जेल वार्डर भर्ती के लिए उम्मीदवार 09 जनवरी 2026 से 08 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार की गलती सुधारने के लिए 11 से 13 फरवरी 2026 तक करेक्शन विंडो भी खुली रहेगी. पहले यह प्रक्रिया नवंबर 2025 में शुरू होनी थी, लेकिन अब इसे दोबारा शुरू किया जा रहा है.