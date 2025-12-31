राजस्थान फोरेंसिक लैब में होगी इतने पदों पर भर्ती, ऐसे कर सकते हैं आसानी से अप्लाई

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीराजस्थान फोरेंसिक लैब में होगी इतने पदों पर भर्ती, ऐसे कर सकते हैं आसानी से अप्लाई

राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए फोरेंसिक साइंस के क्षेत्र से जुड़ा एक सुनहरा अवसर सामने आया है.यह भर्ती फोरेंसिक साइंस के उम्मीदवारों के लिए एक बेहतरीन मौका है.जानें डिटेल्स.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 31 Dec 2025 10:00 AM (IST)
राजस्थान फोरेंसिक साइंस लैब में 28 पदों पर भर्ती निकली है.यह अवसर उन युवाओं के लिए है जो फोरेंसिक साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री या DNA साइंस में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं. योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती में सीनियर साइंटिस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर, सेरोलॉजी, नारकोटिक्स और बायोलॉजी/केमिस्ट्री विभागों में पद शामिल हैं.
आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 40 साल है.SC/ST/OBC/PH श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु में छूट मिलेगी.
Published at : 31 Dec 2025 10:00 AM (IST)
