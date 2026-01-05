वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर अमेरिका लाने के बाद दुनिया के राजनीति गरमाई हुई है. अमेरिका के इस एक्शन के बाद ट्रंप ने साफ कर दिया है कि कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो का हाल भी कुछ-कुछ वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो जैसा हो सकता है. कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो ने ट्रंप की धमकी पर कहा कि वह अमेरिका पर जगुआर छोड़ देंगे.

मातृभूमि के लिए मैं उठाऊंगा हथियार: गुस्तावो पेट्रो

गुस्तावो पेट्रो ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप पड़ोसी वेनेजुएला में अमेरिकी सेना के सत्ता बदलने वाले हमले के बाद अपनी धमकियों पर काम करते हैं तो वह हथियार उठाने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि मैंने दोबारा हथियार न उठाने की कसम खाई थी, लेकिन मातृभूमि के लिए मैं फिर से हथियार उठाऊंगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, 'कोलंबिया बहुत बीमार है. वहां एक बीमार आदमी सरकार चला रहा है, जिसे कोकीन बनाना और उसे अमेरिका में बेचना पसंद है, लेकिन वो यह काम ज्यादा समय तक नहीं कर पाएगा.' ट्रंप की हालिया धमकियों से साफ है कि उनका फोकस अब कोलंबिया पर है.

वेनेजुएला पर हमले के बाद यूएस पर भड़का कोलंबिया

पिछले कई महीनों से अमेरिका और कोलंबिया के रिश्तों में तनाव बना हुआ है. काराकास में अमेरिकी हमले के बाद गुस्तावो पेट्रो ने पूरी दुनिया के अलर्ट पर रहने के लिए कहा. उन्होंने कहा, 'अभी वे काराकास पर बमबारी कर रहे हैं. पूरी दुनिया अलर्ट हो जाए, उन्होंने वेनेजुएला पर हमला किया है. वे मिसाइलों से बमबारी कर रहे हैं. ओएएस और यूएन को तुरंत मिलना चाहिए. कोलंबिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य है और इसे तुरंत बुलाया जाना चाहिए. वेनेजुएला के खिलाफ हमले की अंतरराष्ट्रीय वैधता तय करें.

मेरिका ने कोलंबिया के राष्ट्रपति पर लगाए प्रतिबंध

ट्रंप ने अक्तूबर 2025 में कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो पर प्रतिबंध लगा दिया था. अमेरिकी वित्त विभाग के अनुसार, ट्रंप ने दोनों देशों के बीच बिगड़ते द्विपक्षीय संबंधों के बीच यह फैसला किया. अमेरिका ने पेट्रो पर ड्रग कार्टेल को फलने-फूलने की अनुमति देने का आरोप लगाया. अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के अनुसार राष्ट्रपति पेट्रो ने ड्रग कार्टेल को फलने-फूलने दिया है और इस गतिविधि को रोकने से इनकार कर दिया है.