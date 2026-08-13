Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाJPSC में लगे धांधली के ये आरोप, जानें परीक्षा के बाद कैसे भरवाते थे OMR शीट?

JPSC में लगे धांधली के ये आरोप, जानें परीक्षा के बाद कैसे भरवाते थे OMR शीट?

JPSC की अलग-अलग परीक्षा की जांच में सामने आए बयानों में ओएमआर शीट, ऑन स्क्रीन मार्किंग, मेरिट से जुड़े डाटा और मुख्य परीक्षा के अंकों में बदलाव का दावा किया गया है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 13 Aug 2026 03:29 PM (IST)
Preferred Sources

JPSC की अलग-अलग परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर चल रही सीआईडी जांच में परीक्षा प्रक्रिया के कई स्तरों पर हेरफेर के आरोप भी सामने आए हैं. जांच में सामने आए बयानों में ओएमआर शीट, ऑन स्क्रीन मार्किंग, मेरिट से जुड़े डाटा और मुख्य परीक्षा के अंकों में बदलाव का दावा किया गया है. इनमें सबसे गंभीर आरोप यह है कि परीक्षा खत्म होने के बाद खाली छोड़े गए ओएमआर के गोले कथित तौर पर सही उत्तर के तौर पर भरे जाते थे और इसके बाद अभ्यर्थियों के अंक बढ़ाने का प्रयास किया जाता था. हालांकि इन सभी आरोपों की सीआईडी जांच कर रही है.

JPSC में किस-किस तरह की धांधली के आरोप?

सीआईडी के सामने दर्ज बयानों के अनुसार फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, 14वीं JPSC और बैकलॉग परीक्षा समेत कुछ अन्य परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के पैसे लेकर पास कराने का आरोप लगाया गया है. आरोपियों में शामिल उस्मान के बयान के अनुसार FRO परीक्षा में करीब 100, 14वीं JPSC में 100 से ज्यादा और बैकलॉग परीक्षा में 50 से 100 अभ्यर्थियों को पैसे देकर परीक्षा पास करने का दावा किया गया है. सीआईडी इन दावों का सत्यापन कर रही है. इसके अलावा जांच में परीक्षा संचालन से जुड़ी एजेंसी TDPL के कर्मचारियों और अधिकारियों पर ओएमआर और OMS सिस्टम में हेरफेर करने के आरोप लगाए गए हैं. तकनीकी सपोर्ट स्टाफ उस्मान के बयान के अनुसार ओएमआर से जुड़ा काम प्रदीप कुमार सिंह और ओएमएस से संबंधित काम हेमंत देखता था. हेमंत और संजय दोनों पर सिस्टम में कथित टेंपरिंग और मैनिपुलेशन का आरोप लगाया गया है. 

परीक्षा के बाद कैसे भरवाते थे OMR शीट?

आरोपियों के बयानों के अनुसार कुछ अभ्यर्थियों को मार्कशीट में सवालों के जवाब वाले गोले खाली छोड़ने के लिए कहा जाता था. परीक्षा खत्म होने के बाद इन ओएमआर शीट को प्रोसेसिंग के लिए लाया जाता था. आरोप है कि खाली छोड़े गए गोलों के बाद में सही उत्तर के रूप में भरा जाता था. TDPL के गिरफ्तार निदेशक रामवीर सिंह के बयान में भी इस तरह मार्कशीट में बदलाव किए जाने का जिक्र है. FRO प्रारंभिक परीक्षा के बाद करीब 15 अभ्यर्थियों की लिस्ट दिए जाने और उनकी ओएमआर शीट में सही उत्तर भरकर उन्हें परीक्षा में सफल करने का बयान भी सामने आया है. इसके बदले प्रति अभ्यर्थियों 8 से 10 लाख रुपये लेने का दावा किया गया है. 

ये भी पढ़ें-झारखंड छात्र आंदोलन के बीच 2 और JPSC परीक्षाएं रद्द, जानें अब तक कितने एग्जाम रद्द?

OMS सिस्टम में भी हेरफेर का आरोप

जांच में सिर्फ ओएमआर शीट तक ही मामला सीमित नहीं बताया गया. बयानों में ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी OMS सिस्टम में भी बदलाव किए जाने की बात कही है. इसके अलावा ओएमआर स्कैनिंग, मेरिट के अंकों से जुड़े डेटा, मुख्य परीक्षा के अंक और इंटरव्यू के लिए कोड तैयार करने की प्रक्रिया में भी हेर फेर का आरोप है. इससे परीक्षा में अभ्यर्थियों के उत्तर रिकॉर्ड होने से लेकर उनके अंक मेरिट में शामिल होने तक की पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हुए. हालांकि OMS सिस्टम में हुई छेड़छाड़ के दावों की भी सीआईडी जांच कर रही है और अभी इन्हें जांच के दौरान सामने आए आरोपों के तौर पर ही देखा जा रहा है. 

आंसर की पहले शेयर करने का भी आरोप 

कुछ परीक्षाओं के आंसर की मूल्यांकन शुरू होने से पहले ही संबंधित कर्मचारियों के साथ साझा किए जाने का दावा किया गया है. आरोप है कि इससे ओएमआर और OMS प्रक्रिया में हेरफेर करने में मदद मिली. जांच के अनुसार अभ्यर्थियों के रोल नंबर के आधार पर उनकी ओएमआर शीट की पहचान की जाती थी और खाली छोड़े गए जवाबों में बाद में सही उत्तर दर्ज करने का आरोप है. 

मुख्य परीक्षा में भी सेटिंग का आरोप 

मामला सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा तक सीमित नहीं रहा है. एसीएफ और FRO की मुख्य परीक्षा में भी अभ्यर्थियों को चयन दिलाने के लिए कथित तौर पर पैसे लेने और परीक्षा के उत्तर लिखवाने की व्यवस्था करने के आरोप भी सामने आए. बयानों के अनुसार रांची के हजारीबाग में कई जगह पर अभ्यर्थियों के लिए उत्तर लिखने की व्यवस्था की गई थी. यहां दूसरे राज्यों से लोगों को बुलाकर अभ्यर्थियों के उत्तर लिखवाने का आरोप भी लगाया गया है.

ये भी पढ़ें-UPSC NDA-NA 2 परीक्षा की तारीख घोषित, 13 सितंबर को दो शिफ्ट में होगा एग्जाम

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 13 Aug 2026 03:29 PM (IST)
Tags :
Education News Jharkhand Police JPSC JPSC Exam JPSC Controversy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
JPSC में लगे धांधली के ये आरोप, जानें परीक्षा के बाद कैसे भरवाते थे OMR शीट?
JPSC में लगे धांधली के ये आरोप, जानें परीक्षा के बाद कैसे भरवाते थे OMR शीट?
शिक्षा
UPSC NDA-NA 2 परीक्षा की तारीख घोषित, 13 सितंबर को दो शिफ्ट में होगा एग्जाम
UPSC NDA-NA 2 परीक्षा की तारीख घोषित, 13 सितंबर को दो शिफ्ट में होगा एग्जाम
शिक्षा
Independence Day 2026: 15 अगस्त को लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ये सवाल, जानें सारे जवाब
15 अगस्त को लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ये सवाल, जानें सारे जवाब
शिक्षा
MPSC भर्ती पर छात्र आंदोलन का असर, जानें कौन-सी परीक्षाएं हुईं स्थगित?
MPSC भर्ती पर छात्र आंदोलन का असर, जानें कौन-सी परीक्षाएं हुईं स्थगित?
Advertisement

वीडियोज

Batwara 1947 vs Awarapan 2: Screens की लड़ाई में कौन मारेगा बाजी?
अतीक अहमद के बेटे की डरावनी पिक्चर !
Chitra Tripathi: ट्रंप 'कंटेनर' के अंदर क्या ईरान का डर ? | Janhit
Bigg Boss 20: Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, Contestants को मिलेंगी 2 Lives
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal और Divyenndu की वापसी, बड़े पर्दे पर मचेगा बवाल Title: English Headline
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सद्दाम से शुरू हुई कहानी का THE END! 23 साल बाद इराक से लौटेंगे अमेरिकी सैनिक
सद्दाम से शुरू हुई कहानी का THE END! 23 साल बाद इराक से लौटेंगे अमेरिकी सैनिक
बिहार
भरत तिवारी के परिवार को मिलेगी सरकारी नौकरी, CM सम्राट का बड़ा फैसला
भरत तिवारी के परिवार को मिलेगी सरकारी नौकरी, CM सम्राट का बड़ा फैसला
बॉलीवुड
Awarapan 2 Advance Booking: 'आवारापन 2' ने एडवांस बुकिंग में अक्षय कुमार की फिल्मों के उड़ाए परखच्चे, साल की टॉप 5 प्री सेल में की एंट्री
'आवारापन 2' का एडवांस बुकिंग में कहर, तोड़ा अक्षय की फिल्म का रिकॉर्ड
क्रिकेट
मिचेल स्टार्क ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', बांग्लादेश के खिलाफ रचा इतिहास
मिचेल स्टार्क ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', बांग्लादेश के खिलाफ रचा इतिहास
इंडिया
हल्द्वानी में शुद्धिकरण पर खरगे बोले, 'अपमान हुआ', नड्डा ने कहा- 'BJP शामिल नहीं'
हल्द्वानी में शुद्धिकरण पर खरगे बोले, 'अपमान हुआ', नड्डा ने कहा- 'BJP शामिल नहीं'
विश्व
पाक फिर बेनकाब! पूर्व मंत्री ने हाफिज सईद को बताया ‘आका’, भारत को दी गीदड़भभकी
पाक फिर बेनकाब! पूर्व मंत्री ने हाफिज सईद को बताया ‘आका’, भारत को दी गीदड़भभकी
ट्रेंडिंग
Girls Fight Viral Video : 15 सेकंड में 14 थप्पड़, बॉयफ्रेंड को लेकर आपस में लड़ीं पापा की परियां
15 सेकंड में 14 थप्पड़, बॉयफ्रेंड को लेकर आपस में लड़ीं पापा की परियां
एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल लैंड में कराना है चेंज, कितना आएगा खर्च?
एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल लैंड में कराना है चेंज, कितना आएगा खर्च?
ABP NEWS
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
ABP NEWS
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
ABP NEWS
एम्बुलेंस को ट्रैफ़िक में रास्ता खोजने में मुश्किल हो रही है।
एम्बुलेंस को ट्रैफ़िक में रास्ता खोजने में मुश्किल हो रही है।
ABP NEWS
पंजाब सरकार पंजाब के बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थयात्रा की सुविधा दे रही है।
पंजाब सरकार पंजाब के बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थयात्रा की सुविधा दे रही है।
ABP NEWS
पटियाला में प्रॉपर्टी देखने गए जोड़े पर पिटबुल ने हमला किया!
पटियाला में प्रॉपर्टी देखने गए जोड़े पर पिटबुल ने हमला किया!
Embed widget