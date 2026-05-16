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RRB ALP Recruitment 2026: रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती के लिए आवेदन शुरू, 11127 पदों के लिए निकली भर्ती
RRB ALP Recruitment 2026: इस भर्ती के जरिए देश भर के अलग-अलग रेलवे जोनों में कुल 11,127 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) पदों के लिए नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के जरिए देश भर के अलग-अलग रेलवे जोनों में कुल 11,127 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. उम्मीदवार अब ऑनलाइन आवेदन 15 मई 2026 से शुरू कर सकते हैं और आवेदन की अंतिम तारीख 14 जून 2026 है. इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा, आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, और ऑफलाइन या ईमेल के माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.
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Published at : 16 May 2026 10:54 AM (IST)
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एपी सिंहएडवोकेट
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