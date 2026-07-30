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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCJP प्रोटेस्ट में गोली चलने पर अगर अमित शाह दोषी नहीं तो बाबरी के लिए मुलायम कैसे? सपा का सवाल

CJP प्रोटेस्ट में गोली चलने पर अगर अमित शाह दोषी नहीं तो बाबरी के लिए मुलायम कैसे? सपा का सवाल

ST Hasan: सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों पर गोली और पैलेट गन चलाने के लिए अमित शाह को ज़िम्मेदार बताए जाने पर जमकर बवाल मच गया है. जिस पर सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन का बयान आया है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 30 Jul 2026 09:24 AM (IST)
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नीट पेपर लीक मामले में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान गोली चलाने के लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को ज़िम्मेदार बताया, जिसके बाद सियासी घमासान तेज हो गया है. बीजेपी ने  राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई है. इस पूरे विवाद पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता एसटी हसन की प्रतिक्रिया आई है. 

समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉ एसटी हसन ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में गोली चलाने के लिए अमित शाह ज़िम्मेदार नहीं थे फिर बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय कारसेवकों पर गोली चलाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव भी ज़िम्मेदार नहीं थे. 

'अमित शाह ज़िम्मेदार नहीं तो मुलायम सिंह भी नहीं'

एसटी हसन ने दावा किया कि नीट परीक्षा में बहुत सालों से हेराफेरी हो रही है. लेकिन, ये अब पकड़ में आई हैं. छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा उन पर लाठियां चलाईं गईं. बिहार में तो AK 47 तक चलाई. पेलेट गन और AK 47 चलाने के लिए आदेश ऊपर से ही लेना होगा. बिना परमिशन के इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है. 

गृह मंत्री के अंडर में सारी फोर्स होती है, सारी पुलिस होती है. सारा एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं का होता है. बच्चों के ऊपर पेलेट गन चलाना और AK47 चलाना, लाठीचार्ज करना. लाठी चार्ज तो चलिए मजिस्ट्रेट साहब से ऑर्डर लिया होगा लेकिन, पेलेट गन चलाना और AK47 चलाना जाहिर सी बात है जबतक ऊपर से हरी झंडी नहीं मिली होगी तो कैसे होगा.

उन्होंने कहा कि जब तक ऊपर से हरी झंडी नहीं मिली होगी तो कैसे गोली चली, इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी को सजा मिलनी चाहिए. अगर 1991-92 में या उससे पहले बाबरी मस्जिद पर गोली चली तो आप लोग तो नेता जी (मुलायम सिंह यादव) को ही दोषी ठहराते हैं. उन्होंने गोली नहीं चलाई थी और न ही आदेश दिया था. तो जाहिर है इस तरह से नेता जी के ऊपर से इल्ज़ाम हटाए जाने चाहिए. अगर वो मानते हैं कि अमित शाह का कसूर नहीं है. 

पूर्व सपा सांसद ने कहा कि अगर भाजपा छात्रों के प्रदर्शन के दौरान गोली चलने के लिए गृहमंत्री अमित शाह को दोषी नहीं मानती है तो बाबरी मस्जिद के दौरान कारसेवकों पर गोलियां चलवाने का इल्जाम भी नेता जी (मुलायम सिंह यादव) के ऊपर से हटाना चाहिए. क्योंकि बाबरी मामले में नेता जी को ही दोषी माना जाता है.

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राहुल गांधी के बयान पर बवाल

बता दें कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में छात्रों पर पैलेट गन चलाने और पुलिसिया कार्रवाई को लेकर बुधवार को लोकसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला था. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसके लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को ज़िम्मेदार बताया, जिस पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह भड़क गई और जमकर हंगामा हुआ. बीजेपी ने गोली चलाने के लिए अमित शाह को ज़िम्मेदार बताने आपत्ति जताई. 

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 30 Jul 2026 09:21 AM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP News Dr ST Hasan SAMAJWADI PARTY
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