एक्सप्लोरर
Bank job 2026: यूपी कोऑपरेटिव बैंक भर्ती 116 पदों पर निकली भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन
Bank job 2026: UP Co-Operative Bank में 116 पदों पर भर्ती जारी की गयी है, योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के लिए 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं. जानिए आवेदन का पूरा तरीका .
अगर आप सरकारी बैंक में नौकरी करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक शानदार मौका है. UP Co-Operative Bank ने 2026 के लिए कई पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के जरिए कुल 116 पद भरे जाएंगे. इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करके इस मौके का फायदा उठा सकते हैं.
1/6
2/6
Published at : 28 Mar 2026 11:10 AM (IST)
नौकरी
6 Photos
10वीं पास से ग्रेजुएट तक के लिए बड़ा मौका, हाई कोर्ट में निकली 300 पदों पर भर्ती; जानें आवेदन का तरीका
नौकरी
6 Photos
यूपी में फार्मासिस्ट की 560 नौकरियां, आवेदन के लिए बचे हैं बस कुछ दिन; तुरंत करें अप्लाई
नौकरी
6 Photos
सरकारी नौकरी का मौका! UP में 2700 से ज्यादा पदों पर भर्ती, PET पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर
नौकरी
6 Photos
महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी का मौका, 571 पदों पर निकली बंपर भर्ती, ऐसे करें तुरंत आवेदन
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
शिक्षा
NHAI का समर इंटर्नशिप 2026 शुरू, छात्रों को मिलेगा 20,000 महीना और हाइवे प्रोजेक्ट पर काम का मौका
शिक्षा
बिहार बोर्ड 12वीं के छात्र ध्यान दें, अंक सुधार के लिए इस डेट से पहले करें आवेदन
शिक्षा
बच्चों पर पढ़ाई का बोझ कम करेगा चीन, ज्यादा होमवर्क और बार-बार परीक्षा पर सख्त रोक
शिक्षा
क्या एक से ज्यादा शादी करने वाले नहीं भर पाएंगे UPTET 2026 का फॉर्म, आज से शुरू हुए आवेदन
Advertisement
नौकरी
6 Photos
10वीं पास से ग्रेजुएट तक के लिए बड़ा मौका, हाई कोर्ट में निकली 300 पदों पर भर्ती; जानें आवेदन का तरीका
प्रेम कुमारJournalist
Opinion