इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम उम्र 28 साल होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग जैसे SC, ST, OBC और अन्य वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी. उम्र की गणना 1 दिसंबर 2025 के आधार पर की जाएगी.