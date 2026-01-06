कौन हैं शिखर धवन की होने वाली दुल्हन सोफी शाइन? दूसरी शादी को लेकर चर्चा में ‘गब्बर’

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं. मैदान पर आक्रामक अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले ‘गब्बर’ अब जल्द ही दूसरी बार शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. शिखर धवन अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ सात फेरे लेने की तैयारी में हैं, जो आयरलैंड की रहने वाली है. दोनों काफी समय से एक-दूसरे के साथ हैं और अब उन्होंने अपने रिश्ते को अगले पड़ाव तक ले जाने का फैसला कर लिया है.

दुबई से शुरू हुई चर्चा

शिखर धवन और सोफी शाइन को पहली बार तब नोटिस किया गया, जब 2025 में दुबई में हुई चैंपियंस ट्रॉफी के एक मैच के दौरान दोनों साथ नजर आए. उस वक्त दोनों ने अपने रिश्ते को सार्वजनिक नहीं किया था, लेकिन स्टेडियम में उनकी मौजूदगी ने अटकलों को हवा दे दी. इसके कुछ महीनों बाद मई 2025 में इस कपल ने इंस्टाग्राम पर एक साथ तस्वीर शेयर कर अपने रिश्ते को आधिकारिक रूप से कन्फर्म कर दिया.

कौन हैं सोफी शाइन?

सोफी शाइन आयरलैंड की रहने वाली हैं और प्रोफेशन के तौर पर एक प्रोडक्ट कंसल्टेंट हैं. उन्होंने लिमरिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मार्केटिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई की है. फिलहाल वह नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉर्पोरेशन में सेकंड वाइस प्रेसिडेंट के पद पर काम कर रही हैं. यह एक बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, जिसका ऑफिस अबू धाबी में है.

धवन फाउंडेशन से भी जुड़ी हैं

सोफी शाइन इस समय शिखर धवन फाउंडेशन से भी जुड़ी हुई है और उसकी प्रमुख सदस्य है. यह फाउंडेशन धवन के स्पोर्ट्स ग्रुप ‘Da One Sports’ से जुड़ी सामाजिक संस्था है, जो खेल और समाजसेवा के क्षेत्र में काम करती है. आईपीएल 2024 के दौरान भी सोफी को कई मौकों पर शिखर धवन के साथ देखा गया था, जब वह पंजाब किंग्स की ओर से खेल रहे थे.

फरवरी में होगी शादी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिखर धवन और सोफी शाइन की शादी फरवरी के तीसरे हफ्ते में होने वाली है. शादी का आयोजन दिल्ली-एनसीआर में किया जाएगा और इसे एक निजी लेकिन भव्य समारोह बताया जा रहा है. इसमें परिवार के करीबी सदस्य और चुनिंदा दोस्त शामिल होंगे.

पहली शादी और तलाक

गौरतलब है कि शिखर धवन की यह दूसरी शादी होगी. उनकी पहली शादी आयशा मुखर्जी से हुई थी. दोनों ने 2012 में शादी की थी और उनका एक बेटा जोरावर है. आपसी मतभेदों के चलते दोनों अलग हो गए और अक्टूबर 2023 में उनका आधिकारिक तौर पर तलाक हो गया.