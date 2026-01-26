एक्सप्लोरर
UCO बैंक में निकली 173 पदों पर SO की भर्ती, इस डायरेक्ट लिंक से करें अप्लाई
यूको बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों पर भर्ती जारी की है. योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यहां जानें भर्ती से जुड़ी जरूरी जानकारी.
सरकारी बैंक में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है.यूको बैंक के लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 173 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए है जो बैंकिंग के साथ-साथ टेक्निकल और प्रोफेशनल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं.इच्छुक उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
Published at : 26 Jan 2026 05:25 PM (IST)
नौकरी
