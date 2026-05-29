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2027 से बदलेगा NEET-UG का अंदाज, अब कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी डॉक्टर बनने की परीक्षा
NTA ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है कि NEET UG परीक्षा को वर्ष 2027 से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित करने को तैयार है. जानिए क्या होगा नया बदलाव, छात्रों पर इसका असर और परीक्षा से जुड़ी पूरी अपडेट.
देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि वर्ष 2027 से NEET UG परीक्षा को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT मोड में आयोजित करने के लिए तैयार है. इस बदलाव का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और तकनीकी रूप से मजबूत बनाना बताया जा रहा है.
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Source: IOCL