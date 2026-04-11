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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीUPSC Vacancy 2026: आज से शुरू हुए असिस्टेंट कीपर समेत कई पदों के आवेदन, तुरंत करें अप्लाई

UPSC Vacancy 2026: आज से शुरू हुए असिस्टेंट कीपर समेत कई पदों के आवेदन, तुरंत करें अप्लाई

अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा मौका है. UPSC ने कई पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें आवेदन आज से शुरू,इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन वेबसाइट upsc.gov.in के माध्यम से कर सकते हैं आवेदन.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 11 Apr 2026 12:05 PM (IST)
अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा मौका है. UPSC ने कई पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें आवेदन आज से शुरू,इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन वेबसाइट upsc.gov.in के माध्यम से कर सकते हैं आवेदन.

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने असिस्टेंट कीपर, सीनियर स्टोर ऑफिसर ग्रेड-2 और लाइव स्टॉक ऑफिसर जैसे पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह एक बढ़िया अवसर है.

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इस वैकेंसी के तहत अलग-अलग पद शामिल किए गए हैं जैसे असिस्टेंट कीपर, सीनियर स्टोर ऑफिसर ग्रेड-2 और लाइव स्टॉक ऑफिसर.हर पद के लिए अलग-अलग जिम्मेदारियां और योग्यताएं तय की गई हैं.
इस वैकेंसी के तहत अलग-अलग पद शामिल किए गए हैं जैसे असिस्टेंट कीपर, सीनियर स्टोर ऑफिसर ग्रेड-2 और लाइव स्टॉक ऑफिसर.हर पद के लिए अलग-अलग जिम्मेदारियां और योग्यताएं तय की गई हैं.
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UPSC की यह भर्ती उन युवाओं के लिए खास है जो केंद्र सरकार के साथ काम करना चाहते हैं. अच्छी सैलरी, स्थिर करियर और सम्मानजनक नौकरी इस वैकेंसी को और भी आकर्षक बनाती है.
UPSC की यह भर्ती उन युवाओं के लिए खास है जो केंद्र सरकार के साथ काम करना चाहते हैं. अच्छी सैलरी, स्थिर करियर और सम्मानजनक नौकरी इस वैकेंसी को और भी आकर्षक बनाती है.
Published at : 11 Apr 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
JOB UPSC Vacancy 2026

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