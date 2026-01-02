हरियाणा पुलिस में नौकरी का मौका​,​ 11 जनवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू​;​ जानें डिटेल्स

हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 जनवरी 2026 से शुरू होगी. उम्मीदवार 25 जनवरी 2026 की रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती की खास बात यह है कि किसी भी वर्ग के उम्मीदवार से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा.