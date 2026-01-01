एक्सप्लोरर
7वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, झारखंड में निकली होमगार्ड की भर्ती, जानें आवेदन का प्रोसेस
झारखंड गढ़वा होमगार्ड भर्ती 2025–26 शुरू हो गई है. कुल 810 पदों पर भर्ती होगी. 7वीं से 10वीं पास युवाओं को आवेदन का मौका दिया गया है. जानें आवेदन प्रक्रिया.
सरकारी नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिये गढ़वा गृह रक्षा वाहिनी ने होमगार्ड के 810 पदों पर भर्ती शुरू कर दी है. इस भर्ती में 7वीं और 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं.
Published at : 01 Jan 2026 08:59 AM (IST)
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
