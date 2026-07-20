80 लाख और 65 हजार की EMI, शख्स ने बताई नोएडा में फ्लैट्स की सच्चाई- वीडियो देख घूम जाएगा सिर

नोएडा जैसे बड़े शहर में अपना एक छोटा सा घर खरीदना आज के समय में बहुत मुश्किल होता जा रहा है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक भैया ने बहुत ही आसान तरीके से हिसाब लगाकर समझाया है कि आज के समय में नोएडा में 2 कमरों का एक छोटा सा फ्लैट खरीदने के लिए कितने पैसों की जरूरत होती है. इस वीडियो को देखकर लोग हैरान हैं क्योंकि घर की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ गई हैं कि अब एक आम नौकरी करने वाले इंसान के लिए घर खरीदना सिर्फ एक सपना बनता जा रहा है.

80 लाख का फ्लैट और 25 लाख का डाउन पेमेंट, भैया ने समझाया पूरा गणित

दरअसल, ऋषि शांडिल्य नाम के एक कंटेंट क्रिएटर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. उन्होंने मजाकिया अंदाज में माचिस की डिब्बी जैसे दिखने वाले छोटे से '2 BHK' फ्लैट का हिसाब लगाया, जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है. उन्होंने बताया कि भले ही यह घर दिखने में बहुत छोटा हो, लेकिन आज इसकी कीमत करीब 80 लाख रुपये तक पहुंच गई है. उन्होंने समझाया कि अगर किसी को यह घर खरीदना है, तो उसे सबसे पहले अपनी जेब से 20 लाख से 25 लाख रुपये डाउनपेमेंट के तौर पर देने होंगे.

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60 हजार की महीने की किस्त और 1 लाख से ज्यादा की सैलरी जरूरी

वीडियो में शख्स ने आगे का हिसाब बताते हुए कहा कि बाकी बचे पैसों के लिए बैंक से लगभग 55 लाख से 60 लाख रुपये का होम लोन लेना पड़ेगा. अब बैंक से इतना बड़ा लोन तभी मिलेगा जब आपकी महीने की सैलरी कम से कम 1 लाख से 1.2 लाख रुपये के बीच होगी. इतना ही नहीं, लोन लेने के बाद आपको हर महीने बैंक को किस्त के रूप में लगभग 60,000 से 65,000 रुपये चुकाने होंगे. इसके अलावा घर की रजिस्ट्री, ब्रोकरेज, घर का फर्नीचर और रंग-पेंट कराने में भी अलग से लाखों रुपये का खर्चा आता है.

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क्यों बढ़ रहे हैं नोएडा में घरों के दाम और क्या है लोगों का कहना

शख्स का यह वीडियो देखकर बहुत से लोग कह रहे हैं कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है जब वे घर ढूंढने निकले थे. दरअसल, नोएडा में नया एयरपोर्ट, नई मेट्रो लाइन और अच्छे हाईवे बनने की वजह से जमीन और घरों की कीमतें बहुत तेजी से आसमान छू रही हैं. सोशल मीडिया पर युवाओं ने इस वीडियो को देखकर चिंता जताई है. लोगों का कहना है कि आज के समय में अच्छी-खासी सैलरी होने के बाद भी दिल्ली-एनसीआर जैसे बड़े शहरों में अपने रहने के लिए एक छोटा सा आशियाना खरीदना बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है.

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