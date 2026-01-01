हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरी7वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, झारखंड में निकली होमगार्ड की भर्ती, जानें आवेदन का प्रोसेस

7वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, झारखंड में निकली होमगार्ड की भर्ती, जानें आवेदन का प्रोसेस

झारखंड गढ़वा होमगार्ड भर्ती 2025–26 शुरू हो गई है. कुल 810 पदों पर भर्ती होगी. 7वीं से 10वीं पास युवाओं को आवेदन का मौका दिया गया है. जानें आवेदन प्रक्रिया.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 01 Jan 2026 08:59 AM (IST)
झारखंड गढ़वा होमगार्ड भर्ती 2025–26 शुरू हो गई है. कुल 810 पदों पर भर्ती होगी. 7वीं से 10वीं पास युवाओं को आवेदन का मौका दिया गया है. जानें आवेदन प्रक्रिया.

सरकारी नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिये गढ़वा गृह रक्षा वाहिनी ने होमगार्ड के 810 पदों पर भर्ती शुरू कर दी है. इस भर्ती में 7वीं और 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं.

झारखंड होमगार्ड भर्ती में सिर्फ वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो संबंधित जिले के निवासी हों.आयु सीमा 19 से 40 वर्ष होनी चाहिये. आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी.
झारखंड होमगार्ड भर्ती में सिर्फ वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो संबंधित जिले के निवासी हों.आयु सीमा 19 से 40 वर्ष होनी चाहिये. आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी.
ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7वीं पास और शहरी क्षेत्र के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं.यह अलग-अलग क्षेत्र के युवाओं को समान अवसर देने के लिए तय किया गया है.
ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7वीं पास और शहरी क्षेत्र के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं.यह अलग-अलग क्षेत्र के युवाओं को समान अवसर देने के लिए तय किया गया है.
Published at : 01 Jan 2026 08:59 AM (IST)
JOB Jharkhand Home Guard Bharti 7th Pass Jobs

