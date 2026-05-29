दिल्ली में सरकारी भर्तियों की रफ्तार तेज, जानें अलग-अलग पदों के लिए कब होंगे एग्जाम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom MTS भर्ती परीक्षा जुलाई के अंत से सितंबर तक चलेगी.

दिल्ली में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. अगर आपने दिल्ली हाई कोर्ट, कोर्ट अटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, फॉरेस्ट गार्ड, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन या दूसरे विभागों की भर्तियों में आवेदन किया है, तो अब इंतजार खत्म होने वाला है. दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी DSSSB ने जून से लेकर सितंबर 2026 तक होने वाली परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है. ऐसे में उम्मीदवार अब अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकते हैं.

इस बार बड़ी संख्या में अलग-अलग विभागों की परीक्षाएं आयोजित होंगी. इनमें दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर जेल विभाग, वन विभाग, शिक्षा विभाग, जल बोर्ड, ट्रांसपोर्ट और नगर निगम तक की भर्तियां शामिल हैं. आयोग ने परीक्षा की तारीखों के साथ विज्ञापन संख्या, पोस्ट कोड और विभाग की जानकारी भी जारी कर दी है ताकि अभ्यर्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो.

जून से शुरू होगा परीक्षा का दौर

DSSSB की परीक्षाओं का सिलसिला जून महीने से शुरू होगा. 1 जून से 30 जून 2026 तक दिल्ली हाई कोर्ट के कई पदों के लिए परीक्षा होगी. इनमें कोर्ट अटेंडेंट, सिक्योरिटी अटेंडेंट, रूम अटेंडेंट और दूसरे पद शामिल हैं. लंबे समय से इन भर्तियों का इंतजार कर रहे उम्मीदवार अब अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं.

जुलाई में सबसे ज्यादा एग्जाम

जुलाई महीना उम्मीदवारों के लिए सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाला है. इस महीने कई बड़े पदों की परीक्षाएं होंगी. असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, ट्रांसलेटर और टेक्निकल सुपरवाइजर जैसे पदों के लिए परीक्षा तय की गई है.

दिल्ली जेल विभाग में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की भर्ती के लिए अलग-अलग दिनों में कई परीक्षाएं आयोजित होंगी. वहीं वन एवं वन्यजीव विभाग में फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा भी जुलाई में होगी. बड़ी संख्या में युवा इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे.

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इसके अलावा सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, प्रोग्रामर और PGT जैसे पदों की परीक्षाएं भी जुलाई में रखी गई हैं. शिक्षा विभाग में नौकरी का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह अहम मौका माना जा रहा है.

MTS भर्ती के लिए लंबा शेड्यूल

मल्टी टास्किंग स्टाफ यानी MTS भर्ती की परीक्षा जुलाई के आखिर से शुरू होकर अगस्त और सितंबर तक चलेगी. यह भर्ती अलग-अलग विभागों में होगी और इसमें सबसे ज्यादा उम्मीदवार शामिल होने की संभावना है. 31 अगस्त और 1 सितंबर को भी MTS की परीक्षाएं होंगी. इसके अलावा सीनियर इनवेस्टिगेटर जैसे पदों के लिए भी एग्जाम तय किए गए हैं.

ऑनलाइन मोड में होंगे सभी एग्जाम

DSSSB ने साफ कर दिया है कि सभी परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी. यानी उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा देनी होगी. ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने अब तक ऑनलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं की है, उन्हें समय रहते तैयारी शुरू कर देनी चाहिए.



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