आवेदन प्रक्रिया भी काफी आसान है. उम्मीदवारों को सबसे पहले यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाना होगा. होमपेज पर “Online Application” लिंक पर क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के जरिए रजिस्ट्रेशन करें. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद उम्मीदवार लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भर सकते हैं. सभी जरूरी जानकारी जैसे शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि, पता और कैटेगरी दर्ज करने के बाद आवश्यक दस्तावेज जैसे फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें. फिर फीस का भुगतान करें और सबमिट करने से पहले फॉर्म को ध्यान से जांच लें. आवेदन पूरा होने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रख लें.