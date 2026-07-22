लाठीचार्ज पर लोकसभा में गरजे अखिलेश, सरकार से पूछा- क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप?

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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदिल्ली में लाठीचार्ज पर लोकसभा में गरजे सपा चीफ अखिलेश यादव, सरकार से पूछा- क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे?

दिल्ली में लाठीचार्ज पर लोकसभा में गरजे सपा चीफ अखिलेश यादव, सरकार से पूछा- क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे?

Akhilesh Yadav In Lok Sabha: Samajwadi Party के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज का विरोध करते हुए पूछा कि क्या अब बेटियों के कपड़े फाड़े जाएंगे.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 22 Jul 2026 12:40 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिसिया बर्बरता का मुद्दा उठाया. सपा चीफ ने पूछा कि क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप?

यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है. ये मुद्दा छात्रों, नौजवानों का है.  युवा छात्र, नौजवान सबके हैं. हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए. अगर छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पर आएंगे. छात्रों के साथ जो व्यवहार हुआ. क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप?

प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने का जिक्र करते हुए अखिलेश ने कहा कि हम मजबूरी में पीएम आवास पर गए. क्या पीएम बयान नहीं दे सकते हैं? सदन में क्यों नहीं बोल रहे हैं? 

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सरकार बोली हम चर्चा के लिए तैयार

उधर, लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पिछले तीन दिनों से NEET पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है. हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि चर्चा नियमों के मुताबिक होनी चाहिए. चर्चा कब होगी, कितनी देर तक चलेगी और किस नियम के तहत होगी, यह सब सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स से बातचीत के बाद तय किया जाना चाहिए. सरकार NEET पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है. सरकार चाहती है कि देश के युवाओं के भविष्य के लिए एक सार्थक चर्चा हो.

इससे पहले अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के सांसदों एवं विपक्ष के सांसदों के साथ छात्रों के विरुद्ध हो रहे उत्पीड़न के ख़िलाफ़ संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया. सपा ने कहा कि छात्रों के हित में ये न्याय संघर्ष जारी रहेगा.

Published at : 22 Jul 2026 12:06 PM (IST)
Tags :
Samajwadi Party Akhilesh Yadav Up News Congress Bjp Up Politics Monsoon Session 2026
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