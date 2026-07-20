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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग80 लाख और 65 हजार की EMI, शख्स ने बताई नोएडा में फ्लैट्स की सच्चाई- वीडियो देख घूम जाएगा सिर

80 लाख और 65 हजार की EMI, शख्स ने बताई नोएडा में फ्लैट्स की सच्चाई- वीडियो देख घूम जाएगा सिर

दरअसल, ऋषि शांडिल्य नाम के एक कंटेंट क्रिएटर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. उन्होंने मजाकिया अंदाज में माचिस की डिब्बी जैसे दिखने वाले छोटे से '2 BHK' फ्लैट का हिसाब लगाया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 20 Jul 2026 06:53 AM (IST)
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नोएडा जैसे बड़े शहर में अपना एक छोटा सा घर खरीदना आज के समय में बहुत मुश्किल होता जा रहा है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक भैया ने बहुत ही आसान तरीके से हिसाब लगाकर समझाया है कि आज के समय में नोएडा में 2 कमरों का एक छोटा सा फ्लैट खरीदने के लिए कितने पैसों की जरूरत होती है. इस वीडियो को देखकर लोग हैरान हैं क्योंकि घर की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ गई हैं कि अब एक आम नौकरी करने वाले इंसान के लिए घर खरीदना सिर्फ एक सपना बनता जा रहा है.

80 लाख का फ्लैट और 25 लाख का डाउन पेमेंट, भैया ने समझाया पूरा गणित

दरअसल, ऋषि शांडिल्य नाम के एक कंटेंट क्रिएटर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. उन्होंने मजाकिया अंदाज में माचिस की डिब्बी जैसे दिखने वाले छोटे से '2 BHK' फ्लैट का हिसाब लगाया, जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है. उन्होंने बताया कि भले ही यह घर दिखने में बहुत छोटा हो, लेकिन आज इसकी कीमत करीब 80 लाख रुपये तक पहुंच गई है. उन्होंने समझाया कि अगर किसी को यह घर खरीदना है, तो उसे सबसे पहले अपनी जेब से 20 लाख से 25 लाख रुपये डाउनपेमेंट के तौर पर देने होंगे.

 
 
 
 
 
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60 हजार की महीने की किस्त और 1 लाख से ज्यादा की सैलरी जरूरी

वीडियो में शख्स ने आगे का हिसाब बताते हुए कहा कि बाकी बचे पैसों के लिए बैंक से लगभग 55 लाख से 60 लाख रुपये का होम लोन लेना पड़ेगा. अब बैंक से इतना बड़ा लोन तभी मिलेगा जब आपकी महीने की सैलरी कम से कम 1 लाख से 1.2 लाख रुपये के बीच होगी. इतना ही नहीं, लोन लेने के बाद आपको हर महीने बैंक को किस्त के रूप में लगभग 60,000 से 65,000 रुपये चुकाने होंगे. इसके अलावा घर की रजिस्ट्री, ब्रोकरेज, घर का फर्नीचर और रंग-पेंट कराने में भी अलग से लाखों रुपये का खर्चा आता है.

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क्यों बढ़ रहे हैं नोएडा में घरों के दाम और क्या है लोगों का कहना

शख्स का यह वीडियो देखकर बहुत से लोग कह रहे हैं कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है जब वे घर ढूंढने निकले थे. दरअसल, नोएडा में नया एयरपोर्ट, नई मेट्रो लाइन और अच्छे हाईवे बनने की वजह से जमीन और घरों की कीमतें बहुत तेजी से आसमान छू रही हैं. सोशल मीडिया पर युवाओं ने इस वीडियो को देखकर चिंता जताई है. लोगों का कहना है कि आज के समय में अच्छी-खासी सैलरी होने के बाद भी दिल्ली-एनसीआर जैसे बड़े शहरों में अपने रहने के लिए एक छोटा सा आशियाना खरीदना बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 20 Jul 2026 06:52 AM (IST)
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