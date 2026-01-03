एक्सप्लोरर
PGIMER में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, मेडिकल और नॉन-मेडिकल पदों पर बंपर भर्ती, जानें डिटेल्स
PGIMER ने मेडिकल और नॉन मेडिकल पदों पर भर्ती निकाली है.यह भर्ती ग्रुप A, B और C के कुल 59 पदों पर जारी की गयी है.इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
अगर आप मेडिकल या सरकारी सेक्टर में नौकरी की तलाश कर रहे हैं. तो आपके लिए अच्छी खबर है PGIMER ने अलग-अलग पदों पर भर्ती निकाली है. इस भर्ती में योग्य उम्मीदवारों को अच्छा वेतन और स्थायी नौकरी का मौका मिलेगा.
Published at : 03 Jan 2026 10:01 AM (IST)
