UCO बैंक में निकली 173 पदों पर SO की भर्ती, इस डायरेक्ट लिंक से करें अप्लाई

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित क्षेत्र में जरूरी शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य है.चार्टर्ड अकाउंटेंट पद के लिए CA की डिग्री जरूरी है. आईटी और टेक्निकल पदों के लिए B.Tech, B.E, MCA या संबंधित विषय में डिग्री मांगी गई है. फाइनेंस और मैनेजमेंट से जुड़े पदों के लिए MBA या समकक्ष योग्यता जरूरी हो सकती है.