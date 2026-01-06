"अभी रील की जगह रेल बन जाती" हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक के सामने डांस कर रहे थे छपरी, ड्राइवर ने यूं सिखाया सबक

सोशल मीडिया का दौर है और यहां एक रील की कीमत कभी-कभी जिंदगी से भी बड़ी समझ ली जाती है. लाइक्स, व्यूज और वायरल होने की चाह में लोग यह भूल जाते हैं कि सड़क कोई शूटिंग लोकेशन नहीं बल्कि मौत और जिंदगी के बीच की सबसे पतली लकीर होती है. हर दिन इंटरनेट पर ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिन्हें देखकर पहले हंसी आती है और फिर डर लगता है कि आखिर लोग इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं. ताजा वायरल वीडियो भी कुछ ऐसा ही है, जिसमें रील बनाने का जुनून तीन लोगों की जान पर भारी पड़ते-पड़ते रह गया. वीडियो देखने वाले यूजर्स कह रहे हैं कि अगर जरा सी भी चूक हो जाती तो यह रील नहीं बल्कि सीधी रेल बन जाती.

हाईवे किनारे रील बनाना पड़ जाता भारी

अब खबर की बात करें तो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में एक महिला और दो लड़के हाईवे पर खड़े नजर आ रहे हैं. वीडियो में साफ दिखता है कि तीनों हाईवे के बीचों-बीच खड़े होकर दूर से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक के सामने रील बनाने की कोशिश कर रहे थे. उनका मकसद शायद यह दिखाना था कि कैसे वह चलते ट्रक के बेहद करीब जाकर एक खतरनाक वीडियो शूट कर सकते हैं. लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि सामने से आ रहा ट्रक किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि असल जिंदगी की रफ्तार है.

अभी रील की जगह रेल बन जाती 🤓 pic.twitter.com/K1MAyCWFBc — Professor of memes (@prof_desi) January 5, 2026

ट्रक ड्राइवर ने छपरियों से किया हल्का सा मजाक, ऐसे भागे मानों भूत देख लिया हो

वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही ट्रक तेजी से उनकी ओर बढ़ता है, ट्रक ड्राइवर हालात की गंभीरता को समझते हुए स्टेयरिंग को हल्का सा उनकी दिशा में मोड़ देता है. यह देखकर महिला और दोनों लड़कों के होश उड़ जाते हैं. तीनों ऐसे भागते नजर आते हैं जैसे उन्होंने सामने मौत को देख लिया हो. घबराहट में वे इधर-उधर दौड़ते हैं और आखिरकार सेफ्टी रेलिंग के पास पहुंचकर किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं.

यह भी पढ़ें: टेबल टिशू नहीं मिला तो फाड़ दी दूसरे की जींस, जेबों को रूमाल बना पोंछा मुंह

यूजर्स बोले, अभी रील की जगह रेल बन जाती

इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. कई लोग इस हरकत को बेहद गैरजिम्मेदार बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि आजकल लोगों को रील के लिए जान जोखिम में डालना आम बात लगने लगी है. वहीं दूसरे यूजर ने तंज कसते हुए कहा कि अभी रील की जगह सीधी रेल बन जाती. वीडियो को @prof_desi नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

यह भी पढ़ें: "बन ठन चली देखो ऐ जाती रे" लड़की ने ऑफिस में डांस से उड़ाया गर्दा- देखते रह गए यूजर्स- वीडियो वायरल