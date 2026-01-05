एक्सप्लोरर
स्ट्रीट फूड से मिठाइयों तक! जानिए फूड इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं और कितनी मिलती है सैलरी?
फूड इंस्पेक्टर एक महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी है. जिसमें खाने-पीने की चीजों की गुणवत्ता की जांच की जाती है. इस पद पर मिलने वाली सैलरी और चयन प्रक्रिया से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए यहां पढ़ें.
फूड इंस्पेक्टर एक सरकारी अधिकारी होता है, जिसका काम खाने-पीने की चीजों की गुणवत्ता की जांच करना होता है. यह अधिकारी बाजार, होटल, ढाबे, मिठाई की दुकान और फूड फैक्ट्रियों में जाकर खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करता है.
05 Jan 2026
