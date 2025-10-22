एक्सप्लोरर
UPPSC Recruitment 2025: सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, UP में निकली कई पदों पर वैकेंसी, पढ़ें डिटेल्स
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने रजिस्ट्रार, असिस्टेंट आर्किटेक्ट, रीडर और प्रोफेसर सहित कई पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार 25 नवंबर 2025 तक uppsc.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने रजिस्ट्रार, असिस्टेंट आर्किटेक्ट, रीडर और प्रोफेसर समेत कई पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 25 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
