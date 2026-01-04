हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
SBI की इस भर्ती के लिए आवेदन करने की डेट एक्सटेंड, अब इस तारीख तक कर सकते हैं अप्लाई

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 04 Jan 2026 08:06 AM (IST)
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती  के लिए आवेदन की आख़िरी तारीख बढ़ा दी है. जिन उम्मीदवारों ने अब तक फॉर्म नहीं भरा था.उनके लिए यह अच्छा मौका है.अब इच्छुक अभ्यर्थी तय की गई नई तारीख तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.यह भर्ती बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने वालों के लिए एक बेहतरीन अवसर है.

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना जरूरी है. कुछ पदों के लिए संबंधित क्षेत्र का अनुभव या प्रोफेशनल योग्यता भी मांगी जा सकती है.
SBI SO भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष रखी गई है, जबकि अधिकतम आयु 42 वर्ष तक हो सकती है.आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी.
Published at : 04 Jan 2026 08:06 AM (IST)
SBI Recruitment 2026 SBI Specialist Officer

