BOI Recruitment 2025: बैंक ऑफ इंडिया में हो रही 400 पदों पर भर्ती, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?

बैंक में काम करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है,इच्छुक ग्रेजुएट उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.जानें आवेदन प्रक्रिया.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 02 Jan 2026 11:22 AM (IST)
अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और बैंक में काम करने का अनुभव लेना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस के 400 पदों पर भर्ती निकाली है. इस भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन लिए जा रहे हैं और चयनित उम्मीदवारों को एक साल की ट्रेनिंग दी जाएगी.

इस भर्ती में वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ग्रेजुएशन किया हो, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट युवा इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.उम्मीदवार की डिग्री 2021 से 2025 के बीच पूरी की होनी चाहिए.
इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम उम्र 28 साल होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग जैसे SC, ST, OBC और अन्य वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी. उम्र की गणना 1 दिसंबर 2025 के आधार पर की जाएगी.
Published at : 02 Jan 2026 11:22 AM (IST)
JOB BOI Jobs BOIRecruitment2025

