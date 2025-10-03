हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीUP में पंचायत सहायक को हर महीने मिलते हैं कितने रुपये? जानकर रह जाएंगे हैरान

UP में पंचायत सहायक को हर महीने मिलते हैं कितने रुपये? जानकर रह जाएंगे हैरान

उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायकों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? साथ ही उन्हें क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं, आइए जानते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 03 Oct 2025 11:22 AM (IST)
उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायकों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? साथ ही उन्हें क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं, आइए जानते हैं.

क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायक को कितनी सैलरी मिलती है? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे कि उन्हें कितनी सैलरी और क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं...

1/6
रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायक को प्रतिमाह 6,000 रुपये का वेतन दिया जाता है.
रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायक को प्रतिमाह 6,000 रुपये का वेतन दिया जाता है.
2/6
यह वेतन राज्य सरकार की नियमावली के अनुसार सुनिश्चित किया गया है और इसे समय-समय पर संशोधित भी किया जा सकता है.
यह वेतन राज्य सरकार की नियमावली के अनुसार सुनिश्चित किया गया है और इसे समय-समय पर संशोधित भी किया जा सकता है.
3/6
हालांकि, यह सिर्फ बेसिक सैलरी है. अगर अभ्यर्थी नियमित रूप से काम करते हैं और समय के साथ अनुभव हासिल करते हैं, तो अन्य भत्तों और सुविधाओं के साथ कुल आमदनी बढ़ सकती है.
हालांकि, यह सिर्फ बेसिक सैलरी है. अगर अभ्यर्थी नियमित रूप से काम करते हैं और समय के साथ अनुभव हासिल करते हैं, तो अन्य भत्तों और सुविधाओं के साथ कुल आमदनी बढ़ सकती है.
4/6
पंचायत सहायक के पद पर चयनित होने के बाद उम्मीदवार अपने कार्यस्थल पर पंचायत के लेखा-जोखा, डेटा एंट्री और अन्य प्रशासनिक कार्य संभालते हैं.
पंचायत सहायक के पद पर चयनित होने के बाद उम्मीदवार अपने कार्यस्थल पर पंचायत के लेखा-जोखा, डेटा एंट्री और अन्य प्रशासनिक कार्य संभालते हैं.
5/6
उत्तर प्रदेश सरकार की इस भर्ती में पात्रता पूरी करने वाले उम्मीदवार को 12वीं पास होना जरूरी है. इसके अलावा आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट भी मिलती है.
उत्तर प्रदेश सरकार की इस भर्ती में पात्रता पूरी करने वाले उम्मीदवार को 12वीं पास होना जरूरी है. इसके अलावा आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट भी मिलती है.
6/6
राज्य में पंचायत सहायक को प्रतिमाह 6,000 रुपये वेतन के साथ अन्य सरकारी भत्तों का भी लाभ दिया जाता है.
राज्य में पंचायत सहायक को प्रतिमाह 6,000 रुपये वेतन के साथ अन्य सरकारी भत्तों का भी लाभ दिया जाता है.
Published at : 03 Oct 2025 11:19 AM (IST)
Tags :
Education UP Panchayat Assistant Salary UP Government Job Salary

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए पत्नी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, NSA हिरासत को अवैध बताया
लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए पत्नी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, NSA हिरासत को अवैध बताया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा के बाद आज पहला जुमा, मौलाना एहसान रजान ने मुसलमानों से कहा- 'नमाज पढ़ने के बाद...'
बरेली हिंसा के बाद आज पहला जुमा, मौलाना एहसान रजान ने मुसलमानों से कहा- 'नमाज पढ़ने के बाद सीधा घर जाएं'
विश्व
Pakistani Businessman Shahid Khan: कौन है पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी? जानें अंबानी और गौतम अडानी के मुकाबले कहां
कौन है पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी? जानें अंबानी और गौतम अडानी के मुकाबले कहां
क्रिकेट
धोनी कभी फोन नहीं उठाते..., इस भारतीय क्रिकेटर के बयान से मचा बवाल, जानिए क्या कुछ कहा
धोनी कभी फोन नहीं उठाते..., इस भारतीय क्रिकेटर के बयान से मचा बवाल, जानिए क्या कुछ कहा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए पत्नी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, NSA हिरासत को अवैध बताया
लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए पत्नी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, NSA हिरासत को अवैध बताया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा के बाद आज पहला जुमा, मौलाना एहसान रजान ने मुसलमानों से कहा- 'नमाज पढ़ने के बाद...'
बरेली हिंसा के बाद आज पहला जुमा, मौलाना एहसान रजान ने मुसलमानों से कहा- 'नमाज पढ़ने के बाद सीधा घर जाएं'
विश्व
Pakistani Businessman Shahid Khan: कौन है पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी? जानें अंबानी और गौतम अडानी के मुकाबले कहां
कौन है पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी? जानें अंबानी और गौतम अडानी के मुकाबले कहां
क्रिकेट
धोनी कभी फोन नहीं उठाते..., इस भारतीय क्रिकेटर के बयान से मचा बवाल, जानिए क्या कुछ कहा
धोनी कभी फोन नहीं उठाते..., इस भारतीय क्रिकेटर के बयान से मचा बवाल, जानिए क्या कुछ कहा
बॉलीवुड
58 साल की माधुरी दीक्षित की जवानी की तस्वीरें देखी हैं? हुस्न से कहर ढाती थीं धक-धक गर्ल
58 साल की माधुरी दीक्षित की जवानी की तस्वीरें देखी हैं? हुस्न से कहर ढाती थीं धक-धक गर्ल
नौकरी
ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहे हैं? 5000 AUD की सैलरी भारत में कितनी, जानकर रह जाएंगे हैरान
ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहे हैं? 5000 AUD की सैलरी भारत में कितनी, जानकर रह जाएंगे हैरान
हेल्थ
धमनियों को हेल्‍दी रखने वाले 5 फूड्स, जो शरीर में बढ़ाते हैं ब्लड सर्कुलेशन
धमनियों को हेल्‍दी रखने वाले 5 फूड्स, जो शरीर में बढ़ाते हैं ब्लड सर्कुलेशन
विश्व
ट्रंप के टैरिफ से भारत को बचाएगा रूस! पुतिन ने साबित की दोस्ती, अपनी सरकार को दिया आदेश- इंडिया से खरीदें...
ट्रंप के टैरिफ से भारत को बचाएगा रूस! पुतिन ने साबित की दोस्ती, अपनी सरकार को दिया आदेश- इंडिया से खरीदें...
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Embed widget