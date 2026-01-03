हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीJSSC Jail Warder Bharti 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का मौका ,जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन ?

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी.JSSC ने जेल वार्डर के 1733 पदों पर भर्ती निकाली है. आवेदन 9 जनवरी 2026 से शुरू होंगे.जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 03 Jan 2026 04:59 PM (IST)
झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने जेल वार्डर के 1733 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 09 जनवरी 2026 से शुरू होंगे.

जेल वार्डर भर्ती के लिए उम्मीदवार 09 जनवरी 2026 से 08 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार की गलती सुधारने के लिए 11 से 13 फरवरी 2026 तक करेक्शन विंडो भी खुली रहेगी. पहले यह प्रक्रिया नवंबर 2025 में शुरू होनी थी, लेकिन अब इसे दोबारा शुरू किया जा रहा है.
JSSC जेल वार्डर भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का भारत के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है. इसके अलावा किसी विशेष विषय या डिग्री की आवश्यकता नहीं रखी गई है, जिससे 10वीं पास युवाओं को सीधा अवसर मिलता है.
Published at : 03 Jan 2026 04:59 PM (IST)
