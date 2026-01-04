एक्सप्लोरर
SBI की इस भर्ती के लिए आवेदन करने की डेट एक्सटेंड, अब इस तारीख तक कर सकते हैं अप्लाई
बैंक में नौकरी करने का सुनहरा मौका SBI SO भर्ती 2026 में आवेदन का एक और अवसर मिला है. देखें कौन कर सकता है.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन की आख़िरी तारीख बढ़ा दी है. जिन उम्मीदवारों ने अब तक फॉर्म नहीं भरा था.उनके लिए यह अच्छा मौका है.अब इच्छुक अभ्यर्थी तय की गई नई तारीख तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.यह भर्ती बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने वालों के लिए एक बेहतरीन अवसर है.
Published at : 04 Jan 2026 08:06 AM (IST)
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion