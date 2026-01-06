कितने बच्चों के पिता हैं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, इनमें कितने लड़के कितनी लड़कियां?

महाराष्ट्र में बीजेपी की नेता नवनीत राणा ने हिंदुओं को चार-चार बच्चे पैदा करने की बात कही है. इसके बाद से सियासत जारी है. अब इस पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि वो चार क्या आठ बच्चे पैदा करें, हमें क्या?.. इसके बाद नवनीत राणा ने जबाव दिया है. उन्होंने कहा कि ओवैसी को पाकिस्तान भेज देना चाहिए. अब लग रहा है कि यह सियासी वार-पलटवार का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है.

ओवैसी की कितनी बेटियां और कितने बेटे?

ऐसे में हम आपको हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बच्चों के बारे में बता रहे हैं. राजनीतिक बयानबाजी के बीच आइए जानते हैं ओवैसी फैमिली के बारे में. ओवैसी की शादी फरहीन ओवैसी से हुई है. उनके 6 बच्चे हैं. इनमें उनकी पांच बेटियां हैं, जिनका नाम खुदसिया ओवैसी, यासमीन ओवैसी, अमीना ओवैसी, महेन ओवैसी और अतिका ओवैसी है. इनका एक बेटा भी है. उनका नाम सुल्तानुद्दीन ओवैसी है. सभी हैदराबाद के शास्त्रीपुरम के मेलर्देवपल्ली में रहते हैं. उनकी सबसे बड़ी बेटी खुदासिया ओवैसी की 24 मार्च 2018 को आलम खान से शादी हुई. उनकी दूसरी बेटी डॉ. यासमीन ओवैसी की शादी डॉ. आबिद अली खान से हुई. उनकी तीसरी बेटी अमीना ओवैसी की शादी फहद बेग से हुई है.

क्या है पूरा मामला, क्यों हो रहा पूरा सियासी विवाद?

बीजेपी नेता नवनीत राणा ने हिंदुओं से चार-चार बच्चे पैदा करने की बात कही थी. इसके बाद सियासी कोहराम मच गया था. उन्होंने कहा था कि किसी मौलवी को कहते सुना था कि वह 19 बच्चों से खुश नहीं है. भारत को बचाना है तो हिंदुओं को कम से कम चार बच्चे करने ही चाहिए. इसी पर ओवैसी ने बयान दिया. उन्होंने महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनाव प्रचार के दौरान अमरावती में कहा कि मेरे छ बच्चे हैं. आपको चार बच्चे पैदा करने से कौन रोक रहा है? महाराष्ट्र में दो से अधिक बच्चे वाले लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है. यह नियम तेलंगाना में भी लागू था. बदल दिया गया है. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आरएसएस प्रमुख मोहन भगवत की उपस्थिति में तीन से अधिक बच्चे पैदा करने के बारे में बात की थी.

ओवैसी पाकिस्तान जाकर 10-20 बच्चे पैदा करें

AIMIM प्रमुख के जवाब पर फिर से नवनीत राणा ने प्रतिक्रिया दी है. बीजेपी नेता नवनीत राणा ने कहा, 'लोकतंत्र बदल रहा है. ओवैसी को इसपर बोलना चाहिए. अगर आपको इस देश में रहना है तो आपको संविधान का सम्मान करना चाहिए. असदुद्दीन ओवैसी को पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए. वहां जाकर वह 10 नहीं, 20 बच्चे पैदा करें.'