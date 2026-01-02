एक्सप्लोरर
BOI Recruitment 2025: बैंक ऑफ इंडिया में हो रही 400 पदों पर भर्ती, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
बैंक में काम करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है,इच्छुक ग्रेजुएट उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.जानें आवेदन प्रक्रिया.
अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और बैंक में काम करने का अनुभव लेना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस के 400 पदों पर भर्ती निकाली है. इस भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन लिए जा रहे हैं और चयनित उम्मीदवारों को एक साल की ट्रेनिंग दी जाएगी.
1/6
2/6
Published at : 02 Jan 2026 11:22 AM (IST)
Tags :JOB BOI Jobs BOIRecruitment2025
नौकरी
6 Photos
7वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, झारखंड में निकली होमगार्ड की भर्ती, जानें आवेदन का प्रोसेस
नौकरी
6 Photos
इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है तो इस राज्य में मिल रहा JE बनने का मौका, 2800 से ज्यादा पद हैं खाली
नौकरी
6 Photos
दिल्ली में 10वीं पास युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 700 से ज्यादा पदों पर चल रही भर्ती, जल्द करें आवेदन
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
कौन से हैं वो 10 देश... जो सबसे ज्यादा खरीदते हैं हथियार, क्या लिस्ट में भारत भी शामिल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बिहार में 25 हजार में मिल जाती हैं लड़कियां', मंत्री रेखा आर्य के पति के बयान पर बवाल
विश्व
‘मैं नहीं, वो मिलने आए थे...’, जयशंकर के हैंडशेक पर इतराने लगा पाकिस्तान, कर दिया बड़ा दावा
टेलीविजन
दुख की घड़ी में अर्जुन बिजलानी का सहारा बनी निया शर्मा, एक्टर के परिवार को यूं संभाला
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion