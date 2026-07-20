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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: यूपी में अगले दो दिन भारी, 55 जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और भारी बारिश की चेतावनी, IMD का अलर्ट

UP Weather: यूपी में अगले दो दिन भारी, 55 जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और भारी बारिश की चेतावनी, IMD का अलर्ट

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश के ज्यादातर हिस्सो में झमाझम बारिश होने का अलर्ट जारी किया हैं. प्रदेश में अगले तीन से चार दिन ऐसा है मौसम रहेगा.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 20 Jul 2026 07:00 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में मानसून ने फिर से ज़ोर पकड़ना शुरू कर दिया है. रविवार को गोरखपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है और कई जगहों पर जलभराव की स्थिति भी बन गई. मौसम विभाग ने आज आगरा, वाराणसी और प्रयागराज समेत प्रदेश के 56 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया हैं. जबकि 24 वज्रपात और बारिश का यलो अलर्ट हैं. 

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज लगभग पूरे प्रदेश में गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान हैं. इस दौरान कहीं-कहीं पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. जबकि लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद में आज ज़्यादातर जगहों पर हल्की बारिश का अनुमान हैं. मौसम विभाग ने अगले तीन-चार दिन ऐसा ही मौसम रहने की संभावना जताई है.  

23 जुलाई से प्रदेश में मानसून फिर से कमजोर पड़ने लगेगा. हालाँकि इस दौरान कहीं-कहीं बारिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग ने 25 जुलाई तक प्रदेश में कहीं-कहीं बारिश मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है. बारिश की वजह से अगले दो दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 4-6 डिग्री तक की गिरावट आएगी. 

भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

यूपी में आज आगरा, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, औरैया, कानपुर, सहारनपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच., श्रावस्ती, गोंडा, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, देवरिया, बलिया, गाज़ीपुर, आजमगढ़ और मऊ भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है. 

वाराणसी, प्रयागराज, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, बाराबंकी, सुल्तानपुर, चंदौली, मीरजापुर, संत रविदास नगर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है.  

इन जिलों में बारिश का यलो अलर्ट

ललितपुर, झांसी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कासगंज, सँभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और शामली में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश का यलो अलर्ट है. लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, बागपत, मेरठ, हापुड़, हरदोई और उन्नाव में आज गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. इन जिलों में दिनभर बादल छाए रहेंगे. 

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 20 Jul 2026 06:59 AM (IST)
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