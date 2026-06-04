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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीSBI Apprentice Recruitment 2026: एसबीआई अप्रेंटिस 7150 पदों पर आवेदन की लास्ट डेट बढ़ी, अब 15 जून तक करें अप्लाई

SBI Apprentice Recruitment 2026: एसबीआई अप्रेंटिस 7150 पदों पर आवेदन की लास्ट डेट बढ़ी, अब 15 जून तक करें अप्लाई

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस भर्ती 2026 के लिए अब उम्मीदवार 15 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 04 Jun 2026 08:24 PM (IST)
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस भर्ती 2026 के लिए अब उम्मीदवार 15 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अप्रेंटिस भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट बढ़ाकर 15 जून कर दी है. पहले आवेदन की अंतिम तिथि 8 जून निर्धारित थी. इसलिए उम्मीदवारों के पास यह अच्छा मौका है इस भर्ती के लिए आवेदन करने का.

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एसबीआई अप्रेंटिस भर्ती के तहत देशभर में कुल 7150 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती की जाएगी. चयनित उम्मीदवारों को अलग-अलग SBI शाखाओं में एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा. यह भर्ती अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत आयोजित की जा रही है. साथ ही चयनित उम्मीदवारों को एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा. प्रशिक्षण अवधि के दौरान अभ्यर्थियों को 15,000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा.
एसबीआई अप्रेंटिस भर्ती के तहत देशभर में कुल 7150 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती की जाएगी. चयनित उम्मीदवारों को अलग-अलग SBI शाखाओं में एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा. यह भर्ती अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत आयोजित की जा रही है. साथ ही चयनित उम्मीदवारों को एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा. प्रशिक्षण अवधि के दौरान अभ्यर्थियों को 15,000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा.
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इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है. उम्मीदवार ने अपनी डिग्री 1 अप्रैल 2026 या उससे पहले पूरी कर ली हो.
इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है. उम्मीदवार ने अपनी डिग्री 1 अप्रैल 2026 या उससे पहले पूरी कर ली हो.
Published at : 04 Jun 2026 08:24 PM (IST)
Tags :
SBI Jobs 2026 SBI Apprentice Recruitment 2026 SBI Apprentice Vacancy

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