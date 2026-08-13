यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में निकली 395 पदों पर भर्ती, 15 अगस्त अंतिम तिथि

Union Bank of India Vacancy: बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर आई है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर और जनरल बैंकिंग ऑफिसर के पदों पर चल रही भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. जो उम्मीदवार अभी तक आवेदन नहीं कर पाए, उनके पास फाॅर्म भरने का एक और मौका है. इस भर्ती के जरिए अलग-अलग कैडर में कुल 395 पदों को भरा जाएगा. उम्मीदवार अब 15 अगस्त 2026 रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

395 पदों पर होगी भर्ती

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट 2026-27 के तहत स्पेशलिस्ट ऑफिसर और जनरल बैंकिंग ऑफिसर के अलग-अलग पदों पर भर्ती की जाएगी. इन पदों में मैनेजर से लेकर डिप्टी जनरल मैनेजर तक के कैडर शामिल है. मैनेजर के 163 पद, सीनियर मैनेजर के 153 पद, चीफ मैनेजर के 52 पद, असिस्टेंट जनरल मैनेजर के 20 पद और डिप्टी जनरल मैनेजर के 7 पद शामिल है. इस तरह भर्ती के जरिए कुल 395 रिक्त पद भरे जाएंगे.

15 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन

उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2026 रात 11:59 बजे तक बढ़ाई गई है. इस तारीख तक आवेदन फीस जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी. उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद फॉर्म का प्रिंट निकालने के लिए 30 अगस्त तक का समय दिया गया है. वहीं इस भर्ती से जुड़ा नोटिफिकेशन 20 जुलाई 2026 को गया जारी हुआ था. इसके बाद ऑनलाइन आवेदन 21 जुलाई से शुरू हुआ था.

आवेदन करने के लिए एलिजिबिलिटी

इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार अलग-अलग निर्धारित की गई है. उम्मीदवार के पास संबंधित पद के लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री, बीई-बीटेक, एमबीए, सीए, आईसीडब्ल्यूए, एमसीए या निर्धारित योग्यता होनी चाहिए. उम्र सीमा भी पद के अनुसार अलग-अलग है. जानकारी के अनुसार अलग-अलग पदों के लिए आयु सीमा 18 से 50 वर्ष तक निर्धारित है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.

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कैसे करें आवेदन?

आवेदन करने के लिए सबसे पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के unionbankofindia.co.in ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं.

इसके बाद अगर पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन से रजिस्ट्रेशन करें.

अब रजिस्ट्रेशन के बाद प्राप्त क्रेडेंशियल्स की मदद से लॉगिन करें.

उसके बाद आवेदन फाॅर्म में मांगी गई, पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल भरें.

अब जरूरी डॉक्यूमेंट, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे.

लास्ट में आवेदन फीस जमा करके फॉर्म सबमिट कर दें, साथ ही कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें.

कितनी देनी होगी आवेदन फीस?

आवेदन फीस उम्मीदवार की कैटेगरी के अनुसार निर्धारित की गई है. जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 1180 रुपये और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए 177 रुपये फीस निर्धारित है. दोनों फीस में जीएसटी शामिल है.

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