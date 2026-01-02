एक्सप्लोरर
हरियाणा पुलिस में नौकरी का मौका, 11 जनवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू; जानें डिटेल्स
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल के बम्पर पदों पर भर्ती की घोषणा की है. इच्छुक उम्मीदवार 11 जनवरी 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.जानें आवेदन प्रक्रिया.
हरियाणा में पुलिस की नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है.हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के तहत कुल 5,500 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और इसकी शुरुआत 11 जनवरी 2026 से होगी.
1/6
2/6
Published at : 02 Jan 2026 06:59 AM (IST)
नौकरी
6 Photos
7वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, झारखंड में निकली होमगार्ड की भर्ती, जानें आवेदन का प्रोसेस
नौकरी
6 Photos
इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है तो इस राज्य में मिल रहा JE बनने का मौका, 2800 से ज्यादा पद हैं खाली
नौकरी
6 Photos
दिल्ली में 10वीं पास युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 700 से ज्यादा पदों पर चल रही भर्ती, जल्द करें आवेदन
नौकरी
7 Photos
दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज में निकली बंपर भर्ती, दो लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी, जानें आवेदन की प्रक्रिया
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
भारत ने निकाली पाकिस्तान की हेकड़ी! सिंधु जल संधि को लेकर क्यों गिड़गिड़ा रहे मुनीर-शहबाज?
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी शीतलहर नहीं छोड़ेगी पीछा, मौसम विभाग ने दिया अपडेट
स्पोर्ट्स
टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले हलचल तेज, भारत समेत इन टीमों ने घोषित किए स्क्वाड
बॉलीवुड
गोविंदा से घर के काम कराती थीं उनकी मां, एक्टर बोले- 'वो मुझे बेटे की बजाय बहू की तरह रखती थीं'
Advertisement
नौकरी
6 Photos
7वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, झारखंड में निकली होमगार्ड की भर्ती, जानें आवेदन का प्रोसेस
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion