हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमाघ मेले में अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कंप्यूटर बाबा, जमीन पर लेटकर दे रहे धरना

माघ मेले में अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कंप्यूटर बाबा, जमीन पर लेटकर दे रहे धरना

Prayagraj Magh Mela 2026: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद संगम नोज पर जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन वहां पर काफी भीड़ की वजह से उन्हें जाने के लिए मना किया गया. झड़प के बाद वे धरना देने के लिए बैठ गए.

By : सौरभ मिश्रा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 18 Jan 2026 05:29 PM (IST)
Preferred Sources

प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में पुलिस और संत के अनुयायियों के बीच झड़प के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठ गए थे. इस बीच उनको कंप्यूटर बाबा का समर्थन मिला है. कंप्यूटर बाबा शंकराचार्य के समर्थन में धरना स्थल पर जमीन पर लेटकर धरना दे रहे हैं. 

बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद प्रयागराज संगम नोज पर जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन वहां पर काफी भीड़ की वजह से उन्हें जाने के लिए मना किया गया.  इसके बाद शंकराचार्य अपने 200 लोगों के साथ उस क्षेत्र में चले गए. पुलिस का आरोप है कि उनके अनुयायियों ने सुरक्षा बैरियर तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की.

धरने के बीच क्या बोले कंप्यूटर बाबा?

कंप्यूटर ने बाबा ने जमीन पर लेटे हुए कहा कि आज देश में हो क्या रहा है? संतों, शंकराचार्यों और सनातन का अपमान हो रहा है. उन्होंने कहा कि आज माघ के महीने में प्रयागराज के अंदर संतों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सीएम योगी की सरकार है. यह लोग कहते हैं कि हम सनातनी हैं.

उन्होंने कहा कि मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि यह क्या सरकार का कार्यक्रम है. उन्होंने पूछा कि यहां सरकार का माघ महीना है या संतों का माघ महीना है. इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि हम सब लोग मिलकर ऐसी सरकार का विरोध करें जो हमारे संतों का अनादर कर रही है. उन्होंने आगे कहा कि यहां शंकराचार्य के साथ जो अपमान हुआ है उसका हम कड़ा विरोध करते हैं. 

शंकराचार्य को रोकने पर बोले संजय सिंह 

आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये सिर्फ एक धर्म परायण संत को रोकने की घटना नहीं है, ये संवैधानिक और धार्मिक मर्यादाओं को रौंदने की तस्वीर है. धर्माचार्य शंकराचार्य महाराज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पुलिस द्वारा रोकना और उनके समर्थकों के साथ धक्का-मुक्की करना यह सीधे-सीधे सत्ता के अहंकार का प्रदर्शन है.

उन्होंने आगे कहा कि भाजपा और उसकी शासित पुलिस आज कानून की नहीं, राजनीतिक आदेशों की चौकीदार बन चुकी है. जो सरकार रोज धर्म की आड़ में राजनीति करती है, वही सरकार आज एक विश्व भर में आदरणीय, प्रातः स्मरणीय शंकराचार्य के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है. यह भाजपा का दोहरा चरित्र नहीं तो क्या है?

संजय सिंह ने यूपी पुलिस पर साधा निशाना

उत्तर प्रदेश की पुलिस अब संविधान से नहीं, सत्ता से संचालित हो रही है. सवाल पूछने वालों को रोको, विरोध करने वालों को दबाओ, और हर असहमति को 'कानून-व्यवस्था' का नाम देकर कुचल दो, यही भाजपा मॉडल है. धर्म, विचार और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला अब खुलकर हो रहा है. देश यह सब देख रहा है.

और पढ़ें

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Read
Published at : 18 Jan 2026 05:29 PM (IST)
Tags :
Uttar Pradesh UP NEWS Swami Avimukteshwaranand Magh Mela Prayagraj PRAYAGRAJ NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ग्रीनलैंड पर टिकी ट्रंप की नजर, चाहते हैं अमेरिका का कब्जा... जानें जनता की राय क्या? सर्वे में आए चौंकाने वाले आंकड़े
ग्रीनलैंड पर टिकी ट्रंप की नजर, चाहते हैं अमेरिका का कब्जा... जानें जनता की राय क्या? सर्वे में आए चौंकाने वाले आंकड़े
क्रिकेट
IND vs NZ: डेरिल मिचेल के नाम हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड, भारत के खिलाफ अब तक कोई नहीं कर पाया ऐसा; ODI में रचा नया इतिहास
डेरिल मिचेल के नाम हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड, भारत के खिलाफ अब तक कोई नहीं कर पाया ऐसा; ODI में रचा नया इतिहास
बॉलीवुड
'सोची समझी साजिश है...', बीवी सुनीता आहूजा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी
'सोची समझी साजिश है...', एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
माघ मेले में पुलिस के साथ विवाद के बाद धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, DM बोले एक्शन होगा
माघ मेले में पुलिस के साथ विवाद के बाद धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, DM बोले एक्शन होगा
Advertisement

वीडियोज

Neville Tata की नियुक्ति पर फिर संकट | Sir Ratan Tata Trust की Meeting क्यों रद्द हुई? | Paisa Live
Breaking News: Jammu & Kashmir के किश्तवाड़ में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी | ABP News
Headlines Today: देखिए बड़ी खबरें फटाफट | PM Modi | Assam | Sangam | Maghmela | UP News | ABP News
Breaking News: मेयर सस्पेंस के बीच CM Devendra Fadnavis रात को Davos के लिए रवाना हुए | ABP News
Naseeruddin Shah का बेटा ना चाहते हुए भी कैसे बना Full Time एक्टर?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ग्रीनलैंड पर टिकी ट्रंप की नजर, चाहते हैं अमेरिका का कब्जा... जानें जनता की राय क्या? सर्वे में आए चौंकाने वाले आंकड़े
ग्रीनलैंड पर टिकी ट्रंप की नजर, चाहते हैं अमेरिका का कब्जा... जानें जनता की राय क्या? सर्वे में आए चौंकाने वाले आंकड़े
क्रिकेट
IND vs NZ: डेरिल मिचेल के नाम हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड, भारत के खिलाफ अब तक कोई नहीं कर पाया ऐसा; ODI में रचा नया इतिहास
डेरिल मिचेल के नाम हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड, भारत के खिलाफ अब तक कोई नहीं कर पाया ऐसा; ODI में रचा नया इतिहास
बॉलीवुड
'सोची समझी साजिश है...', बीवी सुनीता आहूजा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी
'सोची समझी साजिश है...', एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
माघ मेले में पुलिस के साथ विवाद के बाद धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, DM बोले एक्शन होगा
माघ मेले में पुलिस के साथ विवाद के बाद धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, DM बोले एक्शन होगा
इंडिया
दिल्ली से बागडोगरा जा रहे इंडिगो प्लेन में बम की सूचना से हड़कंप, लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
दिल्ली से बागडोगरा जा रहे इंडिगो प्लेन में बम की सूचना से हड़कंप, लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
इंडिया
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर की फायरिंग, शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर की फायरिंग, शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन
ट्रेंडिंग
मालिक ने मनाया अपने कुक का बर्थडे, इंतजाम देख भावुक हो गए राम जी बाबा- वीडियो वायरल
मालिक ने मनाया अपने कुक का बर्थडे, इंतजाम देख भावुक हो गए राम जी बाबा- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
GRAP-4 Rules: दिल्ली-NCR में लागू ग्रैप-4 तोड़ने पर सिर्फ पेनाल्टी लगेगी या जेल भी हो जाएगी, जानें क्या हैं नियम?
दिल्ली-NCR में लागू ग्रैप-4 तोड़ने पर सिर्फ पेनाल्टी लगेगी या जेल भी हो जाएगी, जानें क्या हैं नियम?
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget