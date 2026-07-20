उत्तर प्रदेश में मानसून ने फिर से ज़ोर पकड़ना शुरू कर दिया है. रविवार को गोरखपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है और कई जगहों पर जलभराव की स्थिति भी बन गई. मौसम विभाग ने आज आगरा, वाराणसी और प्रयागराज समेत प्रदेश के 56 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया हैं. जबकि 24 वज्रपात और बारिश का यलो अलर्ट हैं.

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज लगभग पूरे प्रदेश में गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान हैं. इस दौरान कहीं-कहीं पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. जबकि लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद में आज ज़्यादातर जगहों पर हल्की बारिश का अनुमान हैं. मौसम विभाग ने अगले तीन-चार दिन ऐसा ही मौसम रहने की संभावना जताई है.

23 जुलाई से प्रदेश में मानसून फिर से कमजोर पड़ने लगेगा. हालाँकि इस दौरान कहीं-कहीं बारिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग ने 25 जुलाई तक प्रदेश में कहीं-कहीं बारिश मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है. बारिश की वजह से अगले दो दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 4-6 डिग्री तक की गिरावट आएगी.

भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

यूपी में आज आगरा, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, औरैया, कानपुर, सहारनपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच., श्रावस्ती, गोंडा, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, देवरिया, बलिया, गाज़ीपुर, आजमगढ़ और मऊ भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है.

वाराणसी, प्रयागराज, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, बाराबंकी, सुल्तानपुर, चंदौली, मीरजापुर, संत रविदास नगर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है.

इन जिलों में बारिश का यलो अलर्ट

ललितपुर, झांसी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कासगंज, सँभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और शामली में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश का यलो अलर्ट है. लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, बागपत, मेरठ, हापुड़, हरदोई और उन्नाव में आज गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. इन जिलों में दिनभर बादल छाए रहेंगे.

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