हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीPGIMER में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, मेडिकल और नॉन-मेडिकल पदों पर बंपर भर्ती, जानें डिटेल्स

PGIMER में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, मेडिकल और नॉन-मेडिकल पदों पर बंपर भर्ती, जानें डिटेल्स

PGIMER ने मेडिकल और नॉन मेडिकल पदों पर भर्ती निकाली है.यह भर्ती ग्रुप A, B और C के कुल 59 पदों पर जारी की गयी है.इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 03 Jan 2026 10:01 AM (IST)
PGIMER ने मेडिकल और नॉन मेडिकल पदों पर भर्ती निकाली है.यह भर्ती ग्रुप A, B और C के कुल 59 पदों पर जारी की गयी है.इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

अगर आप मेडिकल या सरकारी सेक्टर में नौकरी की तलाश कर रहे हैं. तो आपके लिए अच्छी खबर है PGIMER ने अलग-अलग पदों पर भर्ती निकाली है. इस भर्ती में योग्य उम्मीदवारों को अच्छा वेतन और स्थायी नौकरी का मौका मिलेगा.

इस भर्ती में 10वीं, 12वीं, ITI, डिप्लोमा, B.Sc, MBA, PG Diploma और पोस्ट ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.कुछ पदों पर संबंधित क्षेत्र में अनुभव भी मांगा गया है.
इस भर्ती में 10वीं, 12वीं, ITI, डिप्लोमा, B.Sc, MBA, PG Diploma और पोस्ट ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.कुछ पदों पर संबंधित क्षेत्र में अनुभव भी मांगा गया है.
PGIMER भर्ती 2026 में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए. अधिकतम उम्र 35 वर्ष तय की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी.
PGIMER भर्ती 2026 में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए. अधिकतम उम्र 35 वर्ष तय की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी.
Published at : 03 Jan 2026 10:01 AM (IST)
