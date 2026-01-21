तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर! NDA में वापसी के बाद दिनाकरण का बड़ा बयान- 'समझौता करने वाले..'
तमिलनाडु की राजनीति में एक अहम घटनाक्रम सामने आया है. अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (AMMK) के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले एक बार फिर NDA गठबंधन में वापसी कर ली है. दिनाकरन पहले भी NDA का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन AIADMK नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने गठबंधन छोड़ दिया था.
NDA में दोबारा शामिल हुए दिनाकरन
टीटीवी दिनाकरन ने NDA में वापसी के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि समझौता करने वाले कभी हारते नहीं हैं. उन्होंने इसे एक नई शुरुआत बताया और कहा कि तमिलनाडु में नई सरकार बनाने के लिए सभी ‘अम्मा’ (जे जयललिता) के सच्चे समर्थक एकजुट होंगे.
पहले क्यों छोड़ा था NDA
दिनाकरन ने सितंबर 2024 में NDA से दूरी बना ली थी. उस समय उन्होंने AIADMK प्रमुख ई पलानीस्वामी पर “अहंकार” का आरोप लगाया था और उनके नेतृत्व का विरोध किया था. NDA से अलग होने के बाद दिनाकरन ने अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) के साथ गठबंधन की संभावना भी देखी थी, लेकिन दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पाई.
अमित शाह से मुलाकात के बाद बदले हालात
हाल ही में दिनाकरन ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी. बताया जा रहा है कि इसी मुलाकात के दौरान उन्हें दोबारा NDA में शामिल होने का न्योता दिया गया.
पीएम मोदी की रैली में होंगे शामिल
NDA में वापसी के बाद दिनाकरन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चेन्नई के पास होने वाली जनसभा में शामिल होने की संभावना है. इस कार्यक्रम में AIADMK नेता ई पलानीस्वामी समेत NDA के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे.
थेवर समुदाय पर BJP की नजर
दिनाकरन और AIADMK के एक अन्य वरिष्ठ नेता ओ पन्नीरसेल्वम, दोनों ही दक्षिण तमिलनाडु के प्रभावशाली थेवर समुदाय से आते हैं. BJP को उम्मीद है कि दिनाकरन की वापसी से इस समुदाय के वोट एकजुट हो सकते हैं. हालांकि, पन्नीरसेल्वम के कई करीबी नेताओं के दूसरी पार्टियों में जाने के बाद उनकी वापसी को लेकर स्थिति साफ नहीं है.
