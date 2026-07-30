श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भारत की सबसे मजबूत संभावित Playing XI, देखिए

भारतीय क्रिकेट टीम अगस्त में श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए तैयार है. यह सीरीज सिर्फ एक द्विपक्षीय मुकाबला नहीं, बल्कि 2027 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ में भारत के लिए बेहद अहम साबित होने वाली है. कप्तान शुभमन गिल की अगुआई में चयनकर्ताओं ने संतुलित टीम चुनी है, जिसमें अनुभवी खिलाड़ियों के साथ युवा सितारों को भी मौका मिला है. ऐसे में माना जा रहा है कि भारत श्रीलंका की स्पिन मददगार पिचों को ध्यान में रखते हुए अपनी सबसे मजबूत प्लेइंग इलेवन उतारेगा.

ओपनिंग में जायसवाल और राहुल संभालेंगे जिम्मेदारी

भारतीय पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल करते नजर आ सकते हैं. जायसवाल पहली बार श्रीलंका में टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे और उनकी आक्रामक बल्लेबाजी टीम को तेज शुरुआत दिलाने में अहम भूमिका निभा सकती है. दूसरी ओर, अनुभवी केएल राहुल अपनी मजबूत तकनीक और विदेशी परिस्थितियों के अनुभव से शीर्ष क्रम को स्थिरता देंगे.





मिडिल ऑर्डर पर रहेगा मैच का दारोमदार

तीसरे नंबर पर साई सुदर्शन को मौका मिलने की संभावना है, हालांकि उनकी अंतिम उपलब्धता फिटनेस पर निर्भर करेगी. कप्तान शुभमन गिल चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए टीम की कमान संभालेंगे. हाल के विदेशी दौरों में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है और उनसे एक बार फिर बड़ी पारी की उम्मीद होगी. विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पांचवें नंबर पर उतर सकते हैं. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी किसी भी समय मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखती है.

जडेजा और जुरेल देंगे बल्लेबाजी को मजबूती

ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में शामिल रहेंगे. बल्ले और गेंद दोनों से उनका योगदान भारत के लिए बेहद अहम होगा. वहीं, ध्रुव जुरेल को निचले क्रम में मौका मिलने की पूरी संभावना है. हाल ही में श्रीलंका में इंडिया ए के लिए उनका शानदार प्रदर्शन चयनकर्ताओं का भरोसा और मजबूत करता है.

स्पिन तिकड़ी पर रहेगा बड़ा भरोसा

श्रीलंका की पिचों को देखते हुए भारत तीन स्पिनरों के साथ उतर सकता है. रवींद्र जडेजा के अलावा कुलदीप यादव और युवा मानव सुथार स्पिन आक्रमण की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं. मानव सुथार ने अपने शुरुआती टेस्ट मुकाबले में प्रभावशाली गेंदबाजी कर चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा था, जबकि कुलदीप यादव अपनी विविधता से बल्लेबाजों के लिए चुनौती पेश कर सकते हैं.

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बुमराह और सिराज संभालेंगे तेज गेंदबाजी

तेज गेंदबाजी विभाग में जसप्रीत बुमराह की वापसी भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है. फिट रहने पर वह गेंदबाजी आक्रमण का नेतृत्व करेंगे. उनके साथ मोहम्मद सिराज नई और पुरानी दोनों गेंद से अहम भूमिका निभा सकते हैं. श्रीलंका की परिस्थितियों में यह जोड़ी भारत को शुरुआती सफलता दिलाने में सक्षम मानी जा रही है.

भारत की संभावित Playing XI

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, मानव सुथार, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.

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