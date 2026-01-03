एक्सप्लोरर
JSSC Jail Warder Bharti 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का मौका ,जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन ?
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी.JSSC ने जेल वार्डर के 1733 पदों पर भर्ती निकाली है. आवेदन 9 जनवरी 2026 से शुरू होंगे.जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया.
झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने जेल वार्डर के 1733 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 09 जनवरी 2026 से शुरू होंगे.
Published at : 03 Jan 2026 04:59 PM (IST)
PGIMER में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, मेडिकल और नॉन-मेडिकल पदों पर बंपर भर्ती, जानें डिटेल्स
7वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, झारखंड में निकली होमगार्ड की भर्ती, जानें आवेदन का प्रोसेस
इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है तो इस राज्य में मिल रहा JE बनने का मौका, 2800 से ज्यादा पद हैं खाली
