दिल्ली-एनसीआर में लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है. मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार शाम साढ़े पांच बजे तक सफदरजंग इलाके में अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.6 डिग्री कम रहा. इसके अलावा पालम, लोधी रोड और आयानगर जैसे इलाकों में भी तापमान सामान्य से नीचे रहा.

इसी तरह न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे सुबह और शाम के समय मौसम पहले की तुलना में ज्यादा सुहावना हो गया है. पिछले 24 घंटों में दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश भी हुई है. सफदरजंग में 4 मिलीमीटर और पालम में 4.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे मौसम ठंडा और आरामदायक बना हुआ है.

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दक्षिण बंगाल के कई जिलों में मौसम ने अचानक करवट ली

दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और दक्षिण बंगाल के कई जिलों में मौसम ने अचानक करवट ले ली. शुक्रवार दोपहर तक जहां उमस भरी गर्मी और बादल छाए हुए थे, वहीं उसके बाद तेज आंधी के साथ भारी बारिश शुरू हो गई. कोलकाता में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं. खराब मौसम की वजह से लगभग एक घंटे तक कोलकाता एयरपोर्ट पर उड़ान सेवाएं प्रभावित रहीं. इसके अलावा मध्यग्राम स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिरने से बनगांव रूट पर ट्रेन सेवा कुछ समय के लिए बाधित हो गई.

हावड़ा और हुगली में भी तेज आंधी

कोलकाता के साथ-साथ हावड़ा और हुगली में भी तेज आंधी और बारिश देखने को मिली. अलीपुर मौसम विभाग ने दक्षिण बंगाल के छह जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.

देश के 16 राज्यों में मौसम का हाल

देश के 16 राज्यों में मौसम विभाग ने आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है. इन राज्यों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक शामिल हैं. कई जगहों पर तेज हवाएं, बारिश और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है.

दिल्ली-एनसीआर में 29 मई से 2 जून के बीच यहां आंधी और बारिश का दौर रहने का अनुमान है. 29 मई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान हवाएं करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक चल सकती हैं. 30 और 31 मई को भी तेज हवा और बारिश का असर रहेगा. 1 और 2 जून को आसमान में बादल रह सकते हैं, लेकिन इसके बाद फिर से गर्मी बढ़ने की संभावना है.

उत्तर प्रदेश में मौसम काफी खराब रहने का अनुमान

उत्तर प्रदेश में मौसम काफी खराब रहने का अनुमान है. पश्चिमी यूपी में धूल भरी आंधी के साथ बारिश हो सकती है और हवा की रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. पूर्वी यूपी में भी तेज हवाएं चलने की संभावना है. कुछ इलाकों में भारी बारिश और ओलावृष्टि भी हो सकती है.बिहार में 29 और 30 मई के बीच कई जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट है. पटना, चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, भागलपुर समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है. हवा की रफ्तार करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है.

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