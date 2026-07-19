Bank of india में 779 पदों पर भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख 20 जुलाई 

Bank of India Recruitment 2026: अगर आप बैंकिंग सेक्टर में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर आई है. बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 779 रिक्त पदों को भरा जाएगा, इच्छुक और पात्रों उम्मीदवार बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2026 तय की गई है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वह समय रहते अपना फॉर्म भर सकते हैं.

इतने पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत अलग-अलग मैनेजमेंट ग्रेड में नियुक्तियां की जाएगी. जैसे एमएमजीएस-II के 667 पदों पर भर्ती होगी. एमएमजीएस-III के 61 पदों पर भर्ती होगी और एसएमजीएस-IV के 41 पदों पर भर्ती होगी. कुल मिलाकर 779 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.

क्या होगी शैक्षणिक योग्यताएं?

इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन के डिग्री होनी चाहिए. सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम में 60 प्रतिशत अंक या फिर ग्रेड अनिवार्य है, जबकि एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यू बीडी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 55 प्रतिशत अंक पर्याप्त है. इसके अलावा सीए, सीएमए, सीएस या एएफए जैसी प्रोफेशनल योग्यता रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन करने के पात्र हैं. इस भर्ती के लिए अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग आयु सीमा भी निर्धारित की गई है. जैसे एमएमजीएस-II पद के लिए 25 से 32 वर्ष, एमएमजीएस-III पदों के लिए 28 से 38 वर्ष और एसएमजीएस-IV पदों के लिए 32 से 45 वर्ष उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए.

भर्ती के लिए क्या होगी चयन प्रक्रिया?

उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा या पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा. यह प्रक्रिया आवेदन करने वाले योग्य उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर तय होगी. ऑनलाइन परीक्षा में कुल 125 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके लिए 125 अंक निर्धारित होंगे. इनमें 25 प्रश्न अंग्रेजी भाषा और 100 प्रश्न संबंधित पद के प्रोफेशनल नॉलेज से होंगे. परीक्षा की कुल अवधि 120 मिनट होगी. अंग्रेजी भाषा को छोड़कर अन्य सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होंगे. अंग्रेजी भाषा का पेपर केवल क्वालीफाइंग होगा और उसके लिए अंक अंतिम मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किए जाएंगे. सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को अंग्रेजी भाषा तथा प्रोफेशनल नॉलेज दोनों टेस्ट में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा. अंतिम मेरिट लिस्ट केवल प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर अलग-अलग कैटेगरी के लिए तैयार की जाएगी.

ये भी पढ़ें-NEET UG Result 2026: नीट री-एग्जाम में 58% लड़कियां सफल, फिर भी टॉप- 10 में लड़कों का दबदबा

कैसे करें आवेदन?

इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.

इसके बाद होम पेज पर दिए गए रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाए.

अब क्रेडिट ऑफिसर रिक्रूटमेंट लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद नए उम्मीदवार पहले रजिस्ट्रेशन करें.

फिर लॉगिन कर आवेदन पत्र में मांगी के सभी जानकारियां भरें और आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड कर आवेदन शुल्क जमा करें .

सभी जानकारी जांचने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें

लास्ट में फ्यूचर के लिए कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके उसका प्रिंट सुरक्षित रख लें.

ये भी पढ़ें-NEET UG Counselling 2026: नीट का आया रिजल्ट, अब क्या करें स्टूडेंट्स? जानें रजिस्ट्रेशन से कॉलेज मिलने तक पूरा प्रोसेस

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI