आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है. अगर आपने कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ या स्टैटिक्स से 55% अंकों के साथ पढ़ाई की है, तो आप आवेदन कर सकते हैं.इसके अलावा बीटेक, BCA, MCA, BBA या MBA (Banking, Finance, HR) वाले उम्मीदवार भी पात्र हैं.साथ ही उम्मीदवार के पास कंप्यूटर का CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए. Assistant Typist के लिए अतिरिक्त रूप से हिन्दी और अंग्रेजी टाइपिंग में लगभग 30 से 40 शब्द प्रति मिनट की स्पीड भी जरूरी है.वहीं Assistant Engineer पद के लिए उम्मीदवार के पास सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री होना जरूरी है.