हरियाणा पुलिस में नौकरी का मौका​,​ 11 जनवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू​;​ जानें डिटेल्स

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीहरियाणा पुलिस में नौकरी का मौका​,​ 11 जनवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू​;​ जानें डिटेल्स

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल के बम्पर पदों पर भर्ती की घोषणा की है. इच्छुक उम्मीदवार 11 जनवरी 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.जानें आवेदन प्रक्रिया.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 02 Jan 2026 06:59 AM (IST)
हरियाणा में पुलिस की नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है.हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के तहत कुल 5,500 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और इसकी शुरुआत 11 जनवरी 2026 से होगी.

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 5500 कांस्टेबल पदों को भरा जाएगा .इनमें पुरुष कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के 4500 पद, पुरुष कांस्टेबल (जीआरपी) के 400 पद और महिला कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के 600 पद शामिल हैं. महिलाओं के लिए अलग से सीटें आरक्षित रखी गई हैं.
हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 जनवरी 2026 से शुरू होगी. उम्मीदवार 25 जनवरी 2026 की रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती की खास बात यह है कि किसी भी वर्ग के उम्मीदवार से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा.
