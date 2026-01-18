सुपरस्टार गोविंदा पर उनकी वाइफ सुनीता आहूजा कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप लगा चुकी हैं. ऐसे में दोनों के तलाक की अफवाहें भी सामने आ चुकी हैं. इस बीच अब गोविंदा ने खुद इन अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी है और अपने ऊपर लग रहे आरोपों का जवाब दिया है. गोविंदा के मुताबिक उनके खिलाफ साजिश की जा रही है जिसकी चपेट में उनकी फैमिली भी आ गई है.

एएनआई से बात करते हुए गोविंदा ने सुनीता आहूजा की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों का जवाब दिया. उन्होंने कहा- 'मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर तो औरतों गलत नहीं होती हैं. मेरी माता जी आदरणीय निर्मला देवी जी, चाहे मेरी आदरणीय सास हों या मेरे घर की कोई भी औरत हो. मैं उनके खिलाफ कभी नहीं जाता और थोड़ी विपदाओं के अंदर अलग-अलग विचारधारा के लोग होते हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है.'

'साजिश कई सालों से सालों से चल रही है'

सुनीता आहूजा को लेकर बात करते हुए गोविंदा ने आगे कहा- 'उसने चैनल शुरू किया है तो वो उसपर ये सब बातचीत करती हैं. चैनल की बातचीत बहुत प्रैक्टिकल और विचारधाराओं से प्रेरित होते हैं, अपने हिसाब से औरतें सब डिस्कस किया करती हैं. मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा था कि गोविंद तुम्हारे साथ थोड़ी सी साजिश कई सालों से सालों से चल रही है. तो इससे तुम कैसे बाहर निकलोगे? तो मैंने कहा था कि देखिए एक-दो साल, चार-पांच साल, नौ-दस साल या 14-15 साल यूं हो जाते हैं. हम पूजा-प्रार्थना करते हैं, यज्ञ करवाते हैं. लेकिन जब 14-15 साल से बात आगे निकल जाती है, तो फिर वो योग नहीं, प्रयोग (एक्सपेरिमेंट) होता है.'

'हम मुंह नहीं खोलते हैं तो हम कमजोर नजर आते हैं'

तलाक की खबरों को लेकर गोविंदा कहते हैं- 'किसी की सोची-समझी साजिश में घर-परिवार आ जाता है, डर जाते हैं लोग. वो सभी गोविंदा नहीं हैं और थोड़ा सा अलगाव नजर आ जाता है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे तो बहुत ही जहीन हैं वो, पढ़ी-लिखी हैं, भाषा में गलत नहीं होता है. लेकिन पिछले दिनों से मैं जो देख रहा हूं, कभी कभी हम मुंह नहीं खोलते हैं तो हम कमजोर नजर आते हैं या लगता है कि ये दुष्ट होंगे, बोलते क्यों नहीं हैं. तो मैं आज जवाब दे रहा हूं कि मुझे ये कहा गया था कि इसमें आपके परिवार के लोग यूज हो सकते हैं, उन्हें इसका पता नहीं चलेगा.'