एसबीआई अप्रेंटिस भर्ती के तहत देशभर में कुल 7150 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती की जाएगी. चयनित उम्मीदवारों को अलग-अलग SBI शाखाओं में एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा. यह भर्ती अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत आयोजित की जा रही है. साथ ही चयनित उम्मीदवारों को एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा. प्रशिक्षण अवधि के दौरान अभ्यर्थियों को 15,000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा.