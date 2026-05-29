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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीUP में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, 2285 पदों पर निकली भर्ती; चेक​ कर लें डिटेल्स

UP में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, 2285 पदों पर निकली भर्ती; चेक​ कर लें डिटेल्स

UPSSSC ने 2285 पदों पर भर्ती के लिए सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2026 की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. PET-2025 पास उम्मीदवार 18 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 29 May 2026 06:10 PM (IST)
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  • सभी वर्गों के लिए आवेदन शुल्क मात्र 25 रुपये है.

उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए अब मौका आ गया है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSSC ने सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती के जरिए राज्य के अलग-अलग विभागों में कुल 2285 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.

भर्ती की खबर सामने आते ही युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है. खास बात यह है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है, जिससे उम्मीदवार घर बैठे आवेदन कर सकेंगे. आयोग की वेबसाइट पर जाकर इच्छुक अभ्यर्थी अपना फॉर्म भर सकते हैं.

इस भर्ती में वही उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे जिन्होंने PET-2025 परीक्षा पास की है. आयोग ने साफ कर दिया है कि मुख्य परीक्षा के लिए चयन PET के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर किया जाएगा.

कई विभागों में मिलेगी नौकरी

इस भर्ती के जरिए कई अहम पदों पर भर्तियां की जाएंगी. इनमें सहायक कोषागार लेखाकार, लेखा परीक्षक, अमीन, अधिशासी अधिकारी, लिपिक, सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक प्रबंधक, केंद्र प्रभारी और मंडी पर्यवेक्षक जैसे पद शामिल हैं.

किन उम्मीदवारों को मिलेगा मौका?

आयोग ने साफ कहा है कि PET-2025 में शामिल उम्मीदवारों में से ही मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा. जिन उम्मीदवारों के PET में बहुत कम अंक आए हैं या जिनका स्कोर बेहद कमजोर है, उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए मौका नहीं मिलेगा. हालांकि कुछ ऐसे उम्मीदवार जिनके रिजल्ट अभी जांच के अधीन हैं, उन्हें फिलहाल प्रोविजनल आधार पर आवेदन करने की अनुमति दी गई है. अंतिम फैसला आयोग की जांच के बाद ही लिया जाएगा.

सबसे ज्यादा पद किस विभाग में?

अगर पदों की बात करें तो सबसे ज्यादा भर्ती सहायक कोषागार लेखाकार के पद पर निकली है. इस पद के लिए कुल 548 सीटें रखी गई हैं. इसके बाद लेखा परीक्षक के 419 और अमीन/नीलामकर्ता के 323 पदों पर भर्ती होगी. अधिशासी अधिकारी के 238 पद, लिपिक और लेखा लिपिक के 229 पद तथा सहायक चकबंदी अधिकारी के 168 पदों पर भी भर्ती की जाएगी.

आरक्षण का भी रखा गया ध्यान

आयोग ने अलग-अलग वर्गों के लिए सीटों का बंटवारा भी तय किया है. अनारक्षित वर्ग के लिए 1030 सीटें रखी गई हैं. वहीं अनुसूचित जाति के लिए 421, अनुसूचित जनजाति के लिए 49, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 563 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए 222 पद आरक्षित किए गए हैं. इससे अलग-अलग वर्गों के उम्मीदवारों को समान अवसर मिलने की उम्मीद बढ़ गई है.

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इतना है आवेदन शुल्क

इस भर्ती की एक बड़ी खासियत यह भी है कि आवेदन शुल्क बेहद कम रखा गया है. सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 25 रुपये फीस तय की गई है. इससे आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों को भी राहत मिलेगी.

18 जून तक भर सकेंगे फॉर्म

आयोग की तरफ से जारी सूचना के अनुसार, आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 जून 2026 तय की गई है. वहीं अगर आवेदन फॉर्म में किसी तरह की गलती हो जाती है तो उम्मीदवार 25 जून 2026 तक उसमें सुधार भी कर सकेंगे.

कैसे करें आवेदन?

उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के दौरान PET-2025 का विवरण, शैक्षणिक योग्यता और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 29 May 2026 06:10 PM (IST)
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Education UP Jobs JObs UPSSSC Recruitment 2026 UPSSSC Vacancy 2026
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