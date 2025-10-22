हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UPPSC Recruitment 2025: सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, UP में निकली कई पदों पर वैकेंसी, पढ़ें डिटेल्स

UPPSC Recruitment 2025: सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, UP में निकली कई पदों पर वैकेंसी, पढ़ें डिटेल्स

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने रजिस्ट्रार, असिस्टेंट आर्किटेक्ट, रीडर और प्रोफेसर सहित कई पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार 25 नवंबर 2025 तक uppsc.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 22 Oct 2025 07:01 AM (IST)
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने रजिस्ट्रार, असिस्टेंट आर्किटेक्ट, रीडर और प्रोफेसर सहित कई पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार 25 नवंबर 2025 तक uppsc.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने रजिस्ट्रार, असिस्टेंट आर्किटेक्ट, रीडर और प्रोफेसर समेत कई पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 25 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि फीस जमा करने और फॉर्म में सुधार (करेक्शन) की आखिरी तारीख भी 25 नवंबर ही है. इसलिए इच्छुक उम्मीदवार आखिरी दिन का इंतजार न करें.
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि फीस जमा करने और फॉर्म में सुधार (करेक्शन) की आखिरी तारीख भी 25 नवंबर ही है. इसलिए इच्छुक उम्मीदवार आखिरी दिन का इंतजार न करें.
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए. कुछ पदों के लिए अतिरिक्त अनुभव या विशेष शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता भी हो सकती है, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन में दी गई है.
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए. कुछ पदों के लिए अतिरिक्त अनुभव या विशेष शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता भी हो सकती है, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन में दी गई है.
आयु सीमा पदों के अनुसार अलग-अलग तय की गई है. न्यूनतम आयु 21, 25, 28, 30 या 35 वर्ष और अधिकतम आयु 40, 42, 45 या 50 वर्ष रखी गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी.
आयु सीमा पदों के अनुसार अलग-अलग तय की गई है. न्यूनतम आयु 21, 25, 28, 30 या 35 वर्ष और अधिकतम आयु 40, 42, 45 या 50 वर्ष रखी गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी.
आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 80 रुपये तय की गई है. इसके अलावा 25 रुपये प्रोसेसिंग फीस भी देनी होगी. वहीं एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 40 रुपये और प्रोसेसिंग फीस 25 रुपये रखी गई है. दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट दी गई है, लेकिन उन्हें 25 रुपये प्रोसेसिंग फीस के रूप में जमा करनी होगी. फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के जरिए.
आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 80 रुपये तय की गई है. इसके अलावा 25 रुपये प्रोसेसिंग फीस भी देनी होगी. वहीं एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 40 रुपये और प्रोसेसिंग फीस 25 रुपये रखी गई है. दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट दी गई है, लेकिन उन्हें 25 रुपये प्रोसेसिंग फीस के रूप में जमा करनी होगी. फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के जरिए.
चयन प्रक्रिया पद के अनुसार अलग-अलग होगी. इसमें लिखित परीक्षा और इंटरव्यू शामिल होंगे. कुछ पदों पर अनुभव या शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भी चयन किया जा सकता है.
चयन प्रक्रिया पद के अनुसार अलग-अलग होगी. इसमें लिखित परीक्षा और इंटरव्यू शामिल होंगे. कुछ पदों पर अनुभव या शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भी चयन किया जा सकता है.
आवेदन प्रक्रिया भी काफी आसान है. उम्मीदवारों को सबसे पहले यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाना होगा. होमपेज पर “Online Application” लिंक पर क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के जरिए रजिस्ट्रेशन करें. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद उम्मीदवार लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भर सकते हैं. सभी जरूरी जानकारी जैसे शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि, पता और कैटेगरी दर्ज करने के बाद आवश्यक दस्तावेज जैसे फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें. फिर फीस का भुगतान करें और सबमिट करने से पहले फॉर्म को ध्यान से जांच लें. आवेदन पूरा होने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रख लें.
आवेदन प्रक्रिया भी काफी आसान है. उम्मीदवारों को सबसे पहले यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाना होगा. होमपेज पर “Online Application” लिंक पर क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के जरिए रजिस्ट्रेशन करें. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद उम्मीदवार लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भर सकते हैं. सभी जरूरी जानकारी जैसे शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि, पता और कैटेगरी दर्ज करने के बाद आवश्यक दस्तावेज जैसे फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें. फिर फीस का भुगतान करें और सबमिट करने से पहले फॉर्म को ध्यान से जांच लें. आवेदन पूरा होने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रख लें.
Published at : 22 Oct 2025 07:01 AM (IST)
