एक्सप्लोरर
SBI Apprentice Recruitment 2026: एसबीआई अप्रेंटिस 7150 पदों पर आवेदन की लास्ट डेट बढ़ी, अब 15 जून तक करें अप्लाई
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस भर्ती 2026 के लिए अब उम्मीदवार 15 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.
बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अप्रेंटिस भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट बढ़ाकर 15 जून कर दी है. पहले आवेदन की अंतिम तिथि 8 जून निर्धारित थी. इसलिए उम्मीदवारों के पास यह अच्छा मौका है इस भर्ती के लिए आवेदन करने का.
1/6
2/6
Published at : 04 Jun 2026 08:24 PM (IST)
नौकरी
6 Photos
इलाहाबाद हाईकोर्ट में 543 पदों पर भर्ती, 1.51 लाख रुपये तक मिलेगी सैलरी, फटाफट करें आवेदन
नौकरी
6 Photos
LLB डिग्री धारकों के लिए सरकारी नौकरी का शानदार मौका, 371 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू
नौकरी
6 Photos
मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, मैनेजर से लेकर फार्मासिस्ट तक कई पदों पर भर्ती
नौकरी
6 Photos
12वीं पास युवाओं के लिए 722 पदों पर भर्ती, जानें योग्यता से लेकर आवेदन तक पूरी डिटेल्स
नौकरी
6 Photos
हरियाणा कोर्ट में क्लर्क के 1265 पदों पर निकली भर्ती, जानें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
शिक्षा
ASI पैरामेडिकल पदों पर आवेदन 8 जून से शुरू,जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
शिक्षा
जर्मनी में पढ़ाई के लिए कैसे मिलता है वीजा, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कौन-कौन से सवाल?
शिक्षा
दुनिया के इन देशों में बेहद मजबूत है शिक्षा व्यवस्था, लगभग 98 प्रतिशत छात्र सरकारी स्कूल में लेते हैं एडमिशन
शिक्षा
तंग गलियों में ही क्यों ज्यादा होते हैं अग्निकांड? क्या है इसके पीछे की वजह
Advertisement
डॉ. अरुणाभा घोष
Opinion