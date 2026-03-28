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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीBank job 2026: यूपी कोऑपरेटिव बैंक भर्ती 116 पदों पर निकली भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन

Bank job 2026: यूपी कोऑपरेटिव बैंक भर्ती 116 पदों पर निकली भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन

Bank job 2026: UP Co-Operative Bank में 116 पदों पर भर्ती जारी की गयी है, योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के लिए 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं. जानिए आवेदन का पूरा तरीका .

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 28 Mar 2026 11:10 AM (IST)
Bank job 2026: UP Co-Operative Bank में 116 पदों पर भर्ती जारी की गयी है, योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के लिए 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं. जानिए आवेदन का पूरा तरीका .

अगर आप सरकारी बैंक में नौकरी करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक शानदार मौका है. UP Co-Operative Bank ने 2026 के लिए कई पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के जरिए कुल 116 पद भरे जाएंगे. इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करके इस मौके का फायदा उठा सकते हैं.

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इस भर्ती के तहत अलग-अलग पदों पर वैकेंसी निकाली गई है. इसमें मैनेजर, जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट/कैशियर, असिस्टेंट टाइपिस्ट और असिस्टेंट इंजीनियर जैसे पद शामिल हैं.कुल 116 पद हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पद Assistant/Cashier के लिए रखे गए हैं.यह भर्ती बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने वालों के लिए अच्छा अवसर है.
इस भर्ती के तहत अलग-अलग पदों पर वैकेंसी निकाली गई है. इसमें मैनेजर, जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट/कैशियर, असिस्टेंट टाइपिस्ट और असिस्टेंट इंजीनियर जैसे पद शामिल हैं.कुल 116 पद हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पद Assistant/Cashier के लिए रखे गए हैं.यह भर्ती बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने वालों के लिए अच्छा अवसर है.
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आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है. अगर आपने कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ या स्टैटिक्स से 55% अंकों के साथ पढ़ाई की है, तो आप आवेदन कर सकते हैं.इसके अलावा बीटेक, BCA, MCA, BBA या MBA (Banking, Finance, HR) वाले उम्मीदवार भी पात्र हैं.साथ ही उम्मीदवार के पास कंप्यूटर का CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए. Assistant Typist के लिए अतिरिक्त रूप से हिन्दी और अंग्रेजी टाइपिंग में लगभग 30 से 40 शब्द प्रति मिनट की स्पीड भी जरूरी है.वहीं Assistant Engineer पद के लिए उम्मीदवार के पास सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री होना जरूरी है.
आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है. अगर आपने कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ या स्टैटिक्स से 55% अंकों के साथ पढ़ाई की है, तो आप आवेदन कर सकते हैं.इसके अलावा बीटेक, BCA, MCA, BBA या MBA (Banking, Finance, HR) वाले उम्मीदवार भी पात्र हैं.साथ ही उम्मीदवार के पास कंप्यूटर का CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए. Assistant Typist के लिए अतिरिक्त रूप से हिन्दी और अंग्रेजी टाइपिंग में लगभग 30 से 40 शब्द प्रति मिनट की स्पीड भी जरूरी है.वहीं Assistant Engineer पद के लिए उम्मीदवार के पास सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री होना जरूरी है.
Published at : 28 Mar 2026 11:10 AM (IST)
Tags :
Sarkari Naukri JObs UP Bank Vacancy 2026 Cooperative Bank Jobs

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