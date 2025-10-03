UP में पंचायत सहायक को हर महीने मिलते हैं कितने रुपये? जानकर रह जाएंगे हैरान

उत्तर प्रदेश सरकार की इस भर्ती में पात्रता पूरी करने वाले उम्मीदवार को 12वीं पास होना जरूरी है. इसके अलावा आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट भी मिलती है.