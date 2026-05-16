रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता और आयु तय की गई है. इसके अनुसार उम्मीदवार 10वीं पास के साथ आईटीआई या 10वीं पास के साथ इंजीनियरिंग डिप्लोमा या संबंधित इंजीनियरिंग स्ट्रीम में बीई/बीटेक होना चाहिए. वहीं आयु सीमा के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 30 साल होनी चाहिए. हालांकि सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग जैसे OBC, SC, ST और पूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी, आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी.