Who is Ferran Torres: 106वें मिनट में तोड़ा मेसी का सपना, कौन हैं फेरान टोरेस, जिन्होंने स्पेन को बनाया वर्ल्ड चैंपियन?
Fifa World Cup Final: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन के स्टार विंगर फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल दागकर अपनी टीम को विश्व विजेता बना दिया.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल खिताब अपने नाम कर लिया. न्यू जर्सी में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले का फैसला एक्स्ट्रा टाइम में हुआ. निर्धारित 90 मिनट तक दोनों टीमें गोल नहीं कर सकीं, जिसके बाद मैच अतिरिक्त समय में पहुंचा. यहीं स्पेन के स्टार विंगर फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में निर्णायक गोल दागकर अपनी टीम को विश्व विजेता बना दिया. इस गोल के साथ ही लियोनेल मेसी का खिताब जीतकर विदाई का सपना सजाए बैठे करोड़ों फैंस का दिल टूट गया.
106वें मिनट में बना फाइनल का हीरो
स्पेन के लिए मैच का इकलौता गोल फेरान टोरेस के शानदार फिनिश से आया. एक्स्ट्रा टाइम के दूसरे हाफ में मिले मौके को उन्होंने गोल में बदल दिया और अर्जेंटीना की वापसी की उम्मीद खत्म कर दी. इसी गोल ने स्पेन को विश्व कप का चैंपियन बनाया और टोरेस को फाइनल का सबसे बड़ा हीरो बना दिया.
कौन हैं फेरान टोरेस?
फेरान टोरेस स्पेन के स्टार विंगर हैं. उनका जन्म 29 फरवरी 2000 को स्पेन में हुआ था. उन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत वालेंसिया से की, जहां अपने शानदार प्रदर्शन से उन्होंने जल्दी ही पहचान बना ली. इसके बाद वह इंग्लैंड के दिग्गज क्लब मैनचेस्टर सिटी से जुड़े और क्लब के साथ प्रीमियर लीग का खिताब भी जीता.
बार्सिलोना के स्टार खिलाड़ी
साल 2022 में फेरान टोरेस ने बार्सिलोना का दामन थामा. क्लब के लिए खेलते हुए उन्होंने ला लीगा जीतने में अहम भूमिका निभाई. अपनी रफ्तार, शानदार ड्रिब्लिंग और गोल करने की क्षमता की वजह से वह स्पेनिश फुटबॉल के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में गिने जाते हैं.
अब वर्ल्ड कप फाइनल में रच दिया इतिहास
क्लब फुटबॉल के बाद फेरान टोरेस ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ी. वह स्पेन की यूरो 2024 जीत का हिस्सा रहे और अब फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में निर्णायक गोल दागकर अपनी टीम को चैंपियन बना दिया.
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अर्जेंटीना के खिलाफ 106वें मिनट में किया गया उनका गोल फुटबॉल इतिहास के सबसे यादगार गोलों में गिना जाएगा. इसी गोल की बदौलत स्पेन ने विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम की और फेरान टोरेस हमेशा के लिए स्पेनिश फुटबॉल के सुनहरे इतिहास का हिस्सा बन गए.
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