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हिंदी न्यूज़शिक्षाJamia CDOE Admission: जामिया से CDOE करने का सुनहरा मौका, इस तारीख से पहले करें आवेदन

Jamia CDOE Admission: जामिया से CDOE करने का सुनहरा मौका, इस तारीख से पहले करें आवेदन

Jamia CDOE Admission: अगर आप भी जामिया से CDOE करने का सोच रहे हैं, तो आप के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है. इस कोर्स में आवेदन की तारीख आगे बढ़ा दी गई है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 13 Aug 2026 03:49 PM (IST)
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Jamia CDOE Admission: जामिया मिलिया इस्लामिया ने उन छात्रों के लिए एक सुनहरा मौका दिया हैं जो घर बैठे या नौकरी के साथ अपनी उच्च शिक्षा पूरी करना चाहते हैं. क्योंकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अपने सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन CDOE के प्रोग्राम्स में एडमिशन की डेडलाइन बढ़ा दी है. अगर आप भी जामिया जैसी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी से डिग्री या डिप्लोमा हासिल करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक बेहतरीन मौका है. आइए जानते है कि आप इस कोर्स में कैसे आवेदन कर सकते हैं. 

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

जामिया मिलिया इस्लामिया ने डिस्टेंस और ऑनलाइन कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है. छात्र अब 8 सितंबर 2026 तक अपना ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं. इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त तय की गई थी. अगर फॉर्म भरने के बाद अगर कोई गलती हो जाती है, तो उसे सुधारने के लिए 9 सितंबर 2026 को पोर्टल खोला जाएगा. साथ ही  जो छात्र B.Ed और MBA में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनकी प्रवेश परीक्षा अब 19 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी.

कौन कर सकता है अप्लाई और क्या होगा मोड?

जामिया का यह सेंटर दो मोड में कोर्सेज संचालित करता है. पहला ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, इसमें छात्रों को प्रिंटेड स्टडी मटेरियल दिया जाता है और वीकेंड्स पर काउंसलिंग या कॉन्टैक्ट क्लासेस होती हैं. दुसरे यानी ऑनलाइन लर्निंग इसमें पढ़ाई से लेकर परीक्षा और स्टडी मटेरियल तक सब कुछ पूरी तरह डिजिटल और ऑनलाइन होता है. यह उन कामकाजी पेशेवरों और छात्रों के लिए सबसे बेस्ट है जो रोज कॉलेज नहीं जा सकते, लेकिन देश की बेहतरीन फैकल्टी से पढ़ना चाहते हैं. 

कैसे करें आवेदन?

जामिया ने एडमिशन की पूरी प्रक्रिया को बहुत ही सरल रखा है. सबसे पहले छात्र जामिया के ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल पर जाएं. वहां दिए गए CDOE Admission 2026-27 के लिंक पर क्लिक करें. फिर अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करके नया रजिस्ट्रेशन करें. इसके बाद मांगे गए जरूरी दस्तावेज जैसे फोटो, सिग्नेचर और अपनी मार्कशीट अपलोड करें. अंत में ऑनलाइन माध्यम से फीस का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट कर दें.

यह भी पढ़ें: झारखंड छात्र आंदोलन के बीच 2 और JPSC परीक्षाएं रद्द, जानें अब तक कितने एग्जाम रद्द?

11 नए कोर्स हुए लॉन्च 

जामिया ने इस साल अपने डिस्टेंस और ऑनलाइन लर्निंग पोर्टफोलियो का काफी विस्तार किया है. पहले यूनिवर्सिटी द्वारा 49 कोर्सेज ऑफर किए जा रहे थे, लेकिन इस बार 11 नए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम जोड़े गए हैं. अब छात्रों के पास कुल 60 कोर्सेज चुनने का विकल्प है. इसमें छात्रों को फ्रेंच, स्पैनिश, चीनी, पर्शियन, अरेबिक और रशियन भाषा सीखने का मौका मिलेगा. साथ ही प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, एंकरिंग और ब्रॉडकास्ट प्रेजेंटेशन का मिलेगा. 

यह भी पढ़ें: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब मिड-डे मील में मिलेगा इडली-सांभर, लागू हुआ नया मेन्यू

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Published at : 13 Aug 2026 03:49 PM (IST)
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