स्ट्रीट फूड से मिठाइयों तक! जानिए फूड इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं और कितनी मिलती है सैलरी?

स्ट्रीट फूड से मिठाइयों तक! जानिए फूड इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं और कितनी मिलती है सैलरी?

फूड इंस्पेक्टर एक महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी है. जिसमें खाने-पीने की चीजों की गुणवत्ता की जांच की जाती है. इस पद पर मिलने वाली सैलरी और चयन प्रक्रिया से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए यहां पढ़ें.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 05 Jan 2026 11:07 AM (IST)
फूड इंस्पेक्टर एक महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी है. जिसमें खाने-पीने की चीजों की गुणवत्ता की जांच की जाती है. इस पद पर मिलने वाली सैलरी और चयन प्रक्रिया से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए यहां पढ़ें.

फूड इंस्पेक्टर एक सरकारी अधिकारी होता है, जिसका काम खाने-पीने की चीजों की गुणवत्ता की जांच करना होता है. यह अधिकारी बाजार, होटल, ढाबे, मिठाई की दुकान और फूड फैक्ट्रियों में जाकर खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करता है.

फूड इंस्पेक्टर का मुख्य काम मिलावटी और खराब भोजन पर कार्रवाई करना होता है. यह अधिकारी फूड सैंपल लेता है, रिपोर्ट तैयार करता है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करता है.
फूड इंस्पेक्टर का मुख्य काम मिलावटी और खराब भोजन पर कार्रवाई करना होता है. यह अधिकारी फूड सैंपल लेता है, रिपोर्ट तैयार करता है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करता है.
फूड इंस्पेक्टर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 या 21 वर्ष निर्धारित की जाती है, जबकि अधिकतम आयु सीमा लगभग 40 वर्ष तक रखी जाती है. हालांकि, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु में छूट का लाभ भी दिया जाता
फूड इंस्पेक्टर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 या 21 वर्ष निर्धारित की जाती है, जबकि अधिकतम आयु सीमा लगभग 40 वर्ष तक रखी जाती है. हालांकि, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु में छूट का लाभ भी दिया जाता
Published at : 05 Jan 2026 11:07 AM (IST)
