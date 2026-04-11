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UPSC Vacancy 2026: आज से शुरू हुए असिस्टेंट कीपर समेत कई पदों के आवेदन, तुरंत करें अप्लाई
अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा मौका है. UPSC ने कई पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें आवेदन आज से शुरू,इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन वेबसाइट upsc.gov.in के माध्यम से कर सकते हैं आवेदन.
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने असिस्टेंट कीपर, सीनियर स्टोर ऑफिसर ग्रेड-2 और लाइव स्टॉक ऑफिसर जैसे पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह एक बढ़िया अवसर है.
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Published at : 11 Apr 2026 12:05 PM (IST)
Tags :JOB UPSC Vacancy 2026
नौकरी
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion