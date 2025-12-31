एक्सप्लोरर
राजस्थान फोरेंसिक लैब में होगी इतने पदों पर भर्ती, ऐसे कर सकते हैं आसानी से अप्लाई
राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए फोरेंसिक साइंस के क्षेत्र से जुड़ा एक सुनहरा अवसर सामने आया है.यह भर्ती फोरेंसिक साइंस के उम्मीदवारों के लिए एक बेहतरीन मौका है.जानें डिटेल्स.
राजस्थान फोरेंसिक साइंस लैब में 28 पदों पर भर्ती निकली है.यह अवसर उन युवाओं के लिए है जो फोरेंसिक साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री या DNA साइंस में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं. योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
Published at : 31 Dec 2025 10:00 AM (IST)
