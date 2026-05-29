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हिंदी न्यूज़शिक्षा2027 से बदलेगा NEET-UG का अंदाज, अब कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी डॉक्टर बनने की परीक्षा

2027 से बदलेगा NEET-UG का अंदाज, अब कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी डॉक्टर बनने की परीक्षा

NTA ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है कि NEET UG परीक्षा को वर्ष 2027 से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित करने को तैयार है. जानिए क्या होगा नया बदलाव, छात्रों पर इसका असर और परीक्षा से जुड़ी पूरी अपडेट.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 29 May 2026 07:48 PM (IST)
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देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि वर्ष 2027 से NEET UG परीक्षा को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT मोड में आयोजित करने के लिए तैयार है. इस बदलाव का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और तकनीकी रूप से मजबूत बनाना बताया जा रहा है.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 29 May 2026 07:48 PM (IST)
Tags :
Education Neet Exam Update NEET UG 2027 NTA NEET CBT Mode
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