEET UG Counseling NEET UG 2026 Counseling Updates NRI Quota Admissions NEET
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