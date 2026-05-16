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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीRRB ALP Recruitment 2026: रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती के लिए आवेदन शुरू, 11127 पदों के लिए निकली भर्ती

RRB ALP Recruitment 2026: रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती के लिए आवेदन शुरू, 11127 पदों के लिए निकली भर्ती

RRB ALP Recruitment 2026: इस भर्ती के जरिए देश भर के अलग-अलग रेलवे जोनों में कुल 11,127 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 16 May 2026 10:54 AM (IST)
RRB ALP Recruitment 2026: इस भर्ती के जरिए देश भर के अलग-अलग रेलवे जोनों में कुल 11,127 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) पदों के लिए नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के जरिए देश भर के अलग-अलग रेलवे जोनों में कुल 11,127 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. उम्मीदवार अब ऑनलाइन आवेदन 15 मई 2026 से शुरू कर सकते हैं और आवेदन की अंतिम तारीख 14 जून 2026 है. इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा, आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, और ऑफलाइन या ईमेल के माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

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रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती के लिए उम्मीदवारों को केंद्रीय भर्ती पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होगा. फॉर्म भरते समय उम्मीदवार को पसंदीदा रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) का चयन करना होगा. चयन प्रक्रिया के बाद नियुक्ति उसी रेलवे जोन में की जाएगी, जिसे उम्मीदवार ने चयन के समय चुना है. आवेदन करते समय सही और पूरी जानकारी भरना जरूरी है, क्योंकि गलत जानकारी पर आवेदन रद्द किया जा सकता है.
रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती के लिए उम्मीदवारों को केंद्रीय भर्ती पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होगा. फॉर्म भरते समय उम्मीदवार को पसंदीदा रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) का चयन करना होगा. चयन प्रक्रिया के बाद नियुक्ति उसी रेलवे जोन में की जाएगी, जिसे उम्मीदवार ने चयन के समय चुना है. आवेदन करते समय सही और पूरी जानकारी भरना जरूरी है, क्योंकि गलत जानकारी पर आवेदन रद्द किया जा सकता है.
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रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता और आयु तय की गई है. इसके अनुसार उम्मीदवार 10वीं पास के साथ आईटीआई या 10वीं पास के साथ इंजीनियरिंग डिप्लोमा या संबंधित इंजीनियरिंग स्ट्रीम में बीई/बीटेक होना चाहिए. वहीं आयु सीमा के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 30 साल होनी चाहिए. हालांकि सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग जैसे OBC, SC, ST और पूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी, आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी.
रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता और आयु तय की गई है. इसके अनुसार उम्मीदवार 10वीं पास के साथ आईटीआई या 10वीं पास के साथ इंजीनियरिंग डिप्लोमा या संबंधित इंजीनियरिंग स्ट्रीम में बीई/बीटेक होना चाहिए. वहीं आयु सीमा के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 30 साल होनी चाहिए. हालांकि सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग जैसे OBC, SC, ST और पूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी, आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी.
Published at : 16 May 2026 10:54 AM (IST)
Tags :
Railway Recruitment RRB ALP Recruitment  RRB ALP Recruitment 2026 Assistant Loco Pilot Recruitment

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