उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी और कोहरे का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा हैं. वहीं पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की वजह से भी मैदानी इलाकों में सूखी ठंड पड़ रही है. बर्फीली हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट आई है. कई जगहों पर घने कोहरे के चलते धूप भी नहीं निकल पा रही है. मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई जिलों में घने से अत्यंत घना कोहरा होने की चेतावनी दी हैं.

मौसम विभाग ने आज 6 जनवरी को भी प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है. इस दौरान पश्चिमी यूपी के कई जिलों में घने कोहरे की चेतावनी दी गई है जबकि पूर्वांचल के कई जिलों में घने से अत्यंत घना कोहरा होने की अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में जीरो मीटर विजिबिलिटी रहने का अनुमान हैं, जिसका आवाजाही पर असर देखने को मिलेगा.

इटावा में दर्ज किया गया सबसे कम तापमान

पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से यूपी के मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ी हैं. बीते 24 घंटों में इटावा प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा. यहां सबसे कम न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 4.1 डिग्री कम हैं. इस सीज़न का ये सबसे कम न्यूनतम तापमान रहा. वहीं बहराइच, गोरखपुर, सुल्तानपुर और आजमगढ़ भी प्रदेश के सबसे ठंडे जिले रहे हैं. यहां न्यूनतम तापमान 3-5 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया.

इन जिलों में घने कोहरे की चेतावनी

यूपी में आज बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, संत कबीर नगर और गोरखपुर में आज घने से अत्यंत घना कोहरा छाए रहने का यलो अलर्ट दिया गया है. इन जिलों में जीरो विजिबिलिटी रहने का अनुमान हैं. ऐसे में घर से बाहर निकलने पर आवाजाही में परेशानी हो सकती हैं

वहीं दूसरी तरफ बरेली, पीलीभीत, अयोध्या, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, देवरिया, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, मीरजापुर, प्रयागराज, कौशांबी, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी और ललितपुर व आसपास के इलाकों में घने कोहरे की चेतावनी दी गई है.

नोएडा से लखनऊ तक कैसा रहेगा मौसम

राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां सुबह और शाम के समय घना कोहरा देखने को मिले लेकिन दिन के समय हल्की धूप निकली लेकिन, सर्द हवाओं की वजह लोगों को परेशानी उठानी पड़ी. दिल्ली से सटे नोएडा-गाजियाबाद में लोगों को कोहरे से मामूली राहत मिली हैं लेकिन ठंडी हवाओं ने लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया हैं. अगले तीन दिन कोहरे से लोगों को राहत मिलने के आसार नहीं है हालांकि इसके बाद इसमें थोड़ी कमी आएगी.